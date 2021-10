Sådan skaber du et flot udtryk i din have med højbede

Hvis du er den heldige ejer af en lækker have, bruger du sikkert enhver ledig lejlighed til at gøre den pæn og lækker, så det bliver rart at opholde sig i haven og på terrassen, når vejret er godt, og så haven bliver hyggelig at kigge ud på inde fra huset, når vejret er mindre godt.

Her handler det naturligvis om at plante træer, buske og blomster, som gør haven indbydende, grøn og flot, men det grønne alene kan ikke altid gøre det, hvis du gerne vil skabe en flot have.

For at skabe et ordnet udtryk i din have, som ikke er rodet, er det nemlig en god idé at plante dine planter i højbede i haven. Med et smukt højbed kan du holde godt styr på eksempelvis kartofler, hvor de flotte højbede vil få dine planter til at stråle endnu mere.

Med et billigt højbed kan du indrette din have på smuk vis ved at adskille dine planter fra græsplænen og terrassen, så det hele blive mere ordnet.

Dertil hjælper et højbed også med at sikre dine grøntsager mod uønskede gæster som eksempelvis snegle og mus, som hurtigt kan få kål på dine spæde udplantninger, hvis de først får nem adgang til dine bede.

God arbejdshøjde med et højbed

Ved at installere højbede i din have kan du hæve det hårde arbejde, så du undgår at bøje dig helt ned til jordoverfladen, hver gang du skal luge ukrudt eller lignende.

Et højbed giver således en behagelig arbejdsposition, når du skal enten plante, luge eller høste, hvorfor et højbed er det perfekte sted for dine elskede grøntsager.

Derfor vil et højbed være med til at gøre arbejdet i haven nemmere, sjovere og mere behageligt, og du kan minimere risikoen for at ende med en dårlig ryg efter en lang dag i haven.