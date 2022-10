Saml din virksomheds data i én platform

Alle der ejer en virksomhed, kan sandsynligvis skrive under på, at det er hårdt arbejde. Der er mange facetter ved dette – og mange forskellige områder der skal sørges for. Derfor vil det næsten altid være en fordel at tage imod smarte systemer og platforme, der kan hjælpe dig og din virksomhed.

Øg effektiviteten

Med dynamics 365 får du en række forskellige forretningsapps samlet under én platform, der kan optimere din virksomhed. Dette kan således øge effektiviteten på din arbejdsplads, idet alt er helt integreret og dermed kan skabe grobund for et bedre overblik i virksomheden. Dynamics 365 har samlet applikationer såsom CRM og ERP i deres sky, således at det hele er samlet ét sted, hvilket kan skabe effektivitet og altså optimere din virksomhed.

Undgå flere systemer

Da benyttelsen af dynamics 365 gør det muligt at få alt samlet ét sted, undgår du således at skulle anvende flere forskellige systemer til diverse opgaver i virksomheden. Den virker med andre applikationer, hvilket altså skaber en stor sammenhæng i firmaet, da man ikke behøver at hente data forskellige steder fra. Hvis du anskaffer dig denne smarte integrerede løsning, vil den desuden opdatere helt automatisk, hvilket du altså ikke skal tænke på at få gjort. Den vil således altid være tidssvarende, da du ikke har ansvaret for, at den holder sig opdateret.

Flere fordele ved denne løsning

Hvis du ikke allerede er blevet overbevist, er der endvidere fire gode grunde til, at du bør anskaffe dig dynamics 365 til din virksomhed. Det er en god fremtidssikret løsning, eftersom samtlige medarbejdere har adgang til det hele tiden – hvor end de er. Endvidere øger det effektiviteten og jeres ressourcer udnyttes til fulde. Det gør det ligeledes muligt hele tiden at have kundens behov og præferencer for øje. Afslutningsvist undgår du problemer med IT, da den helt selv automatisk opdaterer, når den skal.