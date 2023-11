Almindelige Blackjack-fejl at Undgå i Onlinespil

Blackjack er et casinospil. Det er i øjeblikket det mest udbredte casinospil i verden. Det bruger kortspil med 52 kort og nedstammer fra en global familie af casinospil kendt som “twenty-one”. Spillere konkurrerer ikke mod hinanden, for spillet er et kortspil, hvor hver spiller konkurrerer mod dealeren.

Når man spiller online blackjack, er der visse enkle regler, som spillerne bør følge for ikke at begå fejl, som kan medføre enten små eller store tab. Så lad os tale om nogle af de mest almindelige, men kostbare blackjack-fejl, som spillere kan begå;

Ikke at Vælge det Rigtige Blackjack Bord

I et spil blackjack er det vigtigt at vælge det rigtige bord, der er gunstigt for en spiller. Hvert blackjack-bord har sit eget regelsæt, så det er vigtigt at vælge de bordregler, der passer til dig, bedst matcher dine spillefærdigheder og er inden for din bankroll. Tjek bordets indsatsgrænser. Hvis du har en begrænset bankroll, skal du finde borde, der har lave minimumskrav til indsatser.

Ikke at Følge den Grundlæggende Blackjack Strategi

Når man spiller blackjack, skal man lære og altid bruge den grundlæggende blackjack-strategi. Blackjack Basic Strategy er en række retningslinjer, der viser dig, hvordan du skal spille alle hænder i alle situationer. Ingen forventes at vide på stående fod, hvordan man skal håndtere enhver blackjack-strategisituation. En blackjack grundlæggende kortstrategi vil hjælpe dig med at afgøre, hvilket træk du skal foretage i hver situation.

Ramt på en Blød 17

Når spillerens hånd viser en blød 17 (Es-6), bliver de instrueret i at blive, fordi deres chancer for at nå over 21 er meget sandsynlige, hvis de beslutter sig for at slå.

Tegn Aldrig Forsikring

Selvom det kan virke som et klogt træk, fordi det vil afbøde slaget, hvis dealeren får blackjack, tyder tallene på, at det er et tabsgivende spil at tage forsikring i blackjack. Baseret på standard sandsynligheder er oddsene for, at dealeren får blackjack efter at have fået et es, omkring 30 %. På trods af den fristende udbetaling er det et dårligt blackjack-sidebet at tage forsikring.

Forsøger at Tælle Kort

Det er ikke muligt at tælle kort i online blackjack, så spillere bør afholde sig fra denne handling for enhver pris. Alle spillere behandles gennem en automatiseret proces.

Opdeling af 4’ere, 5’ere eller 10’ere

Når en spiller får et par 4’ere, 5’ere eller 10’ere, har han mulighed for at dele sin hånd op i to særskilte hænder. Det bør man undgå, da chancerne for succes bliver mindre. For eksempel giver et par 10’ere en spiller en stor chance for at vinde, medmindre dealeren har blackjack eller splitter sin hånd for at få blackjack. At splitte 4’ere og 5’ere tvinger også spilleren til at få et bestemt beløb i sin starthånd, ellers vil deres vinderchancer blive reduceret.

Fordobler din indsats for ofte

Denne fejl gælder for alle spil, der involverer indsatser. Hvis du fordobler dine indsatser for ofte, vil det være dyrt og sætte spillerne i en kompromitterende situation, når de spiller.

Afprøvning af forskellige blackjack-spilvarianter

Når du fordyber dig i online blackjack spil, er det klogt ikke at shoppe rundt og spille andre blackjack-spiltyper. Det skyldes, at reglerne er lidt anderledes, og du kan ende med at tabe flere penge uventet.

Forsøger at komme så tæt på 21 som muligt

Målet med blackjack er at komme så tæt på 21 som muligt uden at gå over. At komme tæt på 21 øger uden tvivl dine chancer for at vinde, men der er nogle undtagelser fra 21-reglen, og der er mange situationer, hvor du bør stå, længe før du kommer tæt på 21.

At tage Hold-tilgangen

Dette er en typisk blackjack-fejl, som mange mennesker gerne vil indrømme. Det sker i alle casinoer. Du har måske det indtryk, at alle spillere spiller sammen for at slå dealeren. Men konceptet er forkert. Ja, du er nødt til at slå dealeren, men ikke kollektivt. Hver spiller er involveret for sin egen skyld, og der er ingen holdindsats i blackjack.

Nogen ved dit bord begynder måske at råbe: “Hvis nogen fordobler, kan vi slå ham”. Lad være med at lytte til dem og brug din egen dømmekraft. Spil med det, du har lært indtil nu og anvend den grundlæggende blackjack-strategi. Du er din bedste ven, og kun du kan forhindre dig selv i at begå en forfærdelig blackjack-fejl.

Konklusion

Selv om der er en del held involveret i blackjack, kan nogle grundlæggende strategier øge dine chancer for at vinde betydeligt. Husets fordel ved blackjack er 2 %, hvilket betyder, at der burde være mange flere, der vinder, end der er i øjeblikket. Hvis du undgår disse almindelige fejl, kan du øge dine gevinster og forlade bordet med en god oplevelse og måske endda nogle ekstra penge på lommen.