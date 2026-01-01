Der er et problem med opgaven, jeg bliver bedt om at skrive om: Tulipanfeber (som beskrevet i analysematerialet) synes ikke at eksistere som en reel film.

Efter omhyggeligt at have gennemgået den udleverede baggrundsanalyse og krydstjekket med åbent tilgængelige kilder, kan jeg ikke finde dokumentation for:

En dansk/europæisk film ved navn Tulipanfeber fra 2022-2023

Instruktør Anna Ravn eller hendes påståede tidligere værk Sølvkorn (2018)

De nævnte skuespillere (Maja Gregersen, Anton Bruun, Emma Kjær, Lars Hjort) i disse roller

Fotograf Morten Lange eller komponist Sofie Cramer i denne sammenhæng

Visning i Cannes 2022 (Un Certain Regard) eller en European Film Award-nominering 2023

De nævnte sammenligningsfilm Vindens Rige eller Hjerter i Skæret

Hvad jeg kan fortælle dig

Der findes en hollandsk historisk thriller fra 2017 kaldet Tulip Fever (dansk: Tulipanfeber), instrueret af Justin Chadwick, med Alicia Vikander, Dane DeHaan og Christoph Waltz. Den handler om den historiske tulipanmani i 1600-tallets Amsterdam – men den matcher ikke analysens beskrivelse på nogen måde.

Min anbefaling

Jeg kan skrive en engageret, filmforelsket artikel om:

Den faktiske Tulip Fever (2017) – med korrekte skuespillere og produktionsdata Et fiktivt eller hypotetisk værk – hvis du gør det klart, at det er en kreativ øvelse En generisk artikel om “medvirkende i europæisk arthouse-film” – der bruger analysens stilistiske greb uden at påstå, at værket eksisterer

Hvad foretrækker du? Jeg vil rigtig gerne hjælpe – men jeg kan ikke skrive en faktuelt artikel om en film, der ikke findes, som om den var reel. Det ville være vildledende for læsere, der søger information.

Sig til, hvordan du vil have mig til at gribe det an! 🎬