Prøv Bubble Waffles i København

Når det kommer til madtrends, så er der måske nogen der har opdaget, at en af de helt store trends for tiden når det kommer til mad er bobler. Bubbletea og bubblewaffles er mere populære end nogensinde og med god grund. Disse velsmagende snacks er nemme at finde i København og andre store byer, og er værd at prøve, hvis man ikke allerede har stiftet bekendtskab med fænomenet bubble waffle. Bubble waffle i København er et af de mange steder, hvor man kan prøve disse nye velsmagende vafler, hvis man er nysgerrig på konceptet og ønsker at udforske det. Ligeledes er bubble tea en ny bubble trend, som der spreder sig hastigt. Dette er også noget man bør prøve, hvis man ikke allerede har.

Hvad er bubble waffles?

en bubble waffle er en vaffeltype, som er bagt i et særligt vaffeljern, der giver vaflen sin karakteristiske form. Vaflen er ofte meget lufte med store bobler, hvilket gør den meget let og velegnet til isvaffel. Det er derfor ikke unormalt at en bubble waffle bruges som isvaffel, hvori der kan fyldes alverdens forskellige is. På den måde kombinerer man denne bløde, varme vaffel med den kolde, cremede, så man får en konsistens der minder lidt om pandekager med is.

Hvis man bor i København, så er det et godt sted at stifte bekendtskab med bubble waffles, da man finder nogle af landets bedste vafler i København. Det kræver blot, at man giver sig lidt tid til at finde de gode steder, eksempelvis ved at gøre lidt research først. Der er dog også gode chancer for, at man støder ind i et bubble waffle sted, hvis man blot går en tur igennem byen, da der efterhånden er dukket en del steder op i byen hvor man kan få serveret en lækket bubble waffle.

Hvad koster en bubble waffle?

En bubble waffle varierer i pris, alt efter hvor stor den er og hvad man vælger af topping. Typisk koster de mellem 35 og 70 kroner. Dog kan man også, hvis man bliver bidt af disse vafler, og får lidt til at give sig i kast med at lave dem selv, selv købe et bubble waffle jern og lave dem selv derhjemme. Det kræver ikke en særlig dej for at lave bubble waffles. Man skal blot blande en almindelig vaffeldej, som man normalt ville gøre, og hende dejen i vaffeljernet. Ud over formen på vaflerne r der ikke noge særligt i fremgangsmåden på disse vafler frem for almindelige.

Det behøver faktisk heller ikke at koste en formue at komme i gang med at lave bubble waffles derhjemme. Faktisk kan må få bubble waffle jern helt ned til omkring 70 kroner, hvis man kigger de rigtige steder. Hvis man vil have en vaffeljern i lidt bedre kvalitet kan man stadig få nogle billige modeller, som koster omkring 300 kroner.

Der er dog forskel på dem man laver selv og dem man får i byen, så hvis man vil forkæle sig selv lidt bør man besøge et sted og få en ordentlig bubble waffle!