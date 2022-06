Nu kan du afkalke dit hjem uden skrappe kemikalier

Længe har det været et vilkår, at hvis du ville afkalke din bolig, skulle du bruge skrappe kemikalier. Men i takt med at miljøbevidstheden er blevet mere og mere udbredt, er der også opstået et større og større behov for en alternativ løsning.

Hvis du derfor gerne vil undgå skrappe kemikalier i din rengøring, kan du vælge en kalkspalter eller kalkknuseren. Det er midler, der opererer ved hjælp af enten magneter eller ultralydsfrekvenser. På den måde kan du altså afkalke din bolig helt uden brug af harske rengøringsmidler.

Sådan virker kalkspalteren

En kalkspalter er et apparat, som du sætter fast på dine vandrør. Efter monteringen anvender kalkspalteren magnetisme til at komme mineralerne i vandet til livs. Det vil med andre ord sige, at den magnetiske kalkspalter sørger for, at kalkpartiklerne i vandet bliver ødelagt, så de ikke kan sætte sig fast i belægningerne.

Sådan virker kalkknuseren

En kalkknuser er også et apparat, som du skal montere til dine vandrør derhjemme. Til forskel fra kalkspalteren anvender kalkknuseren ultralydsfrekvenser, der omstrukturerer kalkpartiklerne i dit vand. Mere præcist beskrevet kan en kalkknuser omstrukturere calcit, der også kaldes for kalksten, til aragonit.

Aragonit kaldes også for kalkstøv, og som navnet også antyder, er det en form for kalk, der er væsentlig lettere at fjerne. Det betyder derfor også, at de udsendte ultralydsfrekvenser forhindrer mineraler i at danne belægninger.

Sådan vælger du den rette løsning

Hvorvidt du bør vælge en kalkknuser eller en kalkspalter, kommer helt an på dit hjem. Det er nemlig forskelligt fra bolig til bolig, hvilket apparat der fungerer mest hensigtsmæssigt. Måske er du også selv mest begejstrede for enten magneter eller ultralyd. Så er der naturligvis også god grund til at vælge den løsning, der appellerer mest til dig.

Begge apparater har nemlig evnen til både at fjerne kalken inde i dine vandrør, så du vil få postevand, der har et væsentligt mindre kalkindhold.

Minimer din varmeregning

Uanset om du vælger en kalkknuser eller en kalkspalter, får du mulighed for at minimere din vandregning. Det skyldes, at kalkophobninger forhindrer vandet i dine varmerør i at bevæge sig frit. Derfor kommer du til at bruge mere vand end du reelt har brug for. Det får din varmeregning til at stige.

Hvis du derfor gerne vil holde din varmeregning på et minimum, er det vigtigt, at du jævnligt får afkalket dine vandrør. På den måde kan du nemlig få fjernet kalken, før den når at ophobe sig. Det er nemlig nemmere at holde dine vandrør fri for kalk løbende, end det er at give dem en grundig afkalkning efter ”skaden” er sket.