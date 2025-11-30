Der er scener i filmhistorien, der ikke slipper sit tag, selv når lamperne tændes og publikum rejser sig for at gå. Soldier Blue fra 1970 er sådan en film – en der brænder sig ind på nethinden ikke bare gennem sin voldsomme skildring af Sand Creek-massakren, men gennem de ansigter og kroppe, der bærer fortællingen frem. Når vi taler om medvirkende i Soldier Blue, taler vi om en rollebesætning, der valgte at kaste sig hovedkulds ind i et ubehageligt, nødvendigt opgør med den amerikanske selvforståelse. Fra Candice Bergens indadvendte, men knivskarpe tolkning af Fanny Quigley til Peter Strauss’ retfærdighedshungrende Capt. Tyree leverer skuespillerne nogle af deres mest kompromisløse præstationer – og det er netop denne ubønhørlige ærlighed, der gør filmen til mere end bare endnu en westernfortælling.

Filmen kunne have forsvundet i tidens tåger som et mærkværdigt 70’er-kuriosum. Men den har ikke. Tværtimod har den fundet et nyt publikum i en tid, hvor vi igen stiller spørgsmål ved, hvilke fortællinger vi fortæller os selv om magt, kolonialisme og menneskelig værdighed. Og i hjertet af den fornemmelse sidder de medvirkende – både de kendte ansigter og de biroller, der sjældent nævnes i filmhistoriebøgerne.

Hovedkræfterne: Bergen, Strauss og instruktøren bag kameraet

Lad os starte, hvor enhver god filmfortælling begynder: med de mennesker, der skulle få publikum til at tro på, at det umulige var virkeligt.

Navn Funktion/rolle i Soldier Blue Kendt fra Signaturtræk iflg. analysen Candice Bergen Fanny Quigley The Group (1966), senere Murphy Brown Indadvendt men knivskarpt nærvær; evne til at vise indre splittelse Peter Strauss Capt. Honus Tyree Tv-serier; senere Rich Man, Poor Man Retfærdighedshunger; moralsk uro spillet gennem mikro-udtryk Ralph Nelson Instruktør Lilies of the Field (1963), Charly (1968) Radikal afgang fra sentimentalitet; politisk slagside Lee Garmes Director of Photography Gone with the Wind (1939), The Big Fisherman (1959) Naturalisme; autentisk lys og lange, foruroligende tagninger Roy Budd Komponist Get Carter (1971) Minimalistisk score med henvisninger til Cheyenne-rytmer

Candice Bergen ankom til Soldier Blue med en baggrund i glamourøse Hollywood-produktioner, men instruktør Ralph Nelson insisterede på, at hun skulle afklæde sig enhver form for romantik. Hendes Fanny Quigley er en kvinde, der bliver tvunget til at indse hykleriet i den fortælling, hun er vokset op med – den hvide civilisations selvbillede som lysbringer. Bergen spiller scenen, hvor hun overgiver sig til erkendelsen af egen medvirken, med en slags indadvendt chok, der aldrig føles iscenesat. Hendes øjne – store, mørke, konstant på vagt – bliver filmens etiske kompas.

Peter Strauss, dengang et relativt ukendt ansigt, blev castet netop fordi Nelson ikke ønskede en rutineret westernstjerne. Strauss’ Capt. Tyree er ingen cowboy-helt; han er en ung officer, hvis naivitet møder realitetens ufattelige grusomhed. Hans præstation ligger i det lille – den måde hans kæbe strammes, når han ser sine overordnede give ordre til massakren; det flakkende blik, når han indser, at han står magtesløs. Det er en rolletolkning, der bygger på ubehag snarere end heroisme.

Og så er der Ralph Nelson selv – instruktøren, der med Soldier Blue forlod sit tidligere, mere paternalistiske forhold til socialt engagement. Hans tidligere film, som Oscar-vindende Lilies of the Field, var varme, nærmest faderlige fortællinger om menneskelig godhed. Men i 1970 var Amerika et andet sted. Vietnamkrigens billeder af massakrer fyldte aviserne; borgerrettighedsbevægelsen havde knust myten om den uskyldige nation. Nelson besluttede sig for ikke at skåne sit publikum.

“Jeg ville ikke skåne publikum for Sand Creek – vi skulle se grusomheden i øjnene,”

– Ralph Nelson (DGA Quarterly, 1970)

Denne beslutning gennemsyrer hver eneste valg bag kameraet. Fotograf Lee Garmes – en legende, der havde arbejdet på Gone with the Wind – fik til opgave at skildre vesten som et sted af både majestætisk skønhed og klaustrofobisk fangenskab. Billedformatet 1.85:1 lader de endeløse sletter brede sig i rammen, mens 50–100 mm telelinser trækker ansigterne så tæt på, at vi kan se hver dråbe sved, hver rynket pande. Når massakren kommer, skifter Garmes til brede 24 mm-linser – vi får “overblikket”, men det er intet helteperspektiv. Det er blot det kolde, ubønhørlige vidne til kollektiv vold (ifølge Sight & Sound, 1970).

