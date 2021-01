Skal du have nyt website i din virksomhed? Dette skal du være opmærksom på!

Hjemmesideejere kan nogle gange komme ud for, at de skal have en ny hjemmeside til deres forretning. Det kan lyde meget simpelt, men faktisk være lettere kompliceret. Læs med her, hvor du kan blive klogere på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal have skiftet website.

Hvorfor skal du skifte?

Det er for det første vigtigt at klarlægge, hvorfor du har brug for at skifte website. Måske det er fordi, du skal have skiftet domæne, måske du er ved at være træt af dit nuværende design, eller måske du mener at hele systemet trænger til en kærlig hånd. Der kan opstå flere fejl, når man forsøger at flytte sin virksomhed, så her kommer en række råd til, hvad du skal gøre, når du står med flytning af virksomhed.

Husk at crawl dit gamle website!

Men hvad vil det egentlige sige at crawle? Jo, det er et udtryk for, at man gennemskanner alle de sider og underside, der er på ens website. Når man crawler, kan man til tider opdage skjulte sider, man ikke vidste – eller havde glemt – eksisterede. Der findes mange forskellige programmer, man kan bruge, når man ønsker at crawle. Et af de mere populære programmer er det, der kaldes for screaming Frog. Programmet er smart, fordi det tilbyder at crawle helt op til 500 URL’er gratis! Du skal altså have rigtig mange undersider for ikke at kunne bruge programmet. Når du har crawlet dit gamle website, bør du også crawle det nye – det kan nemlig være enormt værdifuldt at sammenligne de to, så man ved, hvad man har gjort anderledes.

Forstyr ikke dit SEO-arbejde: Husk 301-redirects!

Hvis du er hjemmesideejer, så er det sandsynligt, at du har lagt nogle kræfter i dit SEO-arbejde. Det kan også være, du har haft professionelle ind over til at hjælpe – men situationen er det samme: Flytter du ikke din side rigtigt, kan meget af dit SEO-arbejde gå spildt! Google har nemlig indekseret alle dine gamle sites, som efter flytning af virksomhed enten eksisterer med nyt indhold eller som er blevet slettet. Den gode nyhed er, at dit SEO-arbejde kan bevares, hvis blot du husker at lave 301-redirects! Når du skal det, skal du først klarlægge hvilke af de gamle og nye sider, der matcher. Det kan være en hjælp at stille det hele op i et Excel-ark, så du har et godt overblik. Du kan dog nok ikke undgå, at der kommer et lille fald i din organiske trafik (kunder du fik gennem din – måske – gode placering på Google), men det tager omkring 1-2 måneder efter flytning af virksomhed, og så skulle du gerne være tilbage.