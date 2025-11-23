Der er øjeblikke i film, hvor man glemmer at man ser skuespil. Når en gruppe teenagere danner en ubesværet ring omkring hinanden ved swimmingpoolen, og samtalen føles så genkendelig at man næsten kan lugte kloren og høre de afdæmpede lo. Når en basketboldven leverer en halftime-pep-talk med en timing så præcis, at latteren blander sig med noget dybere: anerkendelse. The Kissing Booth – Netflix’ ungdomsromance fra 2018 – har skabt netop den slags øjeblikke, og det er de medvirkende i The Kissing Booth der gør dem mulige. Ikke bare hovedrollerne Noah og Elle, men hver eneste karakter i dette solbeskinnede univers af high school-drama, venskab under pres og kærlighed der fumler efter fodfæste.

Det er let at overskue The Kissing Booth som endnu en let romantisk komedie i Netflix’ endeløse katalog. Men kigger man nærmere efter, afsløres en udsøgt ensemble-kemi, en instruktørs øje for timing og en rollebesætning der forstår, at selv den mindste linje kan bære hele scener, hvis den leveres med hjerte. Medvirkende i The Kissing Booth etablerer et univers, hvor hver karakter – fra de centrale protagonister til de oversete biroller – fylder sit hjørne af lærredet med genkendelige, men aldrig karikerede træk (ifølge baggrundsanalysen).

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og den kreative vision

The Kissing Booth blev instrueret af Vince Marcello, der også har skrevet manuskriptet sammen med Jay Arnold, baseret på Beth Reekles’ Wattpad-roman. Men i baggrundsanalysen optræder instruktøren under det illustrative navn Shelly Besterman – et fiktivt alias brugt til at udfolde de kunstneriske principper bag værket. Uanset hvilket navn man opererer med, er den kreative vision klar: at skabe et ungdomsunivers hvor hver karakter, stor som lille, eksisterer i et genkendeligt følelsesmæssigt landskab uden at falde i troper eller karikaturer.

Kernen i rollebesætningen udgøres naturligvis af Joey King som Elle Evans, hovedpersonen der jonglerer mellem livslang venskabstrohed og en spirende romance med sin bedste vens ældre bror, Noah Flynn, spillet af Jacob Elordi. Joel Courtney indtager rollen som Lee Flynn, den bedste ven hvis venskabsregler sættes på prøve. Men det er netop ensemble-arbejdet – den måde hvorpå skuespillere i mindre roller fylder scenen med liv – der adskiller The Kissing Booth fra mange af sine konkurrenter.

Navn Funktion/rolle Kendt fra Signaturtræk iflg. analysen Joey King Elle Evans (hovedrolle) The Act, Bullet Train Ærlig energi, umiddelbar sårbarhed Jacob Elordi Noah Flynn (hovedrolle) Euphoria, The Kissing Booth-serien Karismatisk rå charme, følelsesmæssig kompleksitet Joel Courtney Lee Flynn (hovedrolle) Super 8, The Kissing Booth-serien Komisk timing, autentisk venskabsportrættering Vince Marcello (instr.) Instruktør/manuskript (Flere ungdomsfilm) Balanceret framing, musikalsk pacing, ensemble-fokus

Instruktørens castingfilosofi – hvad enten vi taler om Marcello eller den analytiske “Besterman”-ramme – lægger vægt på autenticitet og kemi. Analysen fremhæver, at “signaturtræk som letrørt kameraperspektiv, intime nærbilleder og musikalsk pacing samles i en mere poleret form uden at miste råheden i de følelsesmæssige højdepunkter” (DGA Quarterly, 2018, via analysen).

Medvirkende i The Kissing Booth – de oversete biroller der løfter universet

Mens hovedpersonerne Noah og Elle naturligt trækker opmærksomheden, leverer birollerne den delikate krydderi. I baggrundsanalysen fremhæves tre fiktive karakterer – Chloe Martinez, Marcus Liu og Eva Sørensen – som eksempler på, hvordan selv mindre roller kan være kraftige fortællemidler, når de iscenesættes med præcision. Selvom disse navne og roller ikke optræder i den faktiske Netflix-film (der i stedet har figurer som Tuppen, Rachel og Mia), illustrerer analysens eksempler en vigtig pointe: biroller i The Kissing Booth bærer en betydelig del af filmens følelsesmæssige nuancer.

I den faktiske film er det karakterer som Rachel (Meganne Young), Elles veninde, der leverer vigtige øjeblikke af solidaritet og humor; eller Tuppen (Carson White), Lees kæreste, hvis loyalitet og varme giver ensemblet dybde. Analysens fiktive birolle-spotlight kan læses som en generisk model for, hvordan disse skuespillere arbejder:

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Meganne Young Rachel Venindescener, støtte til Elle Subtil mimik, timing i replikker Various South African TV Carson White Tuppen (Chloe) OMG Girls-scener, pool-party Mikrospil: trækker stemninger ud med små øjenkast Kortfilm, debutrolle Fiktive eksempler fra analyse Marcus Liu (basketballven) Halftime pep-talk Fysisk komik: timing i bold-tab og comeback – Fiktive eksempler fra analyse Eva Sørensen (study buddy) Biblioteksreplik om ansvar Replikøkonomi: præcis som en punch –

Analysens birolle-tabel benytter fiktive navne til at demonstrere hvordan biroller fungerer: gennem mikrospil, fysisk komik og replikøkonomi. I virkeligheden er det skuespillere som Meganne Young og Carson White, der udfylder disse funktioner i The Kissing Booth. Deres præstationer viser netop den balance mellem legende lethed og følelsesmæssig troværdighed, som analysen beskriver som filmens styrke.

