Værn om dit privatliv med en hæk

Det er skønt at være ude i sin egen have. Når det er sæson for havebrug og havehygge, så rykker mange familier ud og nyder de mange ekstra kvadratmeter, som er ude i haven. Det er da også herligt at slippe ungerne og hunden ud på græs og se dem boltre sig i haven med alle mulige udendørs aktiviteter.

Når sæsonen går ind, så kalder alle havens pligter på dig, og det er dejligt at klargøre haven til foråret og sommeren. Når vejret er til det, så vil I nok opholde jer så meget som muligt ude i haven. Dermed kan der godt opstå et behov for at skærme lidt af for jeres privatliv. Mange synes, at det er rarest, hvis der ikke er helt åbent ind til haven.

Luk af for nysgerrige blikke

Hvis du gerne vil have dit og familiens privatliv i fred, så kan du sætte en form for afskærmning op langs med havens kanter. Sådan en afskærmning kan være i form af et hegn, et stakit, et planteværk, en mur eller en levende hæk.

Om du vælger det ene eller det andet, er op til din smag og behag, hovedsagen er, at du får lukket af for nysgerrige blikke udefra. Dermed har du beskyttet jeres privatliv på en meget effektiv måde. Med en levende hæk får både du og forbipasserende samtidig noget kønt at se på. Sådan en er der mange fordele ved. Du kan vælge en, der er halvhøj eller en, der allerede har en god højde.

Vælg en levende hæk

Hvis du foretrækker en hæk, så er der flere sorter, du kan vælge til det. Det kan enten være en stedsegrøn eller en løvfældende hæk. Det kan enten være en hæk, der bærer blomster i sæsonen, eller det kan være en, der ikke blomstrer.

Desuden kan du vælge, om det skal være en hæk, som du selv planter, eller det kan være en færdighæk. Der er fordele ved begge dele. Foretrækker du at plante hækken selv, så kan du enten vælge nogle ret små eller nogle lidt større planter. Det er hyggeligt at se din egen hæk vokse op.

Hvis du vælger at sætte en færdighæk op, så har du en tæt, flot og stærk hæk med det samme. Det er ret smart, for så behøver du ikke at vente på, at hækken har vokset sig stor og tæt. Det er bare at grave hullerne til den, give den noget vand og så sætte den i jorden. Så har du en hæk. Det er både nemt og hurtigt at få en høj og tæt hæk på den måde.

Hvilken færdighæk skal du vælge?

Færdighække kommer i en god højde, sådan at de kan stå klar mere eller mindre med et samme. Deres rodnet er så tæt og stærkt, at det snart vil få fat i din jord og gro videre der.

Du kan vælge en plantesort efter din smag, og du kan vælge en hæk, der klæder resten af din have. En hæk er et forholdsvis dominerende element i en have. Derfor er det vigtigt, at den passer ind.

Har du en lille have, så kan du eventuelt vælge en færdighæk, som ikke er alt for høj og bastant. Har du en stor have, kan den bedre bære en færdighæk med en vis volumen.

Du kan for eksempel se på Plantelivet.dk, hvilke færdighække du kan vælge imellem. Der er mange flotte og kønne færdighække. Vælger du en færdighæk, så får du meget hurtigt sat en hæk op, som kan give dig en god og tæt ramme omkring jeres privatliv.