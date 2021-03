Sådan kombinerer du dit iværksætterliv med dit privatliv

Når du er iværksætter, bruger du rigtig meget tid på karriere. Det er du nødt til for at få en virksomhed til at køre rundt. Det kan godt gå ud over dit privatliv, hvis ikke du sørger for at finde nogle gode løsninger.

Her får du tips til, hvordan du kombinerer de to ting.

Skab luft i din privatøkonomi ved at låne penge

Når du har en virksomhed, skal du som regel skyde rigtig mange penge i den. Specielt hvis det er en helt ny virksomhed. Det går ud over din privatøkonomi, hvis du skal bruge både din opsparing og store dele af din indkomst hver måned på at investere i din nye virksomhed. Nogle måneder er det slet ikke sikkert, at du får nogen indkomst.

Hvis du ønsker at skabe luft i din privatøkonomi, kan du overveje at låne penge til din virksomhed. Du kan f.eks. tage et kviklån el.lign. Det er altid bedst at overveje andre alternativer, før du vælger at låne penge. Dog kan det blive nødvendigt i nogle tilfælde. Hvis du låner penge, skal du huske aldrig at låne mere, end du kan betale tilbage. Det sørger du for ved f.eks. at sammenligne lån og kigge på årlige omkostninger i procent.

Lav et arbejdsskema til dig selv

Som iværksætter arbejder du typisk rigtig meget. Specielt hvis du er alene om det, er der hele tiden opgaver at klare. Det er dog vigtigt, at du finder en god balance mellem karriere og privatliv. Det er ikke sundt at arbejde hele tiden, selvom du kan lide det, du laver.

Selvom det kan være svært, kan du forsøge at lave et arbejdsskema til dig selv, hvor du skriver ned, hvornår du skal holde fri. Du skal desuden huske at holde fri, når du holder fri, selvom det er fristende at arbejde.