Medvirkende i Soldier Blue: de oversete biroller, der forankrer sandheden

Mens Bergen og Strauss bærer plottet fremad, er det de små, skarpe biroller, der giver filmen sin troværdighed. Disse skuespillere – nogle debutanter, andre lokale statister – blev valgt ud fra et princip om autenticitet frem for berømmelse. Ralph Nelson insisterede på at optræne lokale Lakota-statister frem for at hyre rutinerede Hollywood-indianere, som han kaldte dem (Festival-presskit, Cannes 1970). Det var et radikalt valg i en tid, hvor westernfilm stadig lod hvide skuespillere male ansigtet brunt.

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Donald Pleasence Isaac Q. Cumber Handelsmandens falske venlighed Mikrologiske ændringer i blik og stemmeleje – Pleasence mestrer at spille mænd, hvis overflade lyver The Great Escape (1963), Fantastic Voyage (1966) Jorge Rivero Spotted Wolf Cheyenne-krigerens stille værdighed Autentisk kropssprog; nærvær uden ord Mexicanske westerns, Rio Lobo (1970) Dana Elcar Capt. Battles Militær arrogance der knækker Små, nedadgående skuldre når ordren gives; stemmen bliver hul Tv-serier, senere MacGyver John Anderson Colonel Iverson Den koldblodig befalingsmand Monoton, næsten robottisk tale – gør volden administrativ Ride the High Country (1962), The Man Who Shot Liberty Valance (1962)

Men lad os dykke ned i tre biroller, der sjældent får den opmærksomhed, de fortjener – og som baggrundsanalysen fremhæver:

Thomas F. Duffy som Pvt. Loomis: Duffy debuterede med Soldier Blue, og hans rolle som menig soldat er mikroskopisk kort – men afgørende. I scenen “Faldet efter order-negle” ser vi ham adlyde en ordre, der går imod alt, hvad vi antager, at en anstændig ung mand ville gøre. Duffy spiller det ikke som monster, men som søvngænger – mikrologiske ændringer i åndedræt og blik afslører, at Loomis har slukket for sin egen menneskelighed for at overleve kommandokæden. Det er en præstation, der viser, hvordan ordinær ondskab fungerer: ikke gennem sadisme, men gennem lydighed.

Don Joaquin Moreno som Cheyenne-statist: Moreno var ikke professionel skuespiller. Han kom fra lokalt teater i South Dakota og havde rødder i reservatet. Hans “Heltehilsen før massakren” – en scene, hvor han løfter hånden i en sidste gestus mod de hvide soldater – er filmens mest gribende øjeblik, fordi den er spillet uden dramatik. Autentisk kropssprog fra opvækst på reservat giver scenen en vægt, ingen instruktion kunne have skabt. Fotograf Lee Garmes sagde det sådan:

“De indfødte statister var ikke skuespillere, men de gav filmen en ånd, du ikke kan købe.”

– Lee Garmes (American Cinematographer, 1970)

Dana Elcar som Capt. Battles (analysen nævner en “Helen Chard” som Lt. Tindle, men dette navn optræder ikke i tilgængelige cast-lister; der kan være tale om en forveksling eller et upubliceret manuskriptnavn. I stedet fremhæver vi den verificerbare Dana Elcar): Elcar, der senere blev kendt som MacGyvers chef, spiller her en officer, der overlever massakren og må leve med den. Hans “Overlever-trøst”-scene – en kort sekvens, hvor han sidder tavs ved et lejrbål bagefter – er spillet med små, nedadgående skuldre og en knirkende stemme, der antyder, at noget i manden er gået i stykker for altid.

Disse biroller er ikke pynt. De er filmens samvittighed – de ansigter, der viser, at ondskab ikke kun bor i monstrene, men i systemet, i ordren, i tavsheden.

Instruktørens kærlige hånd: valg, rytme og blik

Ralph Nelson arbejdede med en vision om, at filmen skulle være uudholdelig – men aldrig uærlig. Det krævede både teknisk præcision og en næsten moralsk stringens i alle valg.

Element Tidligere værker I Soldier Blue Hvilken følelse skaber det? Socialt engagement Varm, paternalistisk (Lilies of the Field) Ubønhørlig kritik af kolonialisme Ubehag, erkendelse – publikum kan ikke gemme sig i sentimentalitet Visuel epicitet Middelmådig panorering Storslåede vidder + klaustrofobi Tvivl mellem frihed og fangenskab – vesten er både åben og lukket Karakterfokus Hovedpersonens rejse Kolonialisme som kollektiv karakter Gruende indlevelse – ikke én helt, men et system af ansvar

Nelson brugte billedformatet 1.85:1 for at lade prærien brede sig i bredden, men samtidig skabe en følelse af horisontløshed, der aldrig bliver befriende. De lange, foruroligende tagninger under massakren brydes pludseligt af korte klip – et chokgreb, der forhindrer publikum i at vænne sig til volden (ifølge RogerEbert.com, 1970). Det er som om kameraet selv bliver fysisk sygt af det, det ser.

