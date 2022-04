Sådan opnår du en bedre nattesøvn

Døjer du med, at du vågner flere gange i løbet af natten? Oplever du, at du har en urolig nattesøvn, hvor du vender og drejer dig og har svært ved at finde ro? Din nattesøvn har stor indvirkning på, hvordan din efterfølgende dag bliver, og derfor er det vigtigt, at du sover godt. En dårlig nattesøvn over en længere periode kan nemlig resultere i et dårligt mentalt helbred.

Det er vigtigt med en god nattesøvn

Det er vigtigt, at du får en god nattesøvn. Det er nemlig om natten, at kroppen og hjernen restituerer. Her udskilles affaldsstoffer, og celler, muskler, knogler og væv genopbygges. Kort sagt er det altså om natten, at kroppen genoplader. Og ligesom alt andet har kroppen brug for fuldt batteri, når den skal bruges igen næste morgen. Hvis kroppen ikke er fuldt opladt, fordi en dårlig nattesøvn har forhindret den i dette, så klarer den hele dagen på strømbesparelsestilstand, og ligesom vi kender det fra vores mobiltelefoner, så går alting langsommere og nogle funktioner kører på nedsat drift, for at kunne have nok batteri til hele dagen.

Søvnkvaliteten har altså stor indvirkning på, hvordan kvaliteten af din dag bliver. Hvis du sover dårligt, kender du måske oplevelsen af at være i dårligt humør, ukoncentreret og uden nogle kreative tanker eller ideer. I længden er det langtfra holdbart med en dårlig nattesøvn. Derfor er det vigtigt, at du gør noget ved det.

Få en bedre nattesøvn med en kugledyne

Der er heldigvis hjælp at hente, hvis du døjer med en meget afbrudt og utrolig nattesøvn. Et af de mulige tiltag, som du kan prøve, er at købe en kugledyne. En kugledyne, også kaldet en tyngdedyne, indeholder en masse små kugler i plastik eller glas, som giver dynen en tyngende, omfavnende effekt, hvilket har en positiv indvirkning på nattesøvnen.

En mulighed er en Hugged dyne fra det danske firma af samme navn. Ligesom alle kugledyner på markedet kan denne fås i forskellige vægtklasser. En god tommelfingerregel er, at dynen skal veje cirka 10% af din egen kropsvægt.

Tilvænning er nødvendigt

Det kræver tilvænning, når du skal lære at sove med en kugledyne. Dynen opfører sig nemlig meget anderledes end en normal dyne. Fornemmelsen er helt anderledes – både at ligge stille med den, og når du skifter stilling. Efter et par uger vil du dog opleve, at du har vænnet dig til at ligge med en kugledyne – og forhåbentlig har det ændret din søvnkvalitet.

En kugledyne virker, fordi dens tyngde og deraf konstante pres, stimulerer dine sanser, hvilket giver dig en fornemmelse af tryghed. Fornemmelsen af tryghed gør, at din hjerne giver kroppen lov til at slappe af. Dette gør hjernen ved at frigive flere antistress hormoner, som er med til at opretholde en rolig og stabil nattesøvn. Døjer du med urolig nattesøvn, kan det derfor være værd at give en kugledyne et forsøg.