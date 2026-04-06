Jeg startede Sullivan’s Crossing en tirsdag aften, fordi jeg havde brug for noget, der ikke krævede for meget af mig. Noget, der bare… var der. Og så skete der det, at serien pludselig krævede mere af mig, end jeg havde forventet. Ikke på en overvældende måde. Mere som en stille hånd på skulderen, der siger: “Sid lige her lidt endnu.”

Sullivan’s Crossing er baseret på Robyn Carrs romanserie af samme navn – og det mærker man. Der er en forfatter bag, der forstår, at mennesker er komplicerede, og at kærlighed sjældent er enkel. Serien er en canadisk TV-serie, der første gang blev sendt på CW i 2023, produceret af CBS Studios, og den foregår i et lille samfund i Canada, langt fra Bostons travle hverdag.

Hvis du leder efter noget, der rammer dig stille og roligt – og som måske sidder i dig lidt længere end du regnede med – så er Sullivan’s Crossing værd at bruge din aften på.

Hvordan føltes Sullivan’s Crossing?

Det er den slags serie, der tager sig god tid. Den skynder sig ikke. Og i starten tænkte jeg: “Kom nu.” Men så skete der noget. Jeg holdt op med at vente på, at noget skulle ske – og begyndte bare at være til stede i det.

Serien følger Maggie O’Sullivan, en neurosurgeon fra Boston, der flygter til sin fars lille campingplads og logi i Canada. Ikke fordi hun vil, men fordi livet tvinger hende til det. Og der, midt i naturen og stilheden, møder hun folk, der ikke kender hende som den succesfulde kirurg. De møder bare hende.

Det føltes ægte. Ikke perfekt – men ægte. Og det er præcis den forskel, der gør, at jeg stadig tænker på den.

Skuespillerne i Sullivan’s Crossing bærer serien med en naturlighed, der gør det svært at se dem som skuespillere. De er bare… der.

Relationer og kemi

Kemi er svær at fabrikere. Det ved alle, der har set nok serier. Enten er det der, eller også er det ikke. Og i Sullivan’s Crossing – det er der.

Morgan Kohan spiller Maggie O’Sullivan, og hun er seriens hjerte. Hun formår at vise en kvinde, der er stærk udadtil og skrøbelig indvendigt, uden at det nogensinde føles som en præstation. Det er en fin balance at holde, og Kohan holder den.

Chad Michael Murray spiller Sully Sullivan, Maggies far. Ja, du læste rigtigt – ja, den Chad Michael Murray fra One Tree Hill. Men glem det for et øjeblik. Her spiller han ikke en teenage-drøm. Han spiller en far med sår og hemmeligheder, og han gør det med en stille værdighed, der overraskede mig positivt.

Scott Patterson – som mange kender som Luke fra Gilmore Girls – er også med, og hans tilstedeværelse i serien tilføjer en velkendt varme. Han ved, hvordan man fylder et rum uden at overdrive det.

Allan Hawco spiller en rolle, der er tæt knyttet til Maggies fortid og fremtid. Hans kemi med Morgan Kohan er én af de bærende elementer i serien. Det er den slags romantik, der ikke råber op – den hvísker. Og det er mere effektivt.

Tom Jackson, Lindsey Gort, Andrea Menard og Amalia Williamson er alle med til at bygge det samfund, som serien foregår i. Og det er netop det, der gør Sullivan’s Crossing til noget særligt: det er ikke bare en kærlighedshistorie. Det er en fortælling om et sted og de mennesker, der hører til det.

Rome Flynn er også med i serien, og han bidrager med en energi, der balancerer de roligere scener godt.

Medvirkende i Sullivan’s Crossing fungerer som et ensemble – og det mærkes. Ingen stjæler scener. De deler dem.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en scene – og jeg vil ikke sige for meget – hvor Maggie og hendes far bare sidder. Ingen store ord. Ingen dramatisk musik. Bare to mennesker, der har mistet hinanden og er ved at finde vejen tilbage. Jeg mærkede den. Virkelig.

