Fra det øjeblik fortæppet løftes og de første toner svæver gennem biografmørket, folder Wicked sig ud som en farverig kakofoni af musical-magi og filmisk storslåethed. Men bag den grønne hud, de hvirvlende dragter og Stephen Schwartzs umiskendelige melodier, er det de medvirkende i Wicked, der gør filmen til mere end blot spektakel. De er fortællingens kød og blod, de små detaljer der får universet til at ånde. Ariana Grande og Cynthia Erivo bærer naturligvis de tungeste mantler som Glinda og Elphaba, men det er så ofte i periferien – i birollernes nænsom byggede gester, i ensemblets rytmiske puls – at den sande filmmagi opstår.

Når vi dissekerer de medvirkende i Wicked, dykker vi ikke bare ned i en castingliste. Vi træder ind i en nøje kalibreret symbiose af skuespillerkunst, instruktørvision og æstetiske valg, der forvandler en Broadway-klassiker til et filmisk eventyr med både kant og hjerte. Det er en kærlighedshistorie mellem musikteater og storskærmsfortælling – og skuespillerne er fortolkerne af denne kærlighed.

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og kreative kræfter

I spidsen for rollebesætningen står de to navne, der siden castingannoncen i marts 2023 (ifølge baggrundsanalysen) har vakt stormende forventning: Cynthia Erivo som den grønhudede Elphaba og Ariana Grande som den rosaskinnende Glinda. Begge skuespillere bringer hver deres unikke arsenal af vokal virtuositet og karakterdybde. Hvor Erivo leverer en kropslig intensitet og sårbarhed, der gør Elphabas ensomhed mærkbar i hvert nærbillede, infuserer Grande sit Glinda-portræt med en forførende cocktail af overflade-glamour og overraskende følelsesmæssig resonans. Deres duet-dynamik – både på og uden for scenen – udstikker filmens emotionelle kurs.

Men skuespillerne står ikke alene. Instruktør John M. Chu, kendt for sin fusionskunst i Step Up 2: The Streets (2008) og det bredt anmelderroste Crazy Rich Asians (2018), har med Wicked cementeret sin signatur: intimitet og ekstatisk visuel fortælling går hånd i hånd. Ved siden af ham står Chung-hoon Chung som direktør for fotografi, ansvarlig for den grafiske farvepaletning og klassiske Hollywood-lys (American Cinematographer, 2023, jf. analysen), samt Stephen Schwartz som musikkomponist – suppleret af filmkomponist Joseph Trapanese, der giver sangene en elektrisk klangverden tilpasset storskærmen.

Navn Funktion/rolle i Wicked Kendt fra Signaturtræk ifølge baggrundsanalysen Cynthia Erivo Elphaba The Color Purple, Harriet Kropslig intensitet, sårbar inderlighed Ariana Grande Glinda Pop-karriere, Scream Queens Vokal virtuositet, komisk timing John M. Chu Instruktør Crazy Rich Asians, Step Up 2 Intimt karakterdrama + ekstatisk visuel musik Chung-hoon Chung Direktør for fotografi The Handmaiden, Oldboy Komplementærfarver, klassisk Hollywood-lys Stephen Schwartz Komponist (original musical) Godspell, Pocahontas Følelsesdrevet sangtekster, teatralsk storhed Joseph Trapanese Filmkomponist Tron: Legacy, Oblivion Elektrisk, orkestral fusion

Medvirkende i Wicked: De oversete biroller, der får helheden til at synge

Hovedrollerne får applausen, men filmens hemmelige våben gemmer sig i de mindre, men glimrende byggede biroller. I baggrundsanalysen fremhæves tre skuespillere, hvis præstationer ofte overses i de store overskrifter, men som leverer mikromagi:

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Giovannie ‘Gio’ Lopez Scenearbejder / “Glimmer” Under “Defying Gravity” vender han ryggen til hovedscenen med et subtilt blink Mikrospil i øjenkontakt, fysisk komik uden replikker Exit Stage Left (2021) Leila Haddad Vokalmusikant Hendes solistlinje akkompagnerer Elphabas tvivl og sårbarhed Præcis replikøkonomi og musikalsk underlægning Under the Spotlight (2019) Carlos Mendez Gadekunstner Mimer hele Emerald City som gadeteater med rytmisk timing Fysisk fortælling og mimisk præcision City Beats (2022)

“Selv et blik fra Gio forstærker Elphabas ensomhed på scenen” (MUBI Notebook, 2023, jf. analysen). Det er netop i sådanne detaljer – et blik, en pause, et rytmisk skift – at de medvirkende i Wicked demonstrerer, hvor stor forskel nuanceret spil gør. Lopez’ karakteren stjæler aldrig scenen, men giver den en ekstra dimension af liv og ironi. Haddad leverer den musikalske bro, der binder følelsen sammen, mens Mendez’ fysiske teater skaber en visuel poesi i baggrunden.

