Når regnen falder tyst over et mennesketomt København, er det ikke blot vand, der strømmer ned ad asfalten – det er døden selv, pakket ind i dråber. Sådan åbner The Rain, Netflix’ danske postapokalyptiske drama, der løb over skærmen fra 2018 til 2020. Men det, der gør serien til mere end blot endnu en dystopisk fortælling, er ikke alene plottet eller det smukke, blege nordiske lys. Det er medvirkende i The Rain – skuespillere, biroller og kreative kræfter – der løfter fortællingen fra papir til pulserende virkelighed. Her er mennesker, ikke stereotyper; ansigter, der bærer frygt og håb med samme tyngde, og som sammen skaber en fortælling, der bider sig fast.

Hvorfor de medvirkende i The Rain gør serien uforglemmelig

Der findes serier, hvor castet blot udfylder deres funktion – de leverer replikker, rammer deres markeringer og går hjem. Så er der serier som The Rain, hvor hver eneste medvirkende føles som en levende nerve i et større, skrøbeligt organisk hele. Fra første sekund mærker man, at instruktørerne Jannik Tai Mosholt og Christian Potalivo har haft en klar vision: autentiske øjenkontakter betyder mere end stjerneskær. Det er en castingfilosofi, der vægter rå nerve over poleret overflade, og den gennemsyrer hver scene (ifølge baggrundsanalysen).

Medvirkende i The Rain fremstår ikke som klicheer, men som bærende sjæle på en undergangsrejse. De bevæger sig gennem ruiner, bunkers og skovområder med en intensitet, der aldrig føles forceret. Man tror på deres frygt, deres tvivl, deres kortvarige øjeblikke af håb. Og det er netop denne troværdighed – denne evne til at gøre det fantastiske føleligt – der gør The Rain til god skærmtid for både nørder og et bredere publikum.

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og kreative arkitekter

Hovedrollerne – ungdom under pres

I centrum står søskendeparret Simone og Rasmus, spillet af henholdsvis svenske Hanna Ardéhn og danske Lucas Lynggaard Tønnesen. Begge var relativt ukendte ansigter, da serien blev castet – og netop det var pointen. Instruktørerne søgte ikke etablerede navne, men talenter med evnen til at bære en fortælling, hvor hver blikudveksling tæller (Festival Presskit, Series Mania 2018, jf. analysen).

Ardéhn spiller Simone med en blanding af beskyttende stædighed og stille desperation. Hendes Simone er ikke den stereotype stærke kvindelige helt; hun vakler, hun tøver, hun fejler – og det er netop derfor, hun føles ægte. Lynggaard Tønnesen leverer en Rasmus, der balancerer mellem barnlig sårbarhed og en mere uhyggelig byrde: han er immun over for regnen, men samtidig potentielt farlig. Det er subtile præstationer, der kræver kropslig og ansigtsudtryksmæssig præcision, og begge skuespillere leverer.

Omkring dem samles en gruppe overlevende, hver med deres egen mikrohistorie og indre konflikt. Her finder vi Mikkel Boe Følsgaard som Martin, Jessica Dinnage som Lea, Lukas Løkken som Patrick og Angela Bundalovic som Beatrice. Rollebesætningen er bevidst sammensat, så ingen føles overflødige; hver karakter tilfører enten praktisk kompetence, moralsk dilemma eller følelsesmæssig kontrast til gruppen.

Navn Funktion/rolle i The Rain Kendt fra Signaturtræk iflg. analysen Hanna Ardéhn Simone (hovedrolle) Svenske serier & teater Stille desperation, beskyttende kærlighed Lucas Lynggaard Tønnesen Rasmus (hovedrolle) Ung dansk skuespiller Sårbarhed & latent fare Mikkel Boe Følsgaard Martin Borgen, En kongelig affære Moralsk kompas under pres Jessica Dinnage Lea Danske dramaer Pragmatisk overlevelsesinstinkt Angela Bundalovic Beatrice Tidligere mindre roller Følelsesmæssig ballast

De kreative kræfter bag kameraet

Bag instruktionen står Jannik Tai Mosholt og Christian Potalivo, hvis auteur-stempel allerede var synligt i manuskriptets første version. Mosholt har en dokumenteret hang til klaustrofobiske rum, menneskeskæbner i nærbillede og en ambient lydside, der svinger mellem forladthed og knitrende fare (DGA Quarterly, 2020, jf. analysen). I samarbejde med Potalivo blev disse signaturtræk til en stram visuel disciplin, hvor karakterernes fysiognomi under pres står i centrum.

Fotograferingen blev ledet af Peter Grønlykke, der i et interview med American Cinematographer forklarede valget af 2.0:1 scope-format: det giver både en følelse af isolation og episk landskab i samme take. Linsevalget var ligeledes omhyggeligt: Panavision S-Series til ultraskarpe nærbilleder, Zeiss Master Prime til ekstreme vidvinkler. Resultatet er en visuel stil, der føles både dokumentarisk og drømmeagtig – en balance, der sjældent lykkes.