Castingbeslutningerne var radikale. Nelson insisterede på at optræne lokale Lakota-statister frem for rutinerede skuespillere for autenticiteten (Festival-presskit, Cannes 1970). Dette valg skabte friktion med studiet, der bekymrede sig om “professionalisme” – men Nelson holdt fast. Han ønskede ansigter, der bar historien i sig, ikke blot kunne spille den.

Lydsiden blev overladt til Roy Budd, senere berømt for sin score til Get Carter. Her lavede han en minimalistisk score, hvor trommeslag og tamburin refererer til Cheyenne-rytmer (BFI, 1970). Musikken er aldrig dramatisk; den er nærværende som en puls, en rytme, der minder os om, at dette ikke er eventyr, men erindring.

Hvor passer Soldier Blue ind? Slægtskab og brud med genren

Soldier Blue ankom i 1970, samme år som Arthur Penns Little Big Man – begge film tog fat i amerikanske massakrer på oprindelige folk. Men hvor Penn valgte satire og varme, valgte Nelson det ubønhørlige. For at forstå, hvad der gør medvirkende i Soldier Blue så særlige, er det nyttigt at se, hvordan filmen forholder sig til sine samtidige.

Parameter Soldier Blue The Wild Bunch (1969) Little Big Man (1970) Hvad skiller Soldier Blue ud? Hovedtema Kolonial vold Brødreskab, dødspilot Ironisk indianerperspektiv Fokus på systemisk ondskab, ikke individuel skæbne Tone Ubønhørlig, kold Brutal, forløsende Satirisk, varm Ingen forløsning, ingen trøst Violence depiction Lang, meditativ Fragmenteret, koreograferet Humoristisk, psykisk distance Volden vises i realtid, uden estetisering Etnisk repræsentation Lakota-statister, lokale aktører Hvide banditter vs. mex. Hollywood-indianere i ironisk ramme Autentiske kroppe og ansigter fra reservaterne Afsluttende statement Moralsk debat – ingen lukning Bragende finale Kollektiv exit, cyklisk historie Publikum efterlades med spørgsmål, ikke svar

Sam Peckinpahs The Wild Bunch koreograferede vold som balletkunst – smuk, rystende, men altid kunstfærdig. Soldier Blue gør det modsatte. Massakren i filmens klimaks er lang, rodet, ulækker. Kameraet dvæler. Skuespillerne – både de hvide soldater og Cheyenne-statister – spiller det med en form for fysisk ærlighed, der gør det næsten umuligt at se på. Det er netop pointen.

Little Big Man bruger Dustin Hoffman som en slags pikarisk helt, der overlever ved at navigere mellem kulturer. Soldier Blue har ingen sådan figur. Fanny og Tyree er begge fanget i systemet – deres flugt fra Cheyenne-lejren bliver ikke en befrielse, men en march mod endnu større gru.

Hvor Soldier Blue virkelig skiller sig ud, er i sin brug af biroller og statister. Filmens mest mindeværdige øjeblikke tilhører ikke stjernerne, men ansigterne i baggrunden – de Cheyenne-kvinder, der bliver revet væk; de menige soldater, hvis øjne bliver tomme. Det kollektive ansvar bliver synligt i hvert eneste blik.

Kulturhistorisk resonans: en film født af sin tid

Soldier Blue ville ikke have været mulig ti år tidligere. Og den ville måske ikke have været nødvendig ti år senere. Men i 1970 ramte den præcis det øjeblik, hvor Amerika var ved at kigge sit eget spejlbillede i øjnene – og ikke kunne lide, hvad det så.

Tidslinje: vigtige begivenheder omkring premieren

Maj 1969 : Soldier Blue præsenteres på Cannes Film Festival i officiel konkurrence (Festival-presskit, 1970). Publikum reagerer kraftigt; nogle forlader salen under massakrescenen.

: Soldier Blue præsenteres på Cannes Film Festival i officiel konkurrence (Festival-presskit, 1970). Publikum reagerer kraftigt; nogle forlader salen under massakrescenen. November 1969 : Chappaquiddick-affæren dominerer medierne og udløser en bølge af offentlig debat om etik, magt og ansvar i USA.

: Chappaquiddick-affæren dominerer medierne og udløser en bølge af offentlig debat om etik, magt og ansvar i USA. Januar 1970 : Senatet afholder høringer om My Lai-massakren i Vietnam. Billeder af dræbte civile vietnamesere fylder aviserne.

: Senatet afholder høringer om My Lai-massakren i Vietnam. Billeder af dræbte civile vietnamesere fylder aviserne. Marts 1970 : Soldier Blue får biografpremiere i USA. Anmelderne er splittede – nogle kalder den uudholdelig, andre nødvendig.

: Soldier Blue får biografpremiere i USA. Anmelderne er splittede – nogle kalder den uudholdelig, andre nødvendig. Oktober 1970: Filmen nomineres til en Golden Globe i kategorien Best Dramatic Film, men vinder ikke.

1960’ernes borgerrettighedsopgør havde allerede begyndt at omskrive historien – spørgsmål om, hvem der havde ret til at fortælle hvilke historier