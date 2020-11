3 favorit brætspil til de kolde vinteraftener

Underholdning kommer i flere forskellige former og størrelser. Når mørket lægger sig tidligt, kulden tiltager og indendørs aktiviteter bliver en nødvendighed handler det om, at finde nogle ting som man kan hygge sig med og glæde sig over. Dette kan eksempelvis være brætspil. Vi har udvalgt 3 forskellige brætspil fra Spilcompagniet som helt sikkert vil blive et hit blandt venner og familie!

Lad dig mindes året der gik (galt)

Det Dårlige Selskab – Året Der Gik Galt 2020 er perfekt til din julefrokost, nytårsaften eller bare på en lidt kedelig hverdag der trænger til at blive spicet lidt op!

Spillet er et dejlig dumt selskabsspil, hvor de 3 til +6 deltagerne dyster om at skabe de mest sjove, mærkelige og upassende sætninger og scenarier ved at kombinere spillets kort. Spillet er fyldt med et utal af morsomme og tossede hændelser fra året der er gået. Nogle eksempler kan være ”Brugte mundbind”, ”Donald Trump og hans små hænder”, Mette Frederiksen i brudekjole” og ”12.672 poser mozzarella” er dette spil det perfekte spil til en festlig aften med venner og familie.

Sæt hele familiens viden på spil

Bezzerwizzer har igennem de seneste år vundet indpas i mange hjerter og stueborde. Konceptet med at det ikke blot er vigtigt at have en bred paratviden, men også at kunne drille sine modstandere med de kategorier, som de ikke kender så meget til, er gået rent ind i quiz-spillernes interesse.

Det populære spil har en lang række udgaver, herunder en familie-udgave således, at både børn og voksne kan spille med – spørgsmålene er endda opdelt i børne- og voksenspørgsmål for at udligne forskellen. Spillet kan spilles med blot 2 deltagere eller så mange som man ønsker. Så smør ærmerne op, find blyant og blok frem og gå i gang med at dyste mod hinanden i de 2.400 forskellige spørgsmål!

Overtag verdensherredømmet

Alt kan ske på slagmarken i det populære, strategiske spil, Risk. Spillet er et turbaseret brætspil med 2-5 spillere og spilles på en spilleplade der illustrerer et verdenskort hvilket er opdelt i 6 kontinenter der igen er opdelt i 42 områder. Målet med spiller er enten at overtage kontrollen over hele spillet ved at eliminere andre spillere, eller at udføre givne missioner. Risk er desuden et forholdsvis simpelt og abstrakt spil, så der vil ikke gå særlig lang tid før hele familien er i fuld gang med at prøve, at erobre verden. Kom i gang, opbyg dig en hær og før dine arméer til sejr – men pas på, hvem som helst kan modarbejde dig!