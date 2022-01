Dyrk motion og få det bedre mentalt

Overskriften kan måske lyde som en floskel, men det er præcis det, der sker, når du dyrker motion. Så får du det nemlig godt både fysisk og mentalt.

Meget forskning har bevist, at motion er godt for stort set alt. Du kommer i bedre humør af det, det modvirker stress, du får bedre overskud, du tænker klarere og lever længere, hvis du dyrker regelmæssig motion. Dette er blot nogle få gode argumenter for, hvorfor det er godt for dig. Så det kan ikke siges nok. Kom i gang i dag med at motionere og få det godt med dig selv.

Motion er en livsstil

Som så meget andet handler motion om at træffe et aktivt valg. Du kan vælge at være doven og undgå motion. Men gør du det, så må du også tage med, at der er større risiko for, at dit humør påvirkes negativt, at du mangler energi, at du risikerer at få ondt i kroppen og tage på i vægt.

Du kan også vælge aktivt at motionere og gøre det til din livsstil. Der er ikke tale om at dyrke elitesport. Det er vigtigt, at du vælger en form, du synes er sjov, og som kan motivere dig til at fortsætte med livsstilen, når først du er kommet i gang. Den slags hører ofte til sunde og raske mennesker, og hvem gider ikke være det?

Start med dig selv

Motion behøver ikke handle om at konkurrere med andre.

Du behøver ikke motionere for at vise andre, at du er bedre, kan løbe hurtigere eller kan blive stærkere end andre. Start med dig selv og mærk efter, hvad du kan og har lyst til. Måske nogle lange raske gåture til at starte med eller at svømme en gang om ugen. Alt tæller på den positive konto, og du kan altid sætte dig større mål, når du føler dig klar. Det er dog vigtigt, at du får din puls op en gang imellem, og det gør du bedst ved at motionere intensivt i minimum tredive minutter.

Find en at motionere sammen med

Er det svært at tage sig sammen, så find eventuelt en at dyrke motion med. Det er oftest nemmere at komme ned i fitnesscentret, hvis du har en aftale. I kan også støtte hinanden i at nå jeres mål og gøre det sjovt at motionere sammen.