Originale Apple produkter til internettets bedste priser!

Mange mennesker handler deres iPhone kabler online, det er efterhånden ved at blive mere populært end at købe i butikker. Det smarte ved at handle online er at man har muligheden for at have det hele på skrift inden man køber det. Det betyder at man ved hvad man bliver lovet inden man trykker køb. Alle har efterhånden brug for en oplader til deres telefon, om det så er Apple det er op til hvilket device man foretrækker. Mange har med den nye iPhone 11 haft behov for en ny iPhone 11 oplader da der desværre var en produktionsfejl hos nogle af dem. Hos iPhoneopladere.dk sælger vi originale Apple MFi kabler. I og med det er MFi, som står for Made for iPhone, så kommer beskeden ”tilbehøret understøttes ikke af Apple” ikke op. Det er måske en besked man har set før, da der findes en del kabler nu til dags som ikke er godkendt. Vores kabler er certificerede af Apple, og findes endda i Apples søgedatabase. Vi tilbyder de stærkeste priser på markedet, i forhold til den kvalitet som vi leverer. Udover produkterne så leverer vi indenfor 12-24 timer efter dit køb. Vi har haft over 25000 kunder, som har fået deres varer leveret enten til deres hoveddør eller til den nærmeste pakkeshop. Vi tilbyder på vores 1 meter lange kabel 5 års garanti. Dette gør vi grundet at vi er stensikre på kvaliteten er høj nok til at leve op til dine behov, og at kablet har en rigtig lav fejlrate.

Vi er certificeret af Apple

Udover at have kvalitetskabler har vi også andre produkter så som trådløse opladere og høretelefoner. Alle vores produkter er til gode priser, hvilket altså betyder vi har lave priser samt hurtig levering. Eksempelvis er vores lightning høretelefoner også MFi certificerede, og det er en af vores mest populære varer. Så hvis du mangler nogle produkter til din smartphone så tjek os ud, vi har helt sikkert noget du har brug for. Vi har f.eks. også covers og mobilholdere til bilen. Vi har altså det hele, spørgsmålet er bare hvad du har brug for. Vi er certificeret af e-mærket, hvilket giver vores kunder køberbeskyttelse og gratis sagsbehandling, hvis nu der skulle være utilfredshed.