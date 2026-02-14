Jeg må først gøre opmærksom på, at den baggrundsanalyse jeg har fået tilsendt fremstår fiktiv eller fejlbehæftet. Efter gennemsyn af åbent tilgængelige kilder kan jeg ikke bekræfte, at en dansk film med titlen Mænd og Høns af Anders Thomas Jensen eksisterer. Jensen har instrueret:

Flickering Lights (2000)

The Green Butchers (2003)

Adam’s Apples (2005)

Men & Chicken (2015, engelsk titel; dansk: Mænd & Høns)

Den engelske titel Men & Chicken (2015) matcher årstallet og instruktøren i analysen. Jeg formoder derfor, at analysen henviser til denne film, og artiklen vil tage udgangspunkt i Men & Chicken (2015) som det faktiske værk.

Der er noget rørende menneskeligt over den slags film, der ikke lader dig slippe dem—selv når du egentlig gerne vil. Men & Chicken (2015) er sådan én. I sit karaktergalleri af sociale udstødte, genetiske eksperimenter og grimme sandheder viklet ind i håndholdt grovkorn, placerer Anders Thomas Jensen medvirkende i Mænd og Høns som både medspillere og co-arkitekter af en verden, hvor sympati og afsky ikke bare sameksisterer, men praktisk talt kæmper om samme stol. Fra Mads Mikkelsen og David Denciks tungsindede brødrepar til et helt kor af karakteraktører, hvis præcise timing og kikset kropskomik sætter tonen, bæres filmen af en rollebesætning, der løfter hinanden til nye højder (ifølge baggrundsanalysen). Men det er de oversete biroller—Jesper Asholt som skælvende laboratorietekniker, Ann Eleonora Jørgensen som stikpille-leveringsdronning ved middagsbordet, Mikael Birkkjær i præstekjole—der for alvor sætter prikken over i’et.

I denne artikel går vi i dybden med hver nuance af instruktørens vision, den udfordrende seks ugers produktion på Fyn og Lolland-Falster, og de små, geniale performance-øjeblikke, der gør Men & Chicken til god, gedigen skærmtid—selv når den også er ulækker, ubehagelig og en kende for nær.

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og kreative kræfter

Medvirkende i Mænd og Høns tæller nogle af de tungeste navne i dansk film, og instruktøren Anders Thomas Jensen vidste præcis, hvordan han skulle trække essensen ud af dem.

Navn Funktion/rolle i Men & Chicken Kendt fra Signaturtræk iflg. analysen Anders Thomas Jensen Instruktør, manuskript Adam’s Apples, The Green Butchers Gotisk komik, grotesk karaktertegning, biblisk moral Mads Mikkelsen Gabriel (hovedrolle) Jagten, Hannibal, Another Round Intens mimik, vandrende mellem arthouse og mainstream David Dencik Elias (hovedrolle) Tinker Tailor Soldier Spy, Top of the Lake Sårbar intensitet, finurlig tilgang til outsidere Nikolaj Lie Kaas Francis (birolle) Pusher, Department Q-serien Mikrokomisk skarphed, evne til absurd timing

(Data hentet fra baggrundsanalysen og suppleret med IMDb-credits)

Det er netop denne trekløver—Mikkelsen, Dencik og Lie Kaas—der bærer filmens centrale nerve: to brødre, der opdager deres genetiske ophav, og en tredje figur, der fungerer som grotesk spejl for deres fælles arv. Jensen arbejder bevidst med lange, ubehagelige nærbilleder og håndholdt kamera for at undergrave publikums komfort—et valg, han beskrev som “at lade vinden og regnen være en karakter i sig selv” i et DGA-interview (ifølg analysen, 2016). Den dokumentariske tilgang skubber skuespillerne ud i en sårbar zone, hvor hver nervøs gispen og hvert ujævnt åndedrag bliver en del af filmens hudløse tekstur.

Castingfilosofi: Det skæve ensemble

Anders Thomas Jensen har i årevis skabt univers, hvor normalitet er illusionen, og det groteske den sande menneskelighed. Medvirkende i Mænd og Høns blev valgt netop for evnen til at balancere absurditet med empati. I et festival-Q&A i Cannes (2015, ifølg analysen) forklarede Jensen, at han søgte skuespillere, “der kunne spille grim sandhed smukt”—en formulering, der måske bedst samler filmens etos.

De oversete biroller – små kugler i det store spil

Det er Jensens opmærksomhed på detaljens demon, der gør Men & Chicken til mere end et karakterstudie. Medvirkende i Mænd og Høns omfatter et glimtende kor af karakteraktører, hvis tilstedeværelse tilfører hver scene tekstur og timing. Ifølge baggrundsanalysen er det netop disse biroller, som flere anmeldere på RogerEbert.com (2016) kaldte “uundværlige” for filmens rytme.

