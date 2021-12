Plant i højden og skil dig ud på villavejen

Når det kommer til haven, er der mange forskellige tilgange og måder at indrette på. Nogen gør meget ud af at plante blomster, klippe græs og holde bedene pæne og bruger mange timer i haven, mens andre foretrækker at kunne nøjes med at skulle holde græsset nede en gang imellem. I denne artikel får du inspiration til hvordan du kan indrette dit hus’ ydre så det står ud af mængden, uden at du skal bruge for meget energi på det.

Et grønt og miljøvenligt tag

Med et sedumtag kan du skille dig ud på villavejen ved at have det mest praktiske tag, samtidig med du har det pæneste tag. Et sedumtag er et plantedække over dit tag, der absorberer al regnvand og beskytter dit hus’ tag. Sedumtaget består af små, resistente planter der ikke vokser ud af proportioner, men blot dækker overfladen af dit tag.

Disse planter beskytter både dine tegl og dine tagrender mod vind og vejr. Ved skybrud sikrer et sedumtag dig mod oversvømmelse på din og dine naboers grund, og når efterårets bladregn kommer, skånes dine tagrender.

Udover at dit tag får længere levetid og din have skånes ved oversvømmelse, er sedumtaget også visuelt flot at se på. Det er de færreste der har et grønt tag udover beskidte algeramte tage. Et tag, dækket af det effektive plantedække er derfor en spændende og innovativ investering af flere grunde.

Der findes en løsning til ethvert tag

Afhængigt af hvor handy du er og hvilken løsning du ønsker, kan du få forskellige versioner af det grønne tag. Garmundo tilbyder eksempelvis komplette tagpakker der leveres med alt inkluderet, hvilket vil sige at du får hele pakken, der er den hurtige løsning. Du kan også få en letvægtsversion og færdige sedumbakker, der er bedst til mindre tage.

Hvis du ønsker en billigere løsning, kan du også vælge at købe stiklinger. Løse sedumstiklinger plantes på et nyanlagt grønt tag, og skal have lidt tid til at gro sammen og dække hele taget. Denne proces tager cirka et år, men så har du også et fuldt sedumtag der kan beskytte dit tag og pryde din bolig i lang tid.

Garmundo tilbyder også et utal af andre løsninger til din have. Du kan for eksempel købe færdige bede, der er den perfekte løsning til boligejeren der gerne vil gøre noget ud af haven, men gerne vil kunne se resultatet hurtigst muligt. Måske har du glemt at forberede til havefesten eller konfirmationen?