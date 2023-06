Skal du have en blækprinter eller en laserprinter?

Det kan føles lidt uoverskueligt at navigere rundt i printer-junglen. Især hvis du ikke kender forskellen på en blækprinter og en laserprinter. Heldigvis er der hjælp at hente. I denne oversigt kan du blive klogere på forskellen mellem laser- og blækprintere.

Fordele ved en blækprinter?

En blækprinter er et oplagt valg, hvis du har brug for at kunne printe billeder i meget høj kvalitet. Derudover kan en blækprinter også printe på et bredere udvalg af materialer end en laserprinter. Derudover er blækprintere ofte billigere end en laserprinter. Fordelene ved en blækprinter er altså overordnet, at du kan printe højkvalitetsbilleder til en god pris. Du skal dog være opmærksom på at have nok blækpatroner canon til at klare opgaverne.

Fordele ved en laserprinter?

En laserprinter er det rette valg for dig, hvis dine printbehov ikke er store end simple tekstdokumenter i sort/hvid. Desuden er laserprinteren også hurtigere end en blækprinter, som linje for linje skal påføre blækket. Prisen per ark bliver desuden mindre, da de patronerne i en laserprinter har betydeligt mere kapacitet end patronerne i en blækprinter. Prisen for en laserprinter er typisk højere end for en blækprinter, men over tid bør investeringen udjævnes. Så hvis dine behov er simple, og du gerne vil have opgaven klaret hurtigt, er en laserprinter det rette valg for dig.

Hvad er det rette valg for dig?

Begge typer er printere er gode og kan klare de samme opgaver – de er bare særligt egnede til visse typer af opgaver. Derfor bør du tænke over dine egne printvaner og vælge en printer ud fra det. På den måde får du en printer, som opfylder netop dine behov. Tøv heller ikke med at spørge specialisterne, når du er ude og købe din nye printer. De har en stor tank af viden og er glae for at dele den med dig.