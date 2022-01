Nu kan du dekorere din væg helt uden maling og tapet

Det er vigtigt, at du føler dig godt hjemme i din bolig. Omgivelserne skal passe til din smag, så du føler dig tilpas, når du er hjemme. Derudover repræsenterer din bolig også dig. Det er din mulighed for at udtrykke dig gennem både farvevalg, kunst, møbler og interiør.

Hvis du gerne vil give dine vægge et personligt præg, kan du dekorere dem med wall stickers. Det er en slags klistermærker, som du kan klistre på dine vægge. Du kan få wall stickers i alle tænkelige farver og designs. Derfor er de den perfekte løsning, når du gerne vil dekorere dine vægge uden at bruge hverken maling eller tapet.

Derfor er wall stickers en god idé

Den største fordel ved wall stickers er naturligvis, at de giver dig uendelige umuligheder for at pynte dit hjem, som du vil. Du kan nemlig vælge blandt tusindvis af forskellige motiver, ligesom du kan vælge blandt hundredvis af forskellige farvekombinationer.

Wallstickerne er nemme at hænge op og tage ned. Hvis du gør det korrekt, vil din væg heller ikke tage skade. Det gør også wallstickerne til en oplagt løsning, hvis du bor i en lejebolig, hvor du vil blive opkrævet for eventuelle skader og slid på væggene. Med wallstickerne kan du nemlig dekorere dine vægge uden at være bekymret for, om væggene tager skade. Hvis du i stedet maler eller tapetserer væggenne, vil du ofte skulle betale for at væggene bliver malet, når du fraflytter lejemålet.

Vælg blandt flere inspirerende eller sjove citater

Når du gerne vil have en wallsticker, har du rig mulighed for at udvælge netop det design, der taler mest til dig. Nogle mennesker foretrækker wallstickers med tekst. Det kan både være dit yndlingsdigt, yndlingscitat eller nogle linjer fra din yndlingssang. Der er også nogle, der vælger nogle mere sjove eller anderledes citater. Eksempelvis kan du få opskriften på pandekager til at hænge på væggen i køkkenet. Du kan få sjove citater på badeværelset eller entreen. Kun din fantasi sætter grænser, når det kommer til vægklistremærker.

Du kan også få forskellige motiver

Du har også mulighed for at vælge blandt flere forskellige motiver. Det kan blandt andet være en stor fordel på børneværelset. Her kan du vælge søde dyr, flotte sommerfugle, eksotiske planter eller noget helt fjerde. Du kan bruge motiverne til at skabe et tema på dit barns værelse. Hvis dit barn er vild med eksempelvis heste, kan I pynte op med wallstickers, der forestiller heste. Det vil dit barn uden tvivl elske. Hvis I flytter om på værelset, kan I også nemt flytte rundt på wallstickerne, så de passer til den nye indretning på værelset.

Find den rette wallsticker til dit hjem

Du kan selv bestemme, hvor store dine wallstickers skal være. Du kan både vælge mellem små, mere diskrete vægklistremærker og så store wallstickers, der går fra loft til gulv. Du kan også selv vælge, om wallstickerne skal være i mere neutrale farver eller, om de skal være i øjenfaldende nuancer.