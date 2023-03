Ny teknologi giver bedre oplevelser og bedre kvalitet i synshallen

De seneste mange år har der været en rivende udvikling inden for teknologi og digitalisering af mange brancher. Det gælder også for mekanikerbranchen, og for dem, som har med synshaller at gøre. Det sker i takt med, at bilerne også bliver mere og mere avancerede, og mulighederne for simpelthen at lave en bedre service og en bedre kvalitetssikring i dén grad er til stede i den nye teknologi.

En af de virksomheder, der har teknologien til sig, er et firma, der udfører bilsyn i Kolding. Det har gjort arbejdet mere effektivt, været godt for alle medarbejdere, som arbejder i synshallen, og samtidig været med til at give en bedre oplevelse, til de kunder, de har haft.



Nye tider, ny processer

Tidligere har det at køre sin bil til syn været en meget manuelt orienteret proces, som har resulteret i lange køer og ventetid. Det er blandt andet planlægningen og den tidskrævende håndtering af forskellige administrative opgaver, der traditionelt har været tidsrøveren inden for faget. Men nu sker meget af det, der tidligere har været trivielt papirarbejde automatisk i synshallens it-systemer. Det gør oversigten over kommende kundebesøg fuldstændig gnidningsfri og let, da systemet selv hjælper med at finde den førstkommende ledige tid og sender relevante notifikationer direkte ud til kundens mail eller telefon.

Desuden er de værktøjer, der bruges i synshallerne, også udstyret med avanceret teknologi, der diagnosticerer eventuelle fejl og mangler med stor nøjagtighed. Er der noget, der ikke helt er, som det skal være inden for de gældende retningslinjer, kommer der efterfølgende en detaljeret liste over ting, der skal udbedres, direkte fra systemet. Det gavner derfor både kunden og virksomheden i sidste ende.

En bedring, der gavner os alle

Formålet med et bilsyn er at skabe mere sikkerhed på de danske veje og sørge for, at bilerne ikke forurener unødigt meget. Det moderne udstyr er således også med til at opdage fejl, der kan være med til at holde danske biler mere miljørigtige. Moderne udstyr kan nemlig opdage eventuelle fejl og mangler, der kan påvirke bilens emissioner og brændstofforbrug. Dermed bliver det nemmere at holde bilerne på vejene i Kolding både sikre og miljøvenlige. Der er derfor rigtigt mange gode grunde til at fejre de teknologiske fremskridt inden for denne del af den danske autobranche. For det er et godt eksempel på, hvordan digitalisering kan være til gavn for alle – både for medarbejdere, for kunder og for hele omverdenen.