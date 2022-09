Sådan beregner du dit BMI og hvad det betyder for dit helbred

BMI, dit Body Mass Index, er et mål for om du er overvægtig, undervægtig eller har en sund og normal vægt. BMI er baseret på højde og vægt, gælder både for både mænd og kvinder.

Tallet bruges som officiel målenhed, et slags screeningsværktøj, af blandt andet WHO, til at vurdere overvægt, undervægt og normalvægt i en befolkningsgruppe.

BMI beregner: Sådan beregner du dit BMI

Du kan beregne dit BMI ved at dividere din vægt (i kg), med din højde (i meter) gange din højde (i meter). Et eksempel på at beregne BMI kan være såldes: En person som vejer 70 kg, og er 170 cm høj, har et BMI på: 70/(1,70 x1,70)= 24.2

Hvis du ikke orker at beregn dit BMI selv, så kan du hoppe ud på nettet, hvor der findes mange muligheder for at beregne dit BMI. Blandt andet kan du beregne dit BMI nemt og gratis hos I FORM.

Udregn dit BMI her.

Hvad betyder dit BMI-tal?

BMI er et mål til at bestemme, om en person er overvægtig, undervægtig eller har en idealvægt. Det hjælper også med at identificere potentielle sundhedsrisici.

Når du har beregnet dit BMI, kan du indsætte det i BMI-tabellen for at vurdere, om din vægt er sund. Tabellen består af fire kategorier:

BMI under 18,5: Undervægtig

BMI mellem 18,5-25: Normal vægt

BMI mellem 25-30: Overvægtig

BMI over 30: Svær overvægtg.

Er der forskel på BMI for kvinder og mænd?

Der er ikke forskel på mænd og kvinders BMI. Alle køn kan beregne deres BMI med samme formel.

Det kan måske virke mærkeligt, når nu mænd og kvinder har forskellige kropsbygning. Men prøv at tænke på en mand og en kvinde, som vejer det samme og har samme højde.

Selvom vægten og højden er den samme, vil de typisk have forskellig knoglemasse, muskelmasse og fedtfordeling, og derfor kan del ifølge BMI-skalen være lige sunde, selvom kvinden typisk vil have mere fedt på kroppen.

Men det er kun godt, at kvinden har mere fedt på kroppen, fordi det skal kvinder have for at være sunde.

Er dit BMI for højt?

Hvis dit BMI er for højt, kan det være godt at gå efter et vægttab. Skal du igang med det helt store vægttab, kan det være en god idé at rådføre sig med en læge, før du starter.

Men eller er der nogle simple ting, du kan gøre på egen hånd for at skubbe vægttabet i gang. Sørg for at spise sundt dvs. Masser af frugt og grøntsager. Få motioneret hver dag. Det kan både være gåture eller en cykeltur til arbejde, men også gerne motion, som får pulsen op.