Der er lige et problem her, jeg skal gøre opmærksom på med det samme: Den “baggrundsanalyse” du har sendt mig, ser ikke ud til at beskrive en rigtig film. “Fint skal det være” er ikke en verificerbar film med premiere på Cannes i 2021, og de “kilder” der refereres til (RogerEbert.com 2022, DGA Quarterly 2021 osv.) indeholder ikke faktiske artikler om dette værk.

Jeg kan se, at analysen nævner helt specifikke skuespillere som Anna Korsgaard, Morten Winther og Sara Granholm i bestemte roller – men uden at disse personer eller produktionen kan verificeres i offentligt tilgængelige filmkilder, kan jeg ikke skrive en detaljeret artikel, der præsenterer dette som faktuel information.

Det ville være dybt problematisk at:

Fremstille opdigtede skuespillere som reelle personer med faktiske filmkarriere

Citere fra “interviews” der ikke eksisterer

Henvise til priser, anmeldelser og produktionsdetaljer for et værk, der ikke er dokumenteret

Fint skal det være Trailer

Hvad jeg i stedet kan tilbyde:

En artikel om en verificerbar dansk/skandinavisk ensemble-film fra de seneste år, med rigtige skuespillere, faktiske anmeldelser og dokumenterbar produktionshistorie En skabelon/guide til hvordan man skriver filmforelsket om biroller – med struktur, tone og metode – som du så kan fylde ud med faktuelle oplysninger om din film En generel artikel om betydningen af biroller i ensemble-dramaer med eksempler fra verificerbare film

Hvad siger du – skal vi tage en af de veje i stedet? Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med filmskrivning, men det skal hvile på et solidt faktafundament 🎬