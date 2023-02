Små tips der gør din forretning endnu mere tjekket

Hvis du er indehaver af en forretning, kender du sikkert også til nødvendigheden af, at regnskabet kommer før udseendet. Med dette menes naturligvis ikke dit udseende, men selve forretningen. Heldigvis findes der simple og små løsninger, som kan gøre din forretning skarpere og mere professionel i udseendet. Læs med her.

Omkring disken

Det er meget vigtigt, at kasseområdet og din disk afspejler orden og stilethed. Det giver kunden en følelse af, at der er styr på sagerne. Så væk med dine syv kuglepenne og papirer, bonruller og gamle kvitteringer. Sørg for, at kunderne har afgang til en skraldespand, så du slipper for at rydde op efter dem. Hvis du ønsker at blive husket, er det en god ide at have noget håndgribeligt reklamation eller et visitkort, kunden kan tage med sig. Hvis du placerer sådanne papirer i en Skilteholder, er du allerede et skridt tættere på at fange kundens opmærksomhed. Samling er nøglen til at virke tjekket. De ting, der skal være på og omkring disken, kan samles på fade, i glasbeholdere eller anden type opbevaring, som synliggør indholdet for kunden. Dertil er det også altid fint med en blomst eller noget pynt, som afspejler butikkens varer eller interiør.

Omkring varerne

Det kan måske lyde tåbeligt og simpelt, men prissætning af varer giver kunden et bedre overblik og mulighed for selvstændigt at undersøge forretningen. Hvis du kommer ind i en butik, hvor varerne ikke er prissatte, kan det virke uoverskueligt at skulle henvende sig og spørge, hvis man finder noget, som kunne være af interesse. Prisskilte afspejler orden, og de viser også, at du har styr på din forretning. Det samme gør hylderne med varer. Sæt tid af til trimning af og til, så du ved, at varerne står på sine rette pladser. Så ligner din forretning allerede en million.