Lydsiden blev designet af Jonas Sørensen, og her traf holdet et usædvanligt valg: de droppede traditionel foley på regn for i stedet at lade karakterernes vejrtrækning og hjerteslagstempo spille førsteviolin. Synth-pulser og cello underbygger de følelsesmæssige knækpunkter, og resultatet er en konstant, ulmende uro, der aldrig slipper sit tag i publikum (MUBI Notebook, 2021, jf. analysen).

De oversete biroller, der får helheden til at synge

Serier lever eller dør ofte på styrken af deres biroller. De små, tilsyneladende perifere karakterer, der dukker op i en håndfuld episoder, kan enten forblive glemte statistfigurer – eller de kan blive seriens hemmelige ryggrad. I The Rain er det sidstnævnte, der gælder. Her er et nærmere blik på tre skuespillere, hvis indsats fortjener særlig opmærksomhed:

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Emilie Krüger Maja, ø-kaptajnen Kampen om brændstof på båden Hendes stille autoritet under skiftende lyslægning; aldrig løfter hun stemmen, men blikket og kropssproget siger alt Teaterforestillinger Lasse Bromand Tobias, undercoverbandit Forræderi i regnen Micro-udtryk: et glimt i øjet i kontrast til volden; man ser tvivlen en halvt sekund før handlingen Kortfilmroller Cecilie Hellberg Helene, lægen på bunkeren Scenen med liv eller død i hænderne Samspil mellem hvid kittel og blodsprøjt – klinisk køligt, men med vibrerende menneskelighed Hospitaldramaer

Disse tre eksempler illustrerer, hvad rollebesætningen i The Rain formår: at tilføre mikrospil og organisk lagdeling. Maja (Emilie Krüger) bliver ikke blot “den strenge leder”; hun bliver et menneske, hvis autoritet er født af tab. Tobias (Lasse Bromand) er ikke bare “forræderen”; hans ansigt afslører konflikten, før manus gør. Og Helene (Cecilie Hellberg) er ikke blot “lægen”; hun er den, der holder det medicinske – og dermed også det moralske – puslespil sammen, selv når det brækker.

Det er præcis disse nuancer, der gør, at medvirkende i The Rain aldrig føles som blot navne på en rolleliste, men som små, tveæggede universer, der styrker seriens menneskelige tyngde (jf. analysen).

The Rain Trailer

Instruktørens kærlige hånd: valg, rytme og blik

Bag hver god skuespillerpræstation står en instruktør, der ved, hvornår man skal skubbe, og hvornår man skal give plads. Mosholt og Potalivo arbejdede med en klar værktøjskasse:

Casting : Autentiske øjenkontakter over stjerneskær

: Autentiske øjenkontakter over stjerneskær Billedformat : 2.0:1 scope for samtidig isolation og episk bredde

: 2.0:1 scope for samtidig isolation og episk bredde Linsevalg : Skarp nærhed (Panavision S-Series) vs. ekstrem dybde (Zeiss Master Prime)

: Skarp nærhed (Panavision S-Series) vs. ekstrem dybde (Zeiss Master Prime) Lyd/musik : Synth-pulser, cello og karakterernes vejrtrækning som førsteviolin

: Synth-pulser, cello og karakterernes vejrtrækning som førsteviolin Klipperytme: Hurtige jump cuts ved action; længere takes ved følelsesmæssige sammenbrud

Element Tidligere værker (f.eks. Hus-film, 2016) I The Rain Hvilken følelse skaber det? Nærbilleder Intimt kammerspil Postapokalyptisk gruppedrama Intens indlevelse, publikum kan ikke trække sig Ambient lyd Kortfilm-scores Synth + cellocollage Konstant uro, som en puls under huden Stram struktur Episke cuts i roadmovie 8-episoders tight arcs Følelse af pres og fremdrift, ingen spildtid

I et interview sagde DoP Peter Grønlykke:

“Vi ønskede, at regnen skulle føles som en karakter i sig selv – ikke bare baggrund.”

Det valg gennemsyrer hele produktionen. Regnen er ikke blot plot-device; den er en tilstedeværelse, næsten et ondskabsfuldt alter ego til menneskene. Og det kræver, at skuespillerne reagerer på noget, der ikke er der – en udfordring, de alle håndterer med imponerende præcision.

Hvor passer The Rain ind? Slægtskab og fornyelse

The Rain er ikke første bud på en nordisk postapokalypse, men den er en af de mest gennemarbejdede. For at forstå dens plads er det værd at sammenligne med beslægtede værker:

Parameter The Rain Station Eleven The 100 Hvad skiller The Rain ud? Korrosiv stemning Skift mellem hope-beats og twilight Melankolsk poesi Ungdomsdrama med kant Vekslen mellem nordisk stil og soap-drama – en risikabel, men vellykket cocktail Karaktergrupper Søskende + venner Rundrejseensemble Militærlærlinge Følelsesmæssige familiebånd som Motor Visuel stil Scope, nordisk lys Postcard-æstetik Urban ruiner Hyperrealistisk post-effekt uden at miste det poetiske Trope-slotting Stråling & regn som cure-myte Pandemi-flashback Arealkonflikt & luft Genbruger troper for at udfordre dem

The Rain følger klassiske post-apokalyptiske troper – isolationskrise, resource scarcity, mutantbiologi – men den bryder dem ved at lade regnen være en cure-myte snarere end ultimativ pest. Det giver en tvetydighed, som fastholder spændingen gennem alle tre sæsoner (RogerEbert.com, 2018, jf. analysen).