Disse biroller understreger det, som baggrundsanalysen insisterer på: “De små spor af skuespil fra ‘Medvirkende i Wicked’ skaber dybde og troværdighed” (jf. analysen). I en film bygget på storskærmsmagi, er det ofte de stille øjeblikke – de små, menneskelige spor – der gør magien virkelig.

Wicked Trailer

Instruktørens kærlige hånd: valg, rytme og blik

John M. Chu har med Wicked bevæget sig ind på et territorium, hvor hans tidligere erfaringer mødes i en fælles vision. I Step Up-serien dyrkede han kroppens sprog og koreografiens puls; i Crazy Rich Asians demonstrerede han evnen til at balancere humor, intimitet og spektakel. Wicked kræver begge dele – og mere til.

Baggrundsanalysen fremhæver instruktørens “værktøjskasse” (jf. analysen):

Billedformat: 1.85:1 anamorf – bredt nok til at rumme Emerald Citys storslåethed, men tilstrækkeligt intimt til at fastholde blikket på Elphabas ensomme ansigt.

1.85:1 anamorf – bredt nok til at rumme Emerald Citys storslåethed, men tilstrækkeligt intimt til at fastholde blikket på Elphabas ensomme ansigt. Linsevalg: 50–85 mm primes til close-ups, 14–35 mm zooms i magiske momenter – en bevidst vekslen mellem det nære og det store.

50–85 mm primes til close-ups, 14–35 mm zooms i magiske momenter – en bevidst vekslen mellem det nære og det store. Lydstrategi: Subtile reverb-effekter i dialog, live orkesteroptagelser til showscener (Musicians’ Union UK krav, jf. analysen).

Subtile reverb-effekter i dialog, live orkesteroptagelser til showscener (Musicians’ Union UK krav, jf. analysen). Klipperytme: Flagrende krydsklip mellem Elphaba og Glinda, der fastholder både spænding og komik (Sight & Sound, 2023, jf. analysen).

Element Tidligere værker I Wicked Hvilken følelse skaber det? Visuel dynamik Stærk koreografi (Step Up) Overdådige sang- og trylle-scener Følelse af musicalspektakel Karakterfokus Rom-com-intimitet (Crazy Rich) Solosangs-psyke (Elphaba, Glinda) Empati og genklang Narrativ pacing Hurtige klip, energiske numre Veksler mellem langsom opbygning & klimaks Følelsesmæssig berg-og-dalbane

Chu giver skuespillerne rum til at ånde. Han lader kameraet dvæle i de små pauser før sangens udbrud, og han styrer tempoet så publikum føler både det storslåede og det stille. “Vi måtte opfinde en ny rigs-løsning for at få Orkesterlogen til at svæve over salen – og samtidig holde klar kommunikation til koreografen” (DGA Quarterly, 2023, jf. analysen). Denne tekniske omhu smelter sammen med den følelsesmæssige forankring skuespillerne leverer – en ekstraordinær balance.

Hvor passer Wicked ind? Slægtskab og fornyelse

Wicked bevæger sig i et felt mellem eventyrmusical, coming-of-age-drama og satirisk urban fantasy. Sammenlignet med den klassiske The Wizard of Oz (1939), omskriver Wicked historien med gråzonede karakterer, hvor “good witch vs. evil witch”-dikotomien bryder sammen til fordel for nuancerede menneskeskæbner. Frozen (2013) og Moulin Rouge! (2001) tilbyder andre sammenligningsmuligheder:

Parameter Wicked The Wizard of Oz (1939) Moulin Rouge! (2001) Frozen (2013) Hvad skiller Wicked ud? Magisk realisme Høj (tryllekunster, videnskab som magi) Moderat (eventyr) Lav (real-musical) Meget lav (CGI-musical) Science-fantasy-vinkel Musicalstruktur Integreret drama & sang Klassisk musical-act Postmodern remix Traditionel Disney Emancipationstemaer Tone Mørkere socialsatire + håb Lys & naiv Ironisk & passioneret Let komik & alvor Politisk kant og kønsdebat

Wicked trækker på en arv fra Broadway-musicals, men gør det med en filmisk sans for visuelt overskud og en politisk kant, der spejler samtidsdebatten om køn, magt og inklusion. Den “Good Witch vs. Evil Witch”-trope omformes til et portræt af kompleksitet og systemisk undertrykkelse, og “the Yellow Brick Road” bliver både fysisk rejse og indre transformation (jf. analysen).

Kulturhistorisk resonans

Wicked rammer en tidslinje, hvor både filmindustrien og publikum befinder sig i et kulturelt vendepunkt. Post-#MeToo-debatter, stigende fokus på repræsentation og en streaming-økologi i opbrud danner bagtæppet for filmens rejse.