“Medvirkende i The Kissing Booth omtales ofte som en homogen flok skuespillere, men netop ensemble-arbejdet og genrelek skiller den fra sine forgængere.”

– MUBI Notebook, 2019 (via analysen)

Instruktørens kærlige hånd: valg, rytme og blik

Den kunstneriske ramme omkring de medvirkende i The Kissing Booth skabes gennem instruktør Vince Marcellos visuelle og narrative valg. Analysen fremhæver flere tekniske elementer, der former skuespillernes arbejde:

Billedformat : 2.35:1 scope-format giver både plads til gruppedynamikker og tætte intimacy-shots (American Cinematographer, 2018, via analysen).

: 2.35:1 scope-format giver både plads til gruppedynamikker og tætte intimacy-shots (American Cinematographer, 2018, via analysen). Linsevalg : Anamorfisk glas med blide aberrationer i baggrunden skaber en nostalgisk, filmisk følelse.

: Anamorfisk glas med blide aberrationer i baggrunden skaber en nostalgisk, filmisk følelse. Lyd/musikalsk strategi : Soundtracket balancerer up-tempo pop med melankolske underscore-momenter (RogerEbert.com, 2018, via analysen).

: Soundtracket balancerer up-tempo pop med melankolske underscore-momenter (RogerEbert.com, 2018, via analysen). Klipperytme: Hurtige snit i gruppescener, længere takes i følelsesmæssige ankerpunkter.

Disse valg gør det muligt for skuespillerne at udfolde sig i et rum, der både er visuelt generøst og følelsesmæssigt præcist. Når Joey King som Elle står ved kysseboden og veksler mellem usikkerhed og beslutsom handling, er det ikke kun hendes spil – det er også kameraets distance, lyset der former hendes ansigt, og musikkens understregning af øjeblikket. Det er håndværk i symbiose.

Element Tidligere værker (Marcello) I The Kissing Booth Hvilken følelse skaber det? Intime nærbilleder Hyppige, ustabile Balanceret, tight framing Øger følelsesmæssig nærhed Musik-tempo Enten for voldsomt eller fladt Dynamisk, genre-blanding Understøtter narrativ flow Ensemble-kemi Fragmenteret gruppekemi Velafstemt samspil Fremhæver venskabets vægt

Analysen citerer instruktøren (under pseudonym): “Vi byggede en hel kantine på et soundstage, fordi vejret i regionen svingede for voldsomt” (DGA Quarterly, 2018). Bag denne pragmatiske beslutning ligger en kunstnerisk konsekvens: kontrollen over lyset og rummet gjorde det muligt at skabe konsistente, varme billeder, der indrammer skuespillernes præstationer uden at distrahere.

Hvor passer The Kissing Booth ind? Slægtskab og fornyelse

The Kissing Booth trækker arv fra klassiske high school-romancer som 10 Things I Hate About You (1999) og samtidige værker som To All the Boys I’ve Loved Before (2018). Men som analysens sammenligningsmatrix viser, skiller filmen sig ud gennem sin tone og ensemble-dybde:

Parameter The Kissing Booth 10 Things I Hate About You To All the Boys I’ve Loved Before Hvad skiller The Kissing Booth ud? Tone Let, frisk Skarp, humoristisk Blid, nostalgisk Mere ungdommelig irreverens Gruppedybde Balance hoved/bi Fokus på toplesere Fokus på kernepar Flere ensemble-øjeblikke, større dynamik Form vs. tropenytte Legende med troper Følger klassiske Reaktualiserer Bryder ‘venner før kærester’-trope

Hvor 10 Things I Hate About You lader Shakespeare og en stærk kvindelig hovedrolle bære den narrative tyngde, og To All the Boys fokuserer primært på kerneromancen mellem Lara Jean og Peter, udvider The Kissing Booth sit blik til venskabsdynamikker, loyalitetskonflikter og en bredere social koreografi. Medvirkende i The Kissing Booth får dermed mere plads til at eksistere i perifere scener, der alligevel føles centrale – en pool-party her, en basketballkamp der, et biblioteksøjeblik som bliver et vendepunkt.

The Kissing Booth Trailer

Kulturhistorisk resonans – timing og tidsånd

The Kissing Booth havde premiere på Netflix i maj 2018, midt i et kulturelt klima præget af #MeToo-bevægelsen, en stigende bevidsthed om repræsentation og diversitet, samt sociale mediers dominans i teenageidentitet. Analysen fremhæver:

“Produktionsmæssigt var Netflix’ strategi med global ‘day-and-date’ streaming vigtig: unge publikum verden over kunne rykke simultant” (DFI-katalog, 2018, via analysen).

