Ny bæredygtig webshop med børnetøj og legetøj

Med fokus på bæredygtighed har den fine webshop fra Topbaby set dagens lys. Flere og flere er blevet bevidste om at handle bæredygtigt og det er ingen undtagelse for Topbaby.

Topbaby tjekker producenterne ud på bæredygtighed for dig

Det kan være svært som forældre, og især for førstegangsforældre at finde vej til de helt rigtige mærker til jer derhjemme. Vi vil alle gerne have bæredygtighed hevet hjem i børneværelset, men det kan være lidt voldsomt at skulle tjekke hver og en virksomhed bagud, for at se om de har en bæredygtig plan, som de arbejder ud fra.

På Topbaby.dk slipper du for at skulle tjekke andet ud end selve webshoppen. Her er alt forarbejdet allerede gjort for dig i forhold til at tjekke producenterne af produkterne ud, så du kan med ro i sindet bare finde det du netop står og skal bruge.

Leg stimulerer sanserne. Foto: Unsplash

Legetøj og tøj der kommer de helt rigtige steder fra

Legetøj er selvfølgelig en stor del af det man som forældre interesserer sig for. Den glæde både barnet og forældrene oplever når der er fundet frem til det helt rigtige legetøj, der flittigt vil blive brugt, er ikke til at beskrive. Igen vil du her sikre dig at hvis du finder det stykke legetøj de måske har nævnt i mødregruppen, så kan du forsikre dig at det er fra en bæredygtig producent, for ellers findes det ganske enkelt ikke inde på webshoppen.

Skal du have børnetøj så er der her også fokus på hvor det kommer fra. Det kan selvfølgelig være svært at se om størrelsen passer i forhold til det er et nyt mærke du måske ikke allerede kender med mere. Her behøver du dog ikke at holde dig tilbage, for der tilbydes fri retur, hvis der er noget der skal byttes og der opfordres endda til at købe lidt ekstra størrelser hjem, så du er sikker på at modtage den størrelse der passer dit barn.