Tidslinje: vigtige kultur- og branchehændelser omkring premieren (jf. analysen):

2022: Streamingplatforme kaprer store musikalrettigheder (DFI/SFI, 2022).

Streamingplatforme kaprer store musikalrettigheder (DFI/SFI, 2022). Marts 2023: Casting-announcement: Ariana Grande & Cynthia Erivo som hovedroller.

Casting-announcement: Ariana Grande & Cynthia Erivo som hovedroller. Maj 2023: Cannes press screening & Q&A – diskussion om kønsidentitet i magi-tematikken (Festival-presskit Cannes, 2023).

Cannes press screening & Q&A – diskussion om kønsidentitet i magi-tematikken (Festival-presskit Cannes, 2023). December 2023: Global trailer-lancering når 100 mio. visninger på 48 timer.

Global trailer-lancering når 100 mio. visninger på 48 timer. Maj 2024: Verdenspremiere på TIFF, stærk fanreception og mulig Oscar-kamp (Rotten Tomatoes, 2024).

Publikums resonans er påfaldende. På Letterboxd (jf. analysen) holder filmen gennemsnitligt 4,1 ud af 5 stjerner baseret på 65.000 ratings, og fan-lister over favoritbiroller eksploderer på sociale medier. De medvirkende i Wicked – særligt de mindre roller – roses for at tilføre nuance og humor, og der opstår en folkefortælling om, hvordan selv de mindste karakterer har fan-art og memes dedikeret til deres mikro-scener.

Modtagelse med hjertet

Kritikerne har omfavnet Wicked med 89 % på Rotten Tomatoes (Top Critics, gennemsnitsscore 7,8/10), og filmen er nomineret til 8 Golden Globes samt 6 BAFTA-nomineringer (jf. analysen). Men det er i publikums reaktion, at filmens sande kraft viser sig. Folk elsker ikke bare sangnumrene og de store scener; de elsker øjnene, pauserne, birollerne. “Medvirkende i Wicked roses ofte for at tilføre nuance og humor” (Reception & efterliv-afsnittet i analysen), og det er netop denne følsomhed over for detaljer, der gør filmen til en oplevelse, der bider sig fast.

Det er som om publikum genkender, at magien ikke kun ligger i tryllestavene, men i de små, menneskelige øjeblikke – et smil, en hånd der slipper en anden, en replik der lander præcis på det rigtige tidspunkt.

Hvad venter de medvirkende?

Wicked er mere end et kapitel – det er et springbræt. Ifølge baggrundsanalysen åbner filmen nye døre for skuespillerne:

Giovannie ‘Gio’ Lopez signeres til en Disney+++-serie (CSA, 2024).

signeres til en Disney+++-serie (CSA, 2024). Leila Haddad får hovedrolle i en Off-Broadway-produktion efter sit musikalske gennembrud.

får hovedrolle i en Off-Broadway-produktion efter sit musikalske gennembrud. Direktør for fotografi Chung-hoon Chung noteres for sin “visuelle magi” og er i forhandlinger om næste Ridley Scott-projekt (jf. analysen).

For både hovedroller og biroller betyder Wicked en synlighed, der kan løfte karrierer og åbne for nye kreative partnerskaber. Det er en påmindelse om, at filmkunst er et fællesskabsprojekt – og at hver medvirkende i Wicked har bidraget til helheden.

Hvorfor vi bliver ved med at se

Wicked demonstrerer, hvordan en nøje udvalgt rollebesætning, en instruktørs kærlige hånd og et bevidst æstetisk valg kan forvandle Broadway-storhed til filmisk trylleri. De medvirkende i Wicked – fra Cynthia Erivo og Ariana Grande til Giovannie ‘Gio’ Lopez og Carlos Mendez – leverer sammen en fortælling, der både hylder fortidens musical-traditioner og spejler nutidens politiske og følelsesmæssige kampe.

“Magien i Wicked ligger lige så meget i de små biroller og publikums empati som i de store sangnumre.” (Konklusion, baggrundsanalysen)

Når vi forlader biografen, bærer vi ikke kun sangene med os. Vi bærer blikket, pausen, det lille smil i baggrunden – de menneskelige detaljer, der gør storskærmsmagien ægte. Wicked minder os om, hvorfor vi elsker film: fordi den giver plads til både spektaklet og stilheden, til både stjernerne og skyggen. Og fordi hver eneste medvirkende, stor som lille, har betydning.

Kilder: Data og citater trukket primært fra den leverede baggrundsanalyse “Wicked: En grundig, nørdet og kantet baggrundsanalyse af instruktørens vision og skuespillernes magi.”