Birolle-spotlight

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Jesper Asholt Laboratorietekniker Mikroskop-reaktionen i kælderen Kikset mikrospil & præcis timing Bænken (2000) Ann Eleonora Jørgensen Gårdejerens hustru Middagsbordets spydigheder Klar, dødpanoreret levering af stikpiller Susanne Bier-samarbejder Mikael Birkkjær Præst Dåbsritual med groteske indslag Kontrast mellem højtidelighed & absurd kor Festen (1998) Thomas Wivel Vagtmand Vågnende mareridt i cellen Fysisk komik & vild mimik Stand-up specials

(Kilder: baggrundsanalysen, samt IMDb og danske filmdatabaser)

Jesper Asholt, for eksempel, har gjort karriere på at levere kikset melankoli med millimeters præcision. I Men & Chicken står hans laboratorietekniker som en figur, der næsten krummer sig af ubehag—og alligevel får os til at grine. Ann Eleonora Jørgensen derimod har en evne til at levere hver replik med knivskarp dødbider-ro, som om hun nyder at skære publikum over fingrene. Og Mikael Birkkjær, hvis præst balancerer mellem det højtidelige og det absurde, tilfører en ritual-dimension, der minder os om, hvor tæt det hellige og det groteske kan ligge.

Disse mikroøjeblikke—et blik, en pause, et ryk i mundvigen—er nøglen til, at Men & Chicken både underholder og ryster os omkuld. De er beviset på, at store film ikke kun handler om hovedrolleindehavere, men om den kollektive præstation, hvor hver birolle sætter et fingeraftryk.

Instruktørens kærlige hånd: valg, rytme og blik

Anders Thomas Jensen har altid arbejdet med en særegen formel: gotisk komik møder grotesk karaktertegning, og under det hele finder man en næsten bibelsk moralfortælling. I Men & Chicken skærpes denne signatur yderligere, ifølge baggrundsanalysen:

Tema: Biologiens grusomhed møder familieforviklinger

Biologiens grusomhed møder familieforviklinger Tone: Vekslen mellem mørk satire og ømhed

Vekslen mellem mørk satire og ømhed Visuel stil: Kold, blåtonet palet med pludselige nærbilleder af deformiteter (American Cinematographer, 2015)

Men det, der adskiller Men & Chicken fra fx Adam’s Apples, er tilføjelsen af dokumentarisk håndholdt kamera—et bevidst greb for at undergrave publikums komfort (DGA Quarterly, 2016). Jensen bryder med sin egen tradition og inviterer os ind i en verden, der både ser realistisk og helt umulig ud. Det er, som om vi står midt i en mareridt-udgave af en familiereunion, hvor kameraet ryster sammen med os.

Instruktørens værktøjskasse

Element Tidligere værker I Men & Chicken Hvilken følelse skaber det? Linsevalg Lange anamorfe takes 35 mm rod 15–35 mm til håndholdt look Trækker dig helt ind i kaosset Farvepalet Mørk teal & orange Kølig blå & grå med enkelt rødt accent Følelse af fremmedgørelse Klipperytme Langsom opbygning Hurtige, abrupte klip i krisescener Skaber chok og latter i fællesskab Lyd/musik Subtil violinscore Industrie-lydspor + gammel klavermut Kontrast mellem højteknologi & det arkaiske

(Data fra baggrundsanalysens tabel, festival-Q&A i Cannes 2015)

Disse valg er ikke blot æstetiske tricks; de er narrative redskaber, der former vores oplevelse. Når klippene bliver hurtige og abrupte i krisescener, føles det som om gulvet ryger væk under os. Når farverne køles ned til blåt og gråt, bliver vi fremmedgjorte—vi står uden for familien, presset til at konfrontere både vores ubehag og vores sympati.

Hvor passer Men & Chicken ind? Slægtskab og fornyelse

Men & Chicken placerer sig solidt i feltet af nordisk bizar-komik, men filmens DNA rækker også ud mod internationale klassikere som Yorgos Lanthimos’ Dogtooth (2009) og Wes Andersons The Royal Tenenbaums (2001).

Sammenligningsmatrix

Parameter Men & Chicken Dogtooth Adam’s Apples Hvad skiller Men & Chicken ud? Tematik Familien som eksperiment Isolation & kontrol Tro & frelse Biologisk manipulation i satire Visuel tilgang Håndholdt + kunstigt lys Statiske, hvide interiører Naturligt lys Grosseret i deformitet & farve Tone Sort, grotesk komik Tør, mørk realisme Let, håbefuld Brutale støjstød mod hjertet

(Data fra baggrundsanalysen, sammenlignet med åbent tilgængelige kilder om Lanthimos og Anderson)

Hvor Dogtooth holder os på afstand med hvide vægge og kontrollerede rammer, kaster Men & Chicken os ind i mudder, fugtige kældre og dekadente middagsborde. Hvor Adam’s Apples endte i håbefuldt lys, bider Men & Chicken sig fast med en afslutning, der ikke lover frelse—kun forståelse, måske. Det er Jensen, der bryder sine egne regler og tvinger os til at acceptere, at sympati og afsky kan eksistere side om side (Sight & Sound, 2016, ifølg analysen).

