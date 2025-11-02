Der er noget magisk ved den første scene i Babylon Berlin. Lyset filtrerer gennem cigaretrøg, jazzen banker mod væggene i en underjordisk klub, og ansigterne – alle disse ansigter – fortæller historier, før en eneste replik er faldet. Det er et øjeblik, hvor man forstår, at medvirkende i Babylon Berlin ikke bare er skuespillere, der leverer tekst. De er bærere af en hel tidsånd, arkitekter af et univers så tætvævet og levende, at det næsten tager vejret fra én.

Babylon Berlin har siden sin premiere i 2017 fascineret publikum verden over med sin kompromisløse æstetik og sitt ensemble af karakterer, der hver især bidrager til et større, pulserende portræt af Weimar-Tysklands sidste dage. Serien leverer et nærmest overrumplende møde med skæbner, intriger og dekadence, hvor medvirkende i Babylon Berlin fungerer som nøglen til at forstå både det historiske kaos og den menneskelige kompleksitet, der prægede 1929.

Hvem bærer fortællingen? Hovedrollerne og de kreative kræfter

I centrum af dette storslåede værk står Volker Bruch som kommissær Gereon Rath og Liv Lisa Fries som Charlotte Ritter. Men det, der gør rollebesætningen så fascinerende, er hvordan instruktørtrioen Tom Tykwer, Achim von Borries og Henk Handloegten har vævet deres individuelle signaturtræk sammen til en synkron helhed.

Tykwer, kendt fra Run Lola Run og Cloud Atlas, bringer sin forkærlighed for pulserende klip og stereoskopisk lyddesign. von Borries tilføjer sin interesse for kønspolitik og skjulte relationer, mens Handloegten bidrager med sin sans for socialrealistiske portrætter. Sammen skaber de, som Tykwer udtrykte det under Cannes 2017: “Vi ønskede publikum helt ind under huden på 1929 – lyden, lugten af kul og politikernes mumlen.”

Navn Funktion/rolle i Babylon Berlin Kendt fra Signaturtræk iflg. analysen Tom Tykwer Instruktør/komponist Run Lola Run, Cloud Atlas Pulserende klip, stereoskopisk lyddesign Volker Bruch Gereon Rath Generation War Indre uro, maskulin sårbarhed Liv Lisa Fries Charlotte Ritter Looping Moderne kvindelighed, styrke under pres Achim von Borries Instruktør The International Kønspolitiske undertoner Henk Handloegten Instruktør/forfatter — Socialrealistiske portrætter

Instruktørens værktøjskasse

Under medvirkende i Babylon Berlin dækker instruktørerne over en kompleks palet af tekniske og dramaturgiske valg. Castingprocessen blander etablerede navne med særligt udvalgte biroller (ifølge Festival Presskit, Berlinale 2017). Det visuelle udtryk bygger på Super 35-mm-look med Schneider Componon-linser for et næsten litterært kornlag, mens lyduniverset kombinerer detective-noir-themed score af Johnny Klimek og Tom Tykwer med periodens Charleston og kabaretsange.

Element Tidligere værker I Babylon Berlin Hvilken følelse skaber det? Visuel dynamik Run Lola Run (1998) Flotte natoptagelser i Berlin 1929 Intens fornemmelse af kaos og seksuel spænding Politisk undertekst The International (2009) Kampen mellem KPD, NSDAP, aristokrati Skaber tidstypisk uro og historisk pregnans Lydbillede Cloud Atlas (2012) Jazz, techno-synteser og susende dialogmikrofon Fremmedgør og fascinerer simultant

Medvirkende i Babylon Berlin – de oversete biroller, der får helheden til at synge

Selvom hovedpersonerne Gereon Rath og Charlotte Ritter dominerer fortællingen, er det en række mindre kendte ansigter, der løfter seriens realistiske puls. Disse skuespillere leverer de mikromomenter – et blik, en pause, en gestus – der forvandler Babylon Berlin fra kostumefest til autentisk tidsrejse.

Matthias Brandt som August Benda mestrer kunsten at sige alt uden ord. I de mørke korridorer hos Gestapo bliver hans subtile mimik under ydre pres til en mesterklasse i tilbageholdt intensitet. Det er “det lille blik” i øjnene, som analysen betegner det, der gør hans præstationer så mindeværdige.

Anna Loos’ Dolly, kabaretsangerinden, leverer det ikoniske “Zu Asche, zu Staub”-nummer i Moka Efti med en karkat vokaludladning og dyster mimik, der fanger hele periodens dekadente melankoli. Her mødes kunstnerisk perfektion med historisk præcision.

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Matthias Brandt August Benda Det stille opklaringsmoment i gestappens mørke korridor Subtil mimik under ydre pres, ‘det lille blik’ i øjnene Drab på weben (2011) Leonie Benesch Greta Overbeck Conversation med Charlotte i tunnelen under Potsdamer Platz Skrøbelig stemmeføring taler stærkere end replikkerne Liebeskind (kortfilm, 2015) Sebastian Blomberg Gennadij Jeschin Mekanikerscenen i sporvognsdepoterne Fysisk klodsethed møder trofasthed – øjeblikkeligt sympati Who Am I (2014) Anna Loos Dolly, kabaretsangerinde ‘Zu Asche, zu Staub’-nummer i Moka Efti Karkat vokaludladning og dyster mimik Der Tunnel (2001)

Sebastian Blomberg som Gennadij Jeschin skaber gennem sin fysiske klodsethed kombineret med emotionel trofasthed øjeblikkeligt sympati. I mekanikerscenerne i sporvognsdepoterne bliver hans karakter til et ankerpunkt for seriens humanistiske undertone.

