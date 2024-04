Løft arbejdsbyrden nemmere – invester i sakseløfteborde

Som industri- eller produktionsvirksomhed er I formentlig godt klar over, hvor mange forskellige hjælpemidler, maskiner og redskaber, de kan være behov for i en produktionshal. Det gælder, uanset om de emner, I behandler, er små eller store samt hvilken type, der er tale om. I stort set alle brancher indgår der en form for løft eller håndtering af emnerne, og det kan være problematisk, hvis der er tale om tunge, gentagne løft.

Der findes lovgivning og guidelines på området, der beder medarbejdere afholde sig fra at foretage disse løft, men i nogle situationer kan det være svært at undgå. Det er her, I har muligheden for at investere i sakseløfteborde, der netop kan være med til at forebygge tunge løft. Her får I i stedet et redskab, der gør jer i stand til at arbejde med produkterne i lige den højde, der er behov for, samt flytte på dem, hvis det er nødvendigt.

Fokus på det praktiske

Et redskab i en produktionshal skal naturligvis være praktisk. Det er nødvendigt, for at det bliver succesfuldt implementeret. Med sakseløftebordene får I lifte, der er fremstillet i rustfrit stål. Det gør, at de er stort set vedligeholdelsesfrie – og så betyder det også, at det er nemmere at holde en god, hygiejnisk standard. Løftebordene har glatte overflader, der nemt kan tørres af med en klud, når man er færdig med at arbejde på den.

Det gør det også muligt for jer at lade sakseløftebordene fungere som en form for arbejdsstation – uanset medarbejdernes højde, vil de kunne indstille bordet til en højde, der giver mening for dem. Der findes flere forskellige typer af sakselifte, og I skal naturligvis finde en, der opfylder det behov, I har.

I nogle virksomheder vil det komme til udtryk som et behov for stor løftekapacitet til tunge emner. Her er et fastmonteret sakseløftebord ofte vejen frem. Omvendt kan I have behov for at flytte emner fra A til B, og så er det en god løsning at vælge et bord, der kan bugseres omkring,

Andre former for lifte

En ting er, at I måske får implementeret sakseløfteborde i virksomheden, så I bedre kan arbejde i gode højder for medarbejderne. Men noget andet, der også kan vise sig at være effektivt, er arbejdsplatforme, der fungerer på samme måde.

Her er også tale om en sakselift, men i stedet for at løfte det materiale, der skal arbejdes på, er det en platform medarbejderen kan stå på, mens vedkommende arbejder i højden. Det giver mere fleksible arbejdsmuligheder og gør, at I også kan arbejde, selvom der måske er tale om etagebyggeri eller svejseopgaver i flere meters højde.

Det er vigtigt, at der er fokus på sikkerheden, når man arbejder i industrien. I har formentlig styr på alle forskrifterne, og det er derfor også vigtigt, at jeres materialer og redskaber lever op til samme standard. Alle sakseløftebordene er godkendt til anvendelse i virksomheder, og de er lette at betjene. I kan altid modtage rådgivning om, hvilken I skal investere i.

Sidst opdateret: 25. april 2024