2023 – et godt år for udgivelsen af spil

De fleste mennesker tilbringer meget tid på nettet og en stor del af den tid går med at spille online. Nogle år formår at levere på en række barometre, hvor man kan tale om ren forkælelse, og 2023 kan på mange måder siges at være et af de år. I hvert fald har 2023 været gavmild, når det kommer til online spil og gaming. I løbet af året er der udgivet et hav af spændende spil, som kan nydes på de elektroniske og mobile enheder – især hvis man har den rette mobil er det bare at gå i gang. Her ser vi på nogle af de spil og genrer, der indtil videre har hittet i år.

Vindende spillemaskine med nostalgisk tema

2023 har været et godt og givende år for de spillelystne. Udgivelserne af medrivende spil har været mange. Især for dem, som holder af at forsøge sig med spillemaskiner hos online casino har 2023 været et godt år. Blandt andet blev 2023 året, hvor man for første gang kunne prøve kræfter med Pragmatic Plays spillemaskine Candy Blitz, som indeholder velkendte og nostalgiske symboler i form af farverigt slik, der er formet i alt fra trekanter og firkanter til søde hjerter.

Der er nu ikke noget hyggeligere, end når spil bringer nostalgien i spil, og der må Candy Blitz sige at være en sikker vinder. Foruden de nostalgiske symboler er der masser af multiplikatorer og free spins på færde i denne spillemaskine fra en af markedets mest anerkendte spilproducenter. Meget kunne tyde på, at Candy Blitz går hen og bliver en af de mest eftertragtede spillemaskiner i 2023 – og det siger en hel del, når man ser på, hvor mange forskellige spillemaskiner, der er tilgængelige.

Otte år senere – endelig er dette videospil på gaden

Det er langt fra kun tilhængere af spillemaskiner, som er blevet forkælet i år. Fans af videospil har også haft meget at glæde sig over i 2023. Blandt andet blev dette året for udgivelsen af Starfield, som har været under udvikling i intet mindre end otte år. Mange har ventet tålmodigt. Andre knap så tålmodigt.

I hvert fald kan man nu langt om længe kaste sig over Starfield, som er udviklet af Bethesdas og udgivet til Xbox og Microsoft Windows. Spillet tager sine deltagere med en tur til yderkanten af Mælkevejen, hvor eventyret og en masse skæve karakterer venter. Det er så let som ingenting at lade sig rive med af det spændende univers, hvor man konstant støder på finurlige planeter og stjerner. Før man får set sig om, er der gået adskillige timer i selskab med spillet. Måske en lille advarsel skulle følge med dette spil, for Starfield er i sandhed en tidsrøver uden lige.

EA Sports sørger for ren forkælelse til de fartglade

Der er bare noget ekstremt fedt over at sætte sig ind bag rattet af en lækker bil og give den fuld gas. I hvert fald når man gør det i et hæsblæsende racerspil, hvor man for alvor kan tillade sig det. 2023 har været et gavmildt år for de fartglade spillere. Dette blev nemlig året, hvor man kunne prøve kræfter med det tempoprægede spil F1 23.

Spillet er udviklet af Codemasters og udgivet af EA Sports. Der er tale om et racerspil med et interessant twist. I dette spil gælder det nemlig ikke bare om at komme først. Eller det gør det selvfølgelig også, men yderligere gælder det om at træne talentfulde amatører og forvandle dem til vaskeægte racerkører. I F1 23 skal man skabe sit drømmehold – et hold med så meget talent, at de andre racerkører ikke har en chance Tilsæt dette setup nye baner i Las Vegas og Qatar, og man forstår, hvorfor F1 23 allerede har stor succes. I F1 23 får man ræs for alle pengene. Det er der ingen tvivl om.

Så uanset om man er til spillemaskiner, videospil eller racerspil, har 2023 således været et givende og lykkebringende år. Udgivelserne af spil har været mange, og den gode nyhed er, at året langt fra er omme. Inden de sidste måneder går på hæld, er der endnu meget at se frem til. Blandt andet kan man jo glæde sig til spil som Avatar: Frontiers of Pandora samt Hogwarts Legacy. Alt i alt må man konkludere, at 2023 absolut er et godt år for udgivelsen af spil.