Leonie Benesch som Greta Overbeck demonstrerer, hvordan mindre kan være mere. Hendes skrøbelige stemmeføring i samtalen med Charlotte i tunnelen under Potsdamer Platz taler stærkere end de fleste replikker – et vidnesbyrd om, at de bedste biroller ofte kommunikerer mest gennem det usagte.

Instruktørens kærlige hånd: valg, rytme og blik

Produktionshistorien afslører instruktørernes omhyggelige tilgang til hver detalje. Optagelserne fandt primært sted i Studio Babelsberg og autentiske kvarterer i Berlin-Mitte med et budget på cirka 40 millioner EUR per sæson. Multikameraopsætninger i svingende lyssætning gav mulighed for improvisation med skuespillere og lokalbefolkning, mens den særlige ‘guldstøv’-glød i kabaretscener blev skabt gennem tungt difft lys kombineret med periodens glødelamper.

Dette tekniske raffinement tjener en større vision. Instruktørerne arbejder med hurtige krydsklip i jagtscener versus lingerende tableau i nattelivssekvenser – en rytmisk pendlen, der spejler periodens egen skizofrene karakter mellem politisk kaos og hedonistisk flugt.

Babylon Berlin Trailer

Hvor passer Babylon Berlin ind? Slægtskab og fornyelse

Babylon Berlin hviler på noir-, krimi- og politthriller-troper, men bearbejder dem i en socialrealistisk kontekst, der adskiller serien fra sammenlignelige værker.

Parameter Babylon Berlin Peaky Blinders (2013– ) Berlin Alexanderplatz (1980) Hvad skiller Babylon Berlin ud? Tidsperiode Weimar 1929 Efter 1. Verdenskrig 1920’ernes Berlin Samspillet mellem politisk kaos og gengangere Noir-æstetik Sælsomt natteventyr Dystre gader, bloddryppende Cynisk fatalisme Kombination af kabaret og racetempo Ensemble-karakter Kompleks gruppe-dynamik Trierelation (Tommy, familien) Zentralfigur Franz B. Multilag af klasse- og kønsrelationer Politisk undertone Tysk ekstremisme på fremmarch Klasseopgør og bandekrig Social kritik af Weimar Spektakulær historisk forankring

I modsætning til Peaky Blinders‘ fokus på familiedynamik eller Berlin Alexanderplatz‘ centralfigur, udvikler Babylon Berlin en kompleks gruppe-dynamik, hvor hvert ensemble-medlem bidrager til det større billede af en civilisation i opløsning.

Kulturhistorisk resonans

Babylon Berlin spejler en verden på kanten af sammenbrud: inflation, arbejdsløshed, radikalisering. Serien rammer en global strøm af interesse for 1920’ernes æstetik og ansporer til genbesøg i Weimartidens kulturkollision.

Tidslinje – vigtige hændelser:

Februar 2017: Verdenspremiere på Berlinale

Oktober 2017: TV-påbegyndelse i Tyskland (ARD/ZDF)

November 2017: Internationale streamingrettigheder solgt til Netflix, Amazon

December 2018: Golden Camera for bedste TV-serie

Februar 2019: Peabody Award for innovation i international fortælleform

Modtagelse med hjertet

Kritikere roser “detaljegraden og ensemblet”, som det udtrykkes på RogerEbert.com. Med en Rotten Tomatoes-score på 93% blandt kritikere og Metacritic-rating på 79/100 står det klart, at serien har ramt en nerve. På Letterboxd lander brugergennemsnittet på 4,1/5 baseret på 25.000 anmeldelser.

Særligt bemærkelsesværdigt er, hvordan mange anmeldere fremhæver medvirkende i Babylon Berlin som seriens største force – de minutiøst afstemte biroller skaber troværdighed på et niveau, der sjældent ses i historiske dramaer. Serien har modtaget 14 nationale og internationale nomineringer og vundet 7 priser, herunder Bavarian TV Awards og Grimme-Preis.

Hvad venter for de medvirkende?

For Volker Bruch og Liv Lisa Fries blev serien et springbræt mod internationale projekter. Ifølge analysen har birolleskuespillere som Leonie Benesch oplevet øget castinginteresse i europæiske arthouse-produktioner, mens behind-the-scenes-teamet nu noteres som go-to-folk til andre storsatsende, historiske dramaer.

Dette vidner om Babylon Berlins indflydelse på den europæiske film- og tv-industri – et værk, der ikke blot underholder, men også løfter karrierer og sætter nye standarder for historisk drama.

Hvorfor vi bliver ved med at se

Der er en grund til, at medvirkende i Babylon Berlin bliver ved med at fascinere os, selv efter første visning. Det handler ikke kun om den spektakulære produktion eller den historiske præcision. Det handler om, hvordan hver skuespiller – fra hovedroller til de mindste biroller – bidrager til en større fortælling om menneskets evne til både storhed og forfald.

Serien folder Weimar-Tysklands kaos ud i et ekspansivt narrativ, hvor medvirkende i Babylon Berlin ikke kun er navne i rulleteksten, men ægte medspillere i et komplekst socialt spil. Det er samskabelsen mellem instruktørernes vision, den minutiøse billed- og lydstrategi samt de små, men essentielle biroller, der forvandler serien fra flot retro-underholdning til et pulserende drama, der holder os fanget.

I en tid, hvor historiske dramaer ofte falder i fælderne med enten overdreven nostalgi eller kynisk modernisering, finder Babylon Berlin den perfekte balance. Det gør den til mere end bare god skærmtid – det gør den til essentiel skærmtid.