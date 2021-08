Tech innoverer ejendomsmæglerbranchen

Digital innovation har efterhånden barberet priserne ned på rigtig mange produkter. Før kunne man leje 3 film hen over en weekend i Blockbuster for 99,- og nu kan man, for den samme pris, få tusindvis af film og serier gennem streamingservices. Før da man skulle investere i aktier, gik man gennem sin bank, som kunne tage hundredvis af kroner i gebyrer for en handel, og nu koster selvsamme service en fraktion af prisen. Det er den forandring som teknologien skaber. Digitale platforme kan opereres af færre mennesker, og kan på samme måde nå ud til mange flere, og på den måde være både billigere og mere effektivt.

Nu kommer den innovation til ejendomsmæglerne. Tilbage i tiden, før internettet og før Boligsiden, Boliga og alle de andre portaler, fandt man drømmeboligen ved at tage ud til det område man var interesseret i og kigge forbi alle ejendomsmæglerbutikker for at se hvad der var til salg. Ejendomsmæglernes eneste måde at sælge boliger på var altså deres butikker samt de avisannoncerne, som man håbede ville ramme de rigtige købere.

Hos ejendomsmæglere blev alle papirer indhentet fysisk og alle sager ordnet manuelt. Fordi man ikke let kunne sende ting over e-mail og forbi man jo alligevel skulle have fysiske butikker for at sælge boliger, nyttede det ikke at have dele af opgaverne samlet på hovedkontorerne. Hver eneste ejendomsmæglerbutik havde derfor alle funktioner ansat på kontorerne.

Rigtig mange funktioner kan nu enten varetages af færre mennesker, eller kan varetages af sælgerne selv og via mail bl.a. kan man varetage alle kontrakter fra et centralt kontor. Man kan jo spørge sig selv, om ikke det er muligt blot at slå sin bolig op på en boligside, og sælge direkte til køberne selv? Og jo det virker jo meget muligt, til gengæld er der nu nogle nye muligheder, som man måske skal have lidt hjælp til, herunder digital markedsføring, men hvis man er klar til at sælge eller købe hus eller ejerlejlighed, kan man skære utroligt meget af budgettet til ejendomsmæglere og gøre det meget billigere.

Hos Brikk benytter de sig af den teknologiske udvikling og hjælper mange mennesker med at sælge boligen billigt helt uden at skære ned på den service, man forventer af branchen. Fordi der ikke skal betales for store hovedkontorer og små franchisekontorer rundt i landet, så er den udgift helt skåret fra, og via en digital platform og særligt digital markedsføring kan man nå præcis lige så mange potentielle køber som med en traditionel ejendomsmægler, Brikk tilbyder også skuffesalg og har eget køberkartotek. De er samtidig allerede én af landets hurtigst sælgende mæglere, så ens penge rækker meget længere.

Den teknologiske udvikling kan ikke stoppes, og ejendomsmæglerbranchen er blot en af mange industrier, som nok vil se en digital effektivisering de næste mange år.