Stilladser til enhver lejlighed

Står du og har brug for en professionel opsætning af et stillads? Stilladser er i udgangspunktet ikke noget, man lige selv klarer i et snuptag men hellere noget, der er fagfolk, der skal sætte op.

Det handler ganske enkelt om, at det skal være så sikkert som muligt, så der ikke er risiko for ulykker. Et forkert opsat stillads kan lynhurtigt blive meget farligt, og det er naturligvis noget, man gerne skal undgå.

Ved at vælge lokale fagfolk er du sikker på, at du har stilladset let tilgængeligt lynhurtigt. Lej et stillads på Fyn til dit næste byggeprojekt, så er du sikret, at du kommer i mål på den bedst mulige facon. Man kan have behov for stilladser til mange forskellige formål og deraf også forskellige typer af stilladser. Nogle af de stilladser, du har mulighed for at leje, er henholdsvis:

Facadestillads

Industristillads

Murerstillads¨

Rullestillads

Mange muligheder

Der tilbydes forskellige typer af service i forbindelse med stilladsudlejningen. Du kan vælge blot at leje selve stilladset, hvor du selv kommer til at stå for resten, men der tilbydes også opsætning og nedtagning, ligesom du kan få inddækket stilladset totalt, hvis det er noget, der vurderes nødvendigt for dit byggeprojekt. Stilladser er uundværlige, når der bygges, og de giver en stor platform at arbejde på, så man kan få byggeriet i hus.

Det er ikke sikkert, du tænker, det er nødvendigt at få inddækket dit stillads, men med det danske vejr, der typisk er meget omskifteligt, kan det godt gå hen at blive en god idé. Det kan være det, der afgør, om I har mulighed for at blive færdige til tiden, fordi arbejdet ikke bliver spoleret af regn. Facadestilladserne er meget simple og benyttes typisk til mindre projekter, hvor der skal arbejdes på bygningens facade eller med vinduerne, mens murerstilladser er mere robuste og til længerevarende projekter.