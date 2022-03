Privatlivssikkerhed på nettet 

Vidste du, at hver eneste gang du benytter dig af et offentligt websted, bliver dine googlesøgninger og personlige datas potentielt set overvåget, og du gør dermed også dig selv til genstand for at blive hacket. Uanset hvad vi foretager os, eller hvad vi nu måtte søge efter på internettet, er der mange grunde til at ville beskytte sit privatliv og sine digitale datas. Er du nervøs for din digitale færden, er der heldigvis en række ting, du kan gøre, læse med her.

Selvom internettet på overfalden kan virke ganske ufarligt, er dette dog langt fra virkeligheden. Derfor er det ekstremt vigtigt, at du tager dine forholdsregler, og gør hvad du kan, for at passe på dig selv og dine datas. Har du ikke allerede stiftet bekendtskab med en VPN, bør du vide lidt om, hvorfor det kan være fordelagtigt at anskaffe sig en.

Hvad er en VPN?

VPN er forkortelsen af Virtual Private Network, og selvom systemet er noget mere kompliceret end som så, så kan en VPN kort forklares som et system, hvorigennem dine digitale datas sendes igennem en krypteret tunnel. Krypteringen går ind og skjuler din IP-adresse, og forhindrer andre i at se, hvem du er, eller hvad du søger på.

Det er ikke alle som ej heller ved, hvad en IP-adresse er, og derfor trænger dette derfor også en forklaring. En IP-adresse er så og sige dit digitale fingeraftryk. Hver gang du åbner en ny browser hos et websted oprettes en personlig IP-adresse, som kan spores tilbage til vedkommende, som benytter sig af webstedet.

Derfor skal du anskaffe dig en VPN

Som du nok allerede kan forstå, så er der flere gode grunde til at anskaffe sig en VPN. Med en VPN får du nemlig større privatlivssikkerhed, da du med en VPN kan bevæge dig frit på nettet, uden at skulle bekymre dig om at blive overvåget, sporet eller hacket.

En VPN kan være særlig fordelagtigt, hvis du ofte befinder dig i udlandet, da du på din rejse typisk vil benytte dig af et udenlandsk, offentligt netværk, og det er netop her, at hackerne vil forsøge at udnytte dig. Med en VPN kan selv ikke hackere få adgang til dine datas, da dine datas, som forklaret, sendes igennem en krypteret tunnel, som skjuler dine datas og digitale færden.

Ubegrænset søgning

Benytter du dig ligeledes af internettet til mere privatliggende foretagender, som for eksempel swingersex, kan det være, at du ikke er interesseret i, at andre skal have eller få adgang til dine private søgehistorikker.

Dette gælder altså ligeledes, hvis du for eksempel søger på emner som kvinde søger kvinde eller lignende. Der er altså ingen grund til bekymring – med en VPN kan du føle dig tryg uanset, hvad du måtte søge på.