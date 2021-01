Sådan får du succes med din datingprofil

Er du begyndt at savne lidt kærlighed i hverdagen? Én at dele de gode stunder med, og én at gå til, når det hele brænder på? Så var det måske på tide, at du opsøgte den.

Der var engang folk mødte hinanden i skolen eller på arbejdspladsen, men i dag er historien om at finde sit livs kærlighed ofte en helt anden. I dag går mange danskere nemlig på nettet, når de søger kærligheden, så måske er det i virkeligheden på en datingside, du skal finde den eneste ene.

Spørgsmålet er bare, hvordan du laver den perfekte datingprofil. Det finder du måske svar på her.

Giv et godt førstehåndsindtryk

På datingsider såvel som i virkeligheden gælder det, at et godt førstehåndsindtryk kan have stor betydning for din succes. Når du laver en datingprofil, har du dog masser af indflydelse på, hvordan folk tager imod din profil.

Tre gode råd til din profil er:

Vær ærlig Skriv en kort og fængende tekst Vælg et godt og vellignende billede

Du behøver ikke at dele hele din livshistorie eller åbne op om dine værste sider fra start, men du når altid længst med ærlighed. I sidste ende vil du jo finde en partner, der accepterer dig for den, du er, så du skal bare være dig selv.

Når det er sagt, så hjælper det altid at skrive en kort og fængende tekst. Skriv lidt om dig selv uden at gå for meget i detaljen.

Hvem er du?

Hvad laver du?

Hvad kan du lide?

Hvad søger du?

Du kan sagtens tage dig god tid til at skrive teksten, så den eneste ene ikke kommer til at gå forbi dig blandt de mange andre bruger på datingsiden.

Hvis du skal vælge et billede at bruge til siden, så sørg for, at det først og fremmest er et godt billede af dig. Det må også gerne sige lidt om dig og dine interesser. Det er bare vigtigt at huske, at et godt billede er et, der ligner dig, så det skal helst ikke være for gammelt eller have for mange filtre på.

Ideen med en datingprofil er ikke at nå ud til alle. Du skal bare nå ud til den ene person, du mangler i dit liv.

Vælg den rette platform

Der er faktisk forskel på datingsider, og det kan også være værd at have med i dine overvejelser, når du laver din profil.

Der kan for eksempel være en forskel på, om brugere af en datingside søger en seriøs partner eller snarere en at dele seng med for natten. Det er sjældent kun den ene eller den anden mulighed, der gør sig gældende, og måske er du interesseret i begge dele, men som regel finder du flere seriøse kandidater på de datingsider, hvor det går lidt langsommere.

Der kan dog også være forskel på brugerne. Nogle datingsider er tilegnede:

Særlige seksuelle orienteringer

Særlige aldersgrupper

Særlige interesser

Særlige uddannelsesniveau eller jobtype

Hvis du derfor allerede ved, hvad du søger, så kan du måske også gå mere målrettet efter det ved at vælge en bestemt datingside over en anden.