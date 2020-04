Få mere lykke gennem din bolig

Mange selvhjælpsbøger handler om, at du får det bedre med dig selv, hvis du får styr på din bolig. Ideen bag giver mening, da din bolig er et af de steder, hvor du bruger mest tid. Især når vi tager søvn med i billedet. Hvis du står op hver morgen i en bolig, som du ikke kan lide, så bliver det sværere for dig at motivere dig selv din dagligdag.

Men hvor skal du starte henne? Det lette råd er, at det ikke er så vigtigt. Bare start et sted og kom i gang med boligindretning.

Indeklima er vigtigt

Inden du går i gang med den helt store boligindregning så tænk over dit indeklima. Hvordan er lugten i dine værelser? Hvordan er temperaturen om vinteren og om sommeren?

Et dårligt indeklima er frygteligt at leve i, og det koster også din pengepung alt for mange penge. I dag har du en række muligheder, når det kommer til at isolere din bolig, så stort set alle kan få bedre isoleret.

Især hvis du lever i et ældre hus, vil der altid være forbedringer, som du kan foretage dig. Hvis du får styr på vinduer og isolering, så vil det være langt mere behageligt for dig at leve i din bolig. Så slipper du for fodkolde gulv.

I dag kan du gå fra at have en gammel bolig til følelsen af en helt moderne bolig ved at få isoleret, nye vinduer og bedre udluftning. Selvfølgelig har du en fordel, hvis du flytter ind i en helt ny bolig, men mange kan godt lide charmen fra ældre boliger. Du kan sagtens ændre en ældre boligs energiklasse, hvis du er villig til at bruge nogle penge på det.

Du bør fokusere på en bolig, som du kan lide, og så kan du altid optimere den herefter. Start med indeklima og bevæg dig over i boligindretning efterfølgende.

Boligindretning skal være personlig

Du skal ikke fokusere for meget på, hvordan andre mennesker gerne vil leve. Det er ok at kigge i boligmagasiner, men du skal kun bruge dem til inspiration. Det er ikke meningen, at du skal vælge en boligindretning, som du ikke kan lide.

Det allervigtigste er, hvordan du har det, når du kommer hjem. Det er underordnet, hvad andre synes om dit hjem, da det er dig, som skal leve der. Hvis der er noget, som betyder meget for dig, så er det en god idé at fokusere på det.

For nogle er det deres kontor, mens det for andre er et syrum. Disse små personlige værelser er vigtige, når det kommer til at have et hjem. Der er ingen grund til, at du indretter dig efter normerne med en fjernsynsstue, hvis det ikke er noget, som du går op i. Du skal fokusere på, hvad du normalt bruger din tid på, når du har fri. Her bør du skabe et værelse, så du kan bruge tid på din hobby.