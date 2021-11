Til nybegynderen: Kom i gang med at gå på jagt

Er du blevet fanget af historier fra jægere i dit netværk, som fortæller om den helt unikke ro, der indfinder sig, og adrenalinsuset der opstår, når du rammer dit bytte? Enhver kan komme i gang med at gå på jagt, men der er lige et par ting, du skal vide, inden du som nybegynder kan kaste dig ud i at gå på jagt. Lige netop dette kan du læse meget mere om i denne guide.

Tag et jagttegn

Ligesom du skal have et kørekort for at køre bil, skal du også have et jagttegn, førend du må gå på jagt i Danmark på lovlig vis. Du kan tage dit jagttegn flere forskellige steder rundt i Danmark, og her lærer du altså alt omkring jagt og vildt, således at du bliver rustet til at komme ud i naturen og gå på jagt for alvor.

Investér i jagtudstyr

Du får brug for jagtudstyr, når du skal på din allerførste jagt. Find jagtudstyr til ethvert behov, så du kan blive klar til at komme afsted. Som nybegynder er der ingen grund til, at du bruger alle dine penge på udstyr til jagt. Hellere starte ud i det små, så du kan få en føling for, hvorvidt denne hobby er noget for dig. Jo mere rutineret du bliver, desto flere penge kan du bruge på at udvide din samling af jagtudstyr.

Meld dig ind i en jagtforening

Som nybegynder inden for jagt, kan det være svært at komme rigtigt i gang med at gå på jagt. Derfor er der mange nyjægere, der vælger at melde sig ind i en jagtforening. I foreningen vil du møde jægere – nybegyndere såvel som rutinerede – og du bliver derfor en del af et fællesskab, som du kan sparre med. Det kan mindske en del af den usikkerhed, der ofte opstår hos nyjægere.