Kulturhistorisk resonans – hvorfor vi mærker det nu

The Rain ramte skærmene i maj 2018, midt i en periode præget af klimaangst, teknologisk overvågningsfrygt og en voksende bevidsthed om nordisk minimalisme som æstetisk og narrativ kraft. Serien fanger 2010’ernes tidsånd i én pakke: konflikten mellem overlevende privilegerede grupper og anarkistiske bander, kønsroller vendt på hovedet i matriarkalske minibyer, og en grundlæggende mistillid til autoriteter (jf. analysen).

Netflix’ globale platform gjorde, at The Rain ikke blot blev en dansk produktion, men en del af en digital verdensarv, hvor nationale fortællinger flyder ud i internationale samtaler. Det er en distributionsøkologi, der ændrer spillereglerne – og The Rain var en af de første danske serier, der for alvor udnyttede den.

Tidslinje: Vigtige kulturbegivenheder

2016 : Forproduktion støttet af DFI (DKK 50 mio.)

: Forproduktion støttet af DFI (DKK 50 mio.) Maj 2018 : Netflix-premiere, globalt; Rotten Tomatoes 82 %

: Netflix-premiere, globalt; Rotten Tomatoes 82 % Maj 2019 : Sæson 2 annonceret under Canneseries

: Sæson 2 annonceret under Canneseries Aug 2020: Afslutning med sæson 3; streamingrekord i 27 lande

Modtagelse med hjertet – hvad sagde publikum og kritikere?

Kritikken var overvejende positiv: Rotten Tomatoes landede på 82 %, Metacritic på 65 %, og Letterboxd-brugere kvitterede med gennemsnit 3,4 ud af 5 på 50.000 votes (jf. analysen). Publikum roste især kemien mellem medvirkende i The Rain og den visuelle autenticitet. Kritikere som Matt Zoller Seitz fremhævede birollernes nuancerede indsats som seriens skjulte ryggrad (RogerEbert.com, 2018, jf. analysen).

Det er værd at bemærke, at serien ikke fik en særlig høj Metacritic-score – noget, der ofte skyldes, at kritikere vægter originalitet og narrativ dybde tungt. The Rain opererer bevidst i et kendt terræn, men den gør det med en emotionel ærlighed, som mainstream-publikum værdsætter højere end nogen kritiker-metascore kan fange.

Hvad venter for de medvirkende? Karrierer i bevægelse

Hovedrolleskuespillerne – Hanna Ardéhn og Lucas Lynggaard Tønnesen – fik internationale agenter og blev pludselig synlige på en global platform. Men også biroller som Emilie Krüger (Maja) og Lasse Bromand (Tobias) oplever nu forspørgsler fra både streamingplatforme og europæiske arthouse-projekter (jf. analysen).

Bag kameraet er det samme billede: DoP Peter Grønlykke er siden hyret til kommende Netflix Sci-Fi-projekter, og klipperen Thomas Kragh vandt en Robert-pris for bedste klip i 2021 (DFI, jf. analysen). The Rain blev altså ikke blot en streaming-succes; den blev et springbræt for en hel generation af danske og skandinaviske filmskabere.

Konklusion – hvorfor The Rain bider sig fast

Gennem sin instruktørvision, slagkraftige casting af både hovedroller og småroller, præcise visuelle koder og en forfriskende tilgang til velkendte troper cementerer The Rain sin plads i postapokalyptisk fiktion. Hvis man skal tage én pointe med: Medvirkende i The Rain er ikke bare navne på en rolleliste, men små, tveæggede universer, der sammen styrker seriens menneskelige tyngde.

Det er håndværket – kameraføringen, lyssætningen, klippet, lyddesignet – der gør serien smuk. Men det er medvirkende i The Rain, fra de to unge hovedroller til de oversete biroller, der gør den uforglemmelig. De bærer fortællingen med en blanding af sårbarhed og styrke, og de minder os om, hvorfor vi overhovedet ser serier: for at møde mennesker, der ligner os, i verdener, der udfordrer os.

Og når regnen falder igen – på skærmen eller i virkeligheden – husker vi dem. Deres ansigter. Deres valg. Deres store og små sejre i en verden, der er gået under. Det er kunsten. Det er kærligheden til håndværket. Og det er derfor, The Rain bliver ved med at dryppe i vores bevidsthed, længe efter at vi har slukket for skærmen.