Og det er den slags øjeblikke, Sullivan’s Crossing er bedst til. De små ting. Et blik. En pause. En sætning, der siges halvt.

Naturen i serien er også en slags karakter i sig selv. Det canadiske landskab, skovene, vandets ro – det giver serien en stemning, der gør det muligt at trække vejret. Ikke alt behøver at være hektisk. Og det minder serien dig om, stille og roligt.

Medvirkende i Sullivan’s Crossing formår at spille op imod de naturlige omgivelser på en måde, der gør, at du glemmer, at du ser en TV-serie. Det er sjældent. Det er godt.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke være hård, for Sullivan’s Crossing fortjener ikke hård kritik. Men jeg vil være ærlig.

Der er episoder, hvor serien tager lidt for mange skridt ad gangen. Hvor man som seer godt kunne ønske, at der var plads til at dvæle lidt mere. Nogle af de sekundære karakterer fortjener mere tid end de får, og et par plotlinjer føles en smule hastede – som om serien er bange for at kede dig, selvom den sagtens kunne stole på sin egen ro.

Og for den seer, der forventer en intenst dramatisk serie med store udbrud og vendepunkter – den er her måske ikke. Sullivan’s Crossing er ikke den type. Den er blid. Og blidhed kan nogle gange forveksles med kedelig. Det er det ikke – men man skal have tålmodighed til det.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg sad ikke stille i ti minutter bagefter som efter de allerstærkeste serier. Men jeg tænkte på den næste morgen. Og det siger noget. Maggie og de mennesker, hun møder i Sullivan’s Crossing, fik noget fat i mig – ikke med drama og tårer, men med den der stille genkendelse af, at livet er kompliceret, og at vi alle bare prøver. Det er nok. Det er faktisk mere end nok.

Medvirkende i Sullivan’s Crossing Skuespiller Rolle Note Morgan Kohan Maggie O’Sullivan Seriens hjerte – føles genuint ægte Chad Michael Murray Sully Sullivan Overrasker positivt – stille og troværdig Scott Patterson — Velkendt varme, der sidder rigtigt Allan Hawco — Stærk kemi med Kohan – blød romantik Tom Jackson — Bidrager til stedets sjæl Lindsey Gort — Del af ensemblet – fungerer godt Andrea Menard — Autentisk tilstedeværelse Amalia Williamson — Støtter stemningen fint Rome Flynn — Frisk energi, god balance

Hvorfor Sullivan’s Crossing stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor alt skal gå hurtigt. Karriere. Relationer. Beslutninger. Sullivan’s Crossing handler om at stoppe op. Om at vende tilbage til noget, man troede, man havde forladt. Om at genopdage sig selv, ikke gennem en stor åbenbaring, men gennem dagligdagens små øjeblikke.

Robyn Carrs univers – som altid har handlet om mennesker frem for plot – føler sig mere relevant end nogensinde i en verden, der har svært ved at sætte tempoet ned. Serien minder dig om, at der er noget smukt ved at høre til et sted. Ved at kende dem, der bor der. Ved at lade nogen kende dig.

Skuespillerne i Sullivan’s Crossing giver liv til karakterer, der ikke er perfekte. De er bange. De fejler. De prøver igen. Og det er det, der gør serien til noget mere end underholdning. Det er et spejl – og det er det bedste, en TV-serie kan være.

Afslutning

Jeg er glad for, at jeg ikke afbrød Sullivan’s Crossing den tirsdag aften. Jeg er glad for, at jeg lod den bruge tid på mig. Ikke alle serier fortjener den tid – men denne her gør.

Medvirkende i Sullivan’s Crossing bærer en historie, der ikke forsøger at imponere dig. Den forsøger bare at røre ved dig. Og det gør den. Stille, forsigtigt og på sine egne præmisser.

Det føltes ægte. Og det er mere, end jeg forventede.