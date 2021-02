Nu er det gratis at søge lejebolig

Hvis du har været på jagt efter en lejlighed, ved du, at du kan bruge rigtig mange penge på at registrere dig hos forskellige udlejningsservices. I mange tilfælde uden at du nogensinde er reelt i nærheden af at finde en bolig.

Nu er det helt unødvendigt at spilde penge på at lede efter lejeboliger uden chance for at få en. For der er kommet en ny service, som gør det helt gratis at søge lejebolig.

Gratis, som i helt gratis?

Ja! Så enkelt kan det siges. Propstep.dk’s forretningsmodel går nemlig ikke ud på at trække abonnementspenge fra håbefulde lejere. Du kan fuldstændig kvit, frit og gennemskueligt gå ind og se, hvilke lejeboliger Propstep.dk udbyder.

Hvis du fortsat gerne vil holde dig opdateret, kan du oprette en gratis søgeprofil. Og det er ikke kun gratis – det er også smadderlet.

Hvor er lejeboligerne henne?

Propstep.dk har lejeboliger over det meste af landet. Fra Nørresundby i nord til Nykøbing Falster i syd. Og fra Amager i øst til Esbjerg i vest. Du finder overblikket på et kort på hjemmesiden, eller du søger ganske enkelt i søgefeltet.

Lejebolig for enhver smag

Der findes lejeboliger for enhver smag og for ethvert budget på Propstep.dk. Du finder både små prisvenlige boliger midt i København og lækre udsigter med alt hvad dertil hører af forventelig luksus.

Find en ny lejlighed

Fælles for lejeboligerne er, at de alle er i spritnye bebyggelser, så du for det meste vil være den første lejer, der bor i din nye lejlighed.

Et helt nyt byggeri har mange fordele. Du får ingen mærkelige overraskelser med dryssende lofter, løse lister, slidte gulve eller hvidevarer, som ikke kan mere. Desuden er du sikker på, at din bolig lever op til nutidens energikrav.

Det er ikke kun godt for din klimasamvittighed. Det er også godt for din pengepung. Med færre udgifter til varme, får du råd til en lækrere lejlighed inden for dit budget.

Nogle lejeboliger er ikke bygget endnu

Faktisk er nogle af Propsteps lejligheder så nye, at husene endnu ikke er bygget. Det betyder, at du kan komme ind i boligkøen, allerede før hoveddøren åbner første gang. På den måde kan du altså på forhånd vide, at din nye lejlighed rent faktisk er din, lige så snart den sidste håndværker er gået, og kvaliteten er kontrolleret.

Lejlighed eller rækkehus

Du vælger selvfølgelig selv, om du vil kigge efter en udsigtslejlighed på toppen af en ny bygning ved havnekajen eller et rækkehus med adgang til natur og strand. Måske er du solotypen, som skal have 31 lækre kvadratmeter i Indre By i København, så du kan nå alle dine yndlingsaktiviteter til fods.

Eller måske er du den økologisk bevidste børnefamilie, som skal have et bilfrit, grønt område, hvor børn og krydderurter kan slå sig løs og gro.

Boligsøgning skal være gratis

Under alle omstændigheder giver det ikke mening at betale for at søge efter lejeboliger, når nu du kan søge lejeboliger gratis.