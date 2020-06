Mobilcovers i organiske materiale er blevet yderst populære

Hvor ofte møder du lige ordet ”biologisk nedbrydeligt” når du leder efter mobilcovers? og hvor mange af disse er du sikker på, rent faktisk er nedbrydelige? Der er utroligt meget fokus på miljøvenlighed i alle områder af køb – både når det kommer til at handle dagligvarer og når det kommer til internethandel generelt. Nu er turen kommet til mobilcovers, som flere og flere forhandlere begynder at sælge i miljørigtige materialer – ja endda bio-nedbrydelige. Men det er en jungle derude, så her vil vi gerne gøre din søgning lidt lettere og mindre tidskrævende.

Her er vores top-valg af bionedbrydelige mobilcovers

Vi har testet flere typer af bionedbrydelige mobilcovers og vi må bare sige, at der er især ét, der slår dem alle med længder. Coveret findes i flere designs og i mange forskellige farver, der passer til enhver lejlighed. Men det er ikke den eneste årsag til, at vi har valgt disse. Deres covers er 100% bionedbrydeligt takket være det naturlige materiale, der bruges til at fremstille disse.

Selvom materialet er plantebaseret, vil det give din dyrebare telefon rigelig beskyttelse i tilfælde af tab, ridser eller slag. Uanset om du leder efter et cover der passer til dit kommende business-møde eller et cover, der skal passe til dagligdagen på byggepladsen, så kan disse covers løse sagen.

Bortset fra at disse bio-covers er med til at redde miljøet, giver de også landmændene mulighed for at tjene penge på at sælge deres halm i stedet for at brænde det af. Ja, det er muligt at få et unikt mobilcover, lavet af halmstrå. Og med unik mener vi et håndlavet design, hvor hvert tilfælde har et tydeligt mønster, som er unikt. Disse covers er 100% komposterbare grundet materialer som træ og harpiks.

Derudover er de slanke og lette. Til trods for det, beskytter coveret din telefon perfekt og kan modstå et fald på op til 3 meter.

OK, nu har vi trukket spændingen langt nok. Coveret, vi taler om, er fra danske GreyLime og kan købes her