Stuen: et rum der opfodrer til samtale og nærvær

Efter en lang arbejdsdag kender vi alle sammen til at mangle at slappe af. For uanset hvor god en dag du har haft på arbejdet, og selvom du har være tomgivet af en masse skønne kollegaer, rammer trætheden altid på en helt speciel måde, det sekund du træder ind ad din husdør. Resten af familien er også kommet hjem, og selvom det for mange kan virke naturligt blot at gå hver til sit, har i brug for at sætte jer ned sammen som familie, og vende dagen med hinanden. Det absolut bedste sted at gøre dette er i stuen.

Uformelt, men det bedste sted at samle familien

Stuen er et meget uformelt rum, hvor der er rig mulighed for at slænge sig i sofaen, eller dumpe ned i en lænestol og slå fødderne op. Det bliver lidt koldt i vejret, så stearinlysene tændes og gardinerne trækkes fra. Hvis du mangler inspiration til de helt rette gardiner i din stue, som bidrager med at skabe et indbydende og hyggeligt rum, så læs mere her. For der er noget hyggeligt i at blive indhyllet af varmen og mørket, alt imens hele familien er samlet og blot tager sig tid til at være sammen. Især i en tid, hvor mange har en tendens til at sidde hver for sig.

Afslappet fællesaktivitet

Dét der også gør en stue uformel er, at langt de fleste har et fjernsyn placeret heri. Og findes der nogen bedre måde at samle folk på, end når der sendes en god film eller sportskamp, som alle kan deltage engageret i. Vi behøver nemlig ikke altid at føre dybe samtaler for at være sammen og nyde hinanden selskab. Tit er det bare nok at vi er til stede sammen, og kan indgå i en fælles aktivitet, stort som småt.