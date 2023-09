Sådan udvider du din tøjforretning

Er du stolt over at være en del af din bys specialforretninger? Du må bestemt gerne sætte ære i at være en af de lokale ildsjæle, der holder byen frodig, og som gør det attraktivt for de lokale at handle lokalt og for turisterne at besøge netop jeres by. Ønsker du at udvide din tøjforretning, så den bliver tilgængelig for flere end blot lokale hele året rundt? Så læs med her, hvor du kan blive klogere på, hvordan du kan udvide!

Opret en webshop

Det er ganske relevant i vores digitale tidsalder, at du også benytter dig af de online muligheder, der er for at sælge endnu mere tøj fra din forretning. Du reklamerer sikkert allerede med nye varer på Facebook eller andre sociale medie-platforme, men hvis kunder, der ikke opholder sig i byen, ønsker at få fat i disse lækre items, vil du kunne sælge endnu mere, hvis du har en webshop, de kan handle dit tøj fra.

For at lave en webshop, har du brug for en open-source- eller en host-platform. Med magneto webshop får du en platform, der gør det brugervenligt at skabe den perfekte webshop til dig og til din forretnings behov.

Afhold live-salg

Hvis du gerne vil booste din forretnings omsætning, kan du i ny og næ bruge en aften på et live-salg, du kan afholde gennem Facebook eller en anden platform, der har en livefunktion, og hvorpå du ved, at dine kunder vil være. Tag items med, du ikke har solgt tilstrækkeligt af og bland det med limited edition-varer og med dine mest solgte varer. Det kan let blive en hård aften, så lov det ikke for tit, men gør det i stedet til en særlig og en større begivenhed, når det endelig er muligt. Kunderne vil helt bestemt elske dit påfund og være glad for et godt køb!