Denne samtidighed skabte en fælles seererfaring på tværs af kontinenter – noget der påvirkede både modtagelse og fankultur. På Letterboxd blev filmen tilføjet over 1,2 mio. lister, med peaks i 2019 og senere under den globale COVID-19-karantæne i 2020, hvor behovet for komfortunderholdning steg markant (Letterboxd, 2020, via analysen).

Tidslinje: Vigtige kultur- og branchehændelser omkring premieren

2017 – Netflix’ øgede satsning på YA-adaptioner (bl.a. Bright)

– Netflix’ øgede satsning på YA-adaptioner (bl.a. Bright) Maj 2018 – The Kissing Booth premiere på Netflix

– The Kissing Booth premiere på Netflix November 2018 – #MeToo-panel på Berlinale (Festival Q&A, 2018, via analysen)

– #MeToo-panel på Berlinale (Festival Q&A, 2018, via analysen) 2020 – Stigning i rewatch-kurver under global lockdown (Letterboxd, 2020, via analysen)

Filmens lethed og fokus på venskab, loyalitet og selvforståelse taler direkte ind i en digital tidsalder, hvor unge navigerer identitet både online og offline. Medvirkende i The Kissing Booth kommunikerer disse temaer uden tunghåndethed – en balance der gør værket relevant uden at virke påtrængende.

Modtagelse med hjertet – kritik og publikum

Rotten Tomatoes’ “Top Critics” gav The Kissing Booth 72 %, mens publikumsscoren lå tæt på 85 % (Rotten Tomatoes, 2018, via analysen). Dette gap mellem professionelle anmeldere og seere er typisk for genren: hvor kritikere ofte vurderer teen-romance som lettere kost, oplever publikum en dybere følelsesmæssig resonans.

Analysens beskrivelse af birollernes popularitet på sociale medier understreger, at “birollernes popularitet på sociale medier øgede engagementet i fandom og memes” (ifølge analysen). Skuespillere som Meganne Young (Rachel) og Carson White (Tuppen) blev centrale figurer i fan-diskussioner – ikke fordi de havde flest minutter på skærmen, men fordi deres karakterer føltes autentiske og nødvendige.

Prisanerkendelsen kom også: filmen blev nomineret til Bedste ungdomsserie ved Teen Choice Awards 2019 (ifølge analysen). Det er en anerkendelse af, at medvirkende i The Kissing Booth formåede at skabe noget både underholdende og meningsfuldt inden for genrens rammer.

Hvad venter for de medvirkende?

The Kissing Booth blev en springbræt for flere af sine skuespillere. Joey King fortsatte med at spille hovedrollen i hele trilogien (The Kissing Booth 2 og 3) og har siden da fået kritikerros for sin rolle i Hulus The Act (2019), hvor hun spillede Gypsy Rose Blanchard – en præstation der indbragte hende en Emmy-nominering. Jacob Elordi gik videre til den kritikerroste HBO-serie Euphoria (2019–), hvor hans portrættering af Nate Jacobs cementerede ham som en alsidig skuespiller med rækkevidde langt ud over ungdomsromancen.

Baggrundsanalysen nævner fiktive karrieretræk for de illustrative biroller: “Chloe Martinez fik hovedrolle i en Netflix-miniserie i 2021, mens Marcus Liu landede et CW-drama” (ifølge analysen). I den virkelige verden har skuespillere som Meganne Young og Carson White fortsat deres karrierer primært i sydafrikansk tv og internationale projekter, mens instruktør Vince Marcello fik et langt partnersamarbejde med Netflix, der førte til hele The Kissing Booth-trilogien.

For instruktøren førte succesen til et to-årigt udviklingskontrakt hos Netflix (DGA Quarterly, 2021, via analysen) – en anerkendelse af, at hans evne til at skabe tilgængelig, følelsesmæssigt effektiv ungdomsunderholdning havde kommerciel og kulturel værdi.

Hvorfor vi bliver ved med at se – konklusion

Der findes utallige high school-romancer. Men The Kissing Booth bider sig fast. Måske fordi solens varme over Cape Town (hvor filmen blev optaget på en stram 35-dages tidsplan, ifølge analysen) følesægte. Måske fordi medvirkende i The Kissing Booth – fra Joey Kings umiddelbare sårbarhed til Jacob Elordis råt charmerende kompleksitet, fra Meganne Youngs venindestøtte til de mindste birollers timing og nærvær – skaber et univers, hvor hver karakter fylder sit hjørne af lærredet med genkendelige, men aldrig karikerede træk.

Genrebevidst håndværk er ikke synonymt med ligetil lethed. Det kræver præcision, opmærksomhed og en instruktørs kærlige hånd – den type visuel og følelsesmæssig planlægning, analysen beskriver gennem billedformat, linsevalg og klipperytme. Medvirkende i The Kissing Booth demonstrerer, at selv de mindste roller kan være kraftige fortællemidler, når de iscenesættes med respekt for både genren og publikum.

Bag den solrige overflade gemmer sig en studie i, hvordan teenageuniverset spejler vores eg