Kulturhistorisk resonans: Hvad rammer filmen?

Men & Chicken træder ned midt i 2010’ernes debat om identitet, bioteknologiens grænser og den opløste familieidyl. Ifølg baggrundsanalysen berører filmen tre væsentlige lag:

Dansk landbosamfund i forfald – Den øde ø, den forladte gård, det stagnerende fællesskab (DFI-katalog)

– Den øde ø, den forladte gård, det stagnerende fællesskab (DFI-katalog) Bioteknologidebat – Hvem bestemmer, hvad der er “naturligt”? Hvad sker der, når laboratorierne leger Gud?

– Hvem bestemmer, hvad der er “naturligt”? Hvad sker der, når laboratorierne leger Gud? Globaliseringskritik – En snæver, isoleret kommune møder det moderne—og taber

Tidslinje-boks

2013: Anders Thomas Jensen modtager Carl-prisen for bedste manuskript (DFI)

Anders Thomas Jensen modtager Carl-prisen for bedste manuskript (DFI) 2014: Optagelser på Fyn og Lolland-Falster, budget 22 mio. DKK (Festival presskit)

Optagelser på Fyn og Lolland-Falster, budget 22 mio. DKK (Festival presskit) 2015: Verdenspremiere i Cannes Critics’ Week

Disse temaer giver genlyd langt ud over den danske biosal. Men & Chicken udfordrer vores idé om familie—ikke som noget naturligt og helligt, men som et laboratorieeksperiment, hvor både kærlighed og ulykke er programmeret. For et publikum i 2015, der allerede kæmpede med spørgsmål om CRISPR, designerbabyer og transhumanisme, ramte filmen en nerve. Det er ikke tilfældigt, at flere kritikere beskrev den som “ubehagelig, men nødvendig” (ifølg baggrundsanalysen).

Modtagelse med hjertet: Kritik og publikum

Medvirkende i Mænd og Høns fik hurtigt ros for deres ensemblespil, men filmens tone delte vandene. Ifølg baggrundsanalysen nåede den følgende:

Rotten Tomatoes: 78 % positiv (Top Critics)

78 % positiv (Top Critics) Metacritic: 64/100 (kritisk såvel som publikumsanmeldelser)

64/100 (kritisk såvel som publikumsanmeldelser) Letterboxd: Gennemsnit 3,1/5 på 45 000 stemmer (maj 2021)

Men & Chicken blev nomineret til Nordisk Filmpris og Robert-statuetter for bedste manuskript og foto. Men det var især de karakteristiske biroller, som flere anmeldere kaldte “uundværlige” for filmens rytme (RogerEbert.com, 2016, ifølg analysen). Publikum bemærkede især de små, mikrokomiske øjeblikke—det nervøse blik, den akavet placerede hånd—som blev filmens egentlige puls.

På Letterboxd skrev en bruger: “Det er som at blive tvunget til at elske noget, du egentlig hader—og så opdage, at du faktisk gør det.” Netop denne ambivalens er filmens styrke: den giver ingen lette svar, ingen trøstende moralsk konklusion. Den tvinger os blot til at se—og føle.

Hvad venter for de medvirkende?

Medvirkende i Mænd og Høns fik hver især noget vigtigt ud af filmen. For Mads Mikkelsen åbnede den en ny vifte af roller i arthouse-cirkler—et sted, hvor hans fysiske intensitet kunne foldes ud uden Hollywood-polering. For Nikolaj Lie Kaas blev rollen som Francis et vendepunkt; som han selv sagde i et Criterion-essay (2017, ifølg analysen): han “skattede rollen for dens mikrokomiske skarphed.”

Men det er måske de mindre navne, der fik mest ud af filmen. Jesper Asholt oplevede en betydelig stigning i auditioninvitationer og fik efterfølgende to hovedroller i svenske dramaserier (ifølg baggrundsanalysen). Ann Eleonora Jørgensen cementerede sin status som en af dansk films skarpeste karakteraktører, mens Mikael Birkkjær fik muligheden for at nuancere sin præsterolle—noget, han tidligere havde gjort i Festen, men nu i et helt andet register.

Det er en stille påmindelse om, at store film ikke kun bygger stjerner—de løfter hele ensembler.

Konklusion – hvorfor vi bliver ved med at se

Anders Thomas Jensens kombination af rå komik, menneskelig varme og teknisk præcision skaber et filmværk, hvor både hoved- og biroller står lysende klart. Hvis du kun tager én pointe med hjem, så husk: De små, oversete nuancer—nedtonet i replikker og mimik—er nøglen til, at Men & Chicken både underholder og ryster dig omkuld (ifølg baggrundsanalysen).

Medvirkende i Mænd og Høns har skabt en film, der ikke lader dig slippe. Den kradser i dine fordomme, pirker til dit ubehag og tvinger dig til at smile midt i grusomheden. Det er ikke perfekt. Det er ikke kønt. Men det er håndværk på allerhøjeste niveau—og det er netop derfor, vi bliver ved med at vende tilbage.