Parterapi får i disse år stigende opmærksomhed. Flere par søger hjælp tidligere i deres forhold. I København tilbyder parterapeut Gerda Bech samtaler til par, der ønsker at forstå hinanden bedre. Hun har arbejdet med par i mere end 25 år.

Hun møder par i alle livsfaser. Nogle kommer med små konflikter. Andre står midt i en større krise. Fælles for dem er ønsket om forandring. Gerda Bech skaber et trygt rum for dialog. Her kan begge parter tale åbent. Samtalerne foregår i et roligt tempo. Fokus er på relationen mellem to mennesker.

Hun arbejder med konkrete spørgsmål. Hun hjælper parret med at se mønstre i deres måde at kommunikere på. Mange oplever, at samtalen giver nye perspektiver. Små indsigter kan skabe store ændringer.

Flere par søger hjælp tidligere

Tidligere opsøgte mange par først terapi, når forholdet var tæt på at bryde sammen. I dag kommer flere tidligere i forløbet. Det fortæller Gerda Bech ud fra sin erfaring. Hun oplever, at par ofte ønsker bedre kommunikation. De vil forstå hinanden bedre i hverdagen.

Konflikter opstår ofte omkring de samme temaer. Det kan være tid, ansvar eller forventninger. Misforståelser kan vokse over tid. Derfor arbejder hun med at gøre samtalen mere tydelig og rolig.

I terapien undersøger parret deres samspil. De lærer at lytte mere aktivt. De øver sig i at formulere behov og følelser. Målet er ikke at finde en vinder. Målet er større forståelse.

Erfaring og fokus på relationen

Gerda Bech har mere end to årtiers erfaring med parterapi. Hun arbejder med en anerkendende tilgang. Hun ser relationen som et fælles projekt.

Samtalerne er strukturerede og jordnære. Hun hjælper par med at sætte ord på det, der ellers kan være svært at sige. Mange oplever, at det giver ro i relationen.

Parterapi i København kan derfor være et sted at stoppe op. Et sted hvor par undersøger deres forhold med nye øjne. For nogle fører det til fornyet nærhed. For andre giver det klarhed om næste skridt.