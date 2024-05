Derfor skal du benytte dig af en boligadvokat

Vil I gerne købe hus? Det kan være, der er tale om jeres første hjem sammen, eller i hvert fald den første ejerbolig. Det er et stort skridt, men det er heldigvis et skridt, de fleste er glade for at have taget. Modsat en lejebolig, så er en ejerbolig noget, der skal ses som en investering. Hjemmet kan på sigt sælges igen, men for nu skal I til at lægge en stor bunke penge, for at kunne købe hjemmet.

Derfor er det da også ekstra vigtigt, at I ved, der er styr på alt, hvad der skal være styr på. Som førstegangskøbere er det måske endnu mere vanskeligt, fordi det ikke er en situation, I har stået i før. Det kan være, I har fået råd og vejledning af venner og familie, men hvis I gerne vil have helt styr på det, kan I med fordel tage fat i en boligadvokat. Læs mere på husadvokaten.com, så I ved, hvordan I bedst kan bruge advokaten.

Hvilken type handel er der tale om?

Det kan være forskellige ting, man gerne vil have en advokat til at kigge på. Er det udelukkende en gennemgang af skødet, så I er sikre på, at alt står skrevet, som det bør? Hvis det er tilfældet, er det måske en mindre opgave. Til gengæld er det også muligt, at I er ved at handle med noget, der er til salg som selvsalg.

Her kan der være lidt flere fælder at falde i, og der er måske ikke samme struktur, som der er ved en handel gennem en ejendomsmægler. Derfor kan det også være en god idé at bruge advokaten lidt mere, så I ved, at der ikke er noget, I har misset. Det gælder også, hvis det er jer, der står på den anden side af et selvsalg som sælgere.

Sidst opdateret: 2. maj 2024