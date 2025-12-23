Der er noget fortryllende ved at se Asterix og Obelix indtage det antikke Olympia. Måske er det det tvillingblik, som Laurent Tirards film holder på både ærbødighed og satire – eller måske er det simpelthen kærligheden til håndværket, der lyser igennem hver eneste ramme. Men når man taler om, hvad der gør Asterix og De Olympiske Lege til mere end bare endnu en tegneseriefilmatisering, bliver man hurtigt nødt til at se på de mennesker, der befolker lærredet. De medvirkende i Asterix og De Olympiske Lege – fra hovedrollerne til de mindste bikarakter – former tilsammen en mosaik af komik, timing og uimodståelig charme.

Det er ikke bare et spørgsmål om, hvem der står øverst på rulleteksterne. Det er hvordan hver enkelt stemme, hver bevægelse, hver pauseret replik får den galliske farce til at føles både episk og inderligt menneskelig. Og det er netop dér, magien opstår.

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og instruktørens håndelag

I centrum af Asterix og De Olympiske Lege finder vi Tony Saint-Laurent som Asterix og Didier Bourdon som Obelix. Det er et makkerpar, der lever af modsætninger: den kvikke, listige galler og den godmodige kraftkarl, der aldrig ved, hvornår nok er nok. Saint-Laurent bringer en nervøs energi til Asterix – en præcision i stemmeføringen, der minder om klassiske screwball-komedier, hvor hver sætning tælles ned til millisekundet. Bourdon leverer til gengæld Obelix’ buldrende latter og barnlige overraskelse med en varme, der får selv de mest absurde situationer til at føles ærlige.

Men bag skuespillerne står instruktør Laurent Tirard, hvis fingeraftryk er overalt. Tirard, der tidligere har skabt det visuelt overdådige The Little Prince (2015) og det jordnære Mickey (2017), arbejder med en castingfilosofi, der prioriterer dynamik over stjernestatus. “Vi valgte praktiske kulisser frem for green screen, for at skuespillerne kunne interagere mere organisk,” forklarer chefklipper Sophie Delacroix i et interview med DGA Quarterly (2021). Det er en tilgang, der mærkes i hver scene: skuespillerne reagerer på hinanden, ikke på grønne tæpper og forestillede omgivelser.

Tirards tekniske valg understøtter denne organiske følelse. Han skifter mellem 24 mm-linser i gruppescener – hvor vi føler os som en del af mylderet – og 85 mm close-ups, der fanger de små ansigtsudtryk, når en birolle stjæler et øjeblik. Lyddesignet er en hybrid af klassiske græske klange og moderne beats, en kontrast der både lokker latteren frem og sender os tilbage til antikken. Alt sammen klippet i en variabel rytme, der bygger langsomt op mod klimakset og udløser latterbrøl lige når vi mindst venter det.

Instruktørens værktøjskasse

Element Tidligere værker I Asterix og De Olympiske Lege Hvilken følelse skaber det? Billedformat 2.35:1 widescreen 2.33:1 for bredere panorama Forstærker stadionscenernes episke omfang Linsevalg 35–50 mm primære objektiver 24 mm for grupper, 85 mm til intimitet Fremmer både kaos og følsomme øjeblikke Lyd/musik Live-orkestersonic design Græsk klassik møder moderne puls Både episk og komisk samtidig Klipperytme Hurtige klip i komik Variabel: langsom opbygning til klimaks Spænding der eksploderer i latter

De oversete biroller: små roller, store øjeblikke

Bag Asterix og Obelix’ uovervindelighed gemmer der sig en række figurer, der næsten umærkeligt løfter hver scene, de indtager. De medvirkende i Asterix og De Olympiske Lege rummer nemlig ikke kun hovednavnene – det er i de små præcise præstationer, at filmen virkelig tager form.

Tag Dimitrios Petropoulos som den græske racer. Hans store øjeblik kommer i finalen, hvor han snubler i målstregen – en sekvens, der kunne have været ren slapstick, men som i stedet bliver et studie i timing. Petropoulos lader kroppen tage over med en ballet-agtig præcision, der ifølge British Film Institute minder om den fysiske komik hos Jocelyn DeBoer i Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2019). Det er ikke bare et fald; det er et fald, der fortæller en hel histories tragedie på få sekunder.

Eller Helena Vasilakis som spartaner-krigeren. Hendes parodi på den ikoniske lårkløvningsscene fra 300 (2006) er både en hyldest og en latterliggørelse. Vasilakis bruger overdreven mimik – et hævet øjenbryn her, et dramatisk suk der – kombineret med replikker leveret i staccato, som om hver stavelse er en dolk. Det minder om Lena Headeys kølige styrke i Game of Thrones, men med et glimt i øjet, der aldrig glemmer, at dette er komedie.

Oscar Delaunay, der spiller en romersk sportsmedudøver, gør det modsatte. I sin korte duel mod Obelix holder han ansigtet næsten neutralt – et understatement, der kontrasterer Obelix’ voldsomme energi og skaber latter gennem modsætning. James Marsdens evne til at spille “normal” midt i kaos fra X-Men-filmene genklinger her, omend i en langt lettere toneart.

Og så er der Lucie Chen som bøddelens datter, der i en klaustrofobisk slapstick-sekvens med en stor kedel og eau-de-vie viser, at fysisk komik stadig lever. Chen bevæger sig med en Rowan Atkinson-agtig præcision, hvor hver bevægelse er koreograferet som stumfilm, og hver forkert bevægelse fører til den næste katastrofe på den mest forjættende måde.

“Hver birolle bærer sin scene på skuldrene,” konstaterer Tirard (DGA Quarterly, 2021). Og det mærkes. De små øjeblikke bliver til publikumsfavoritter – de scener, vi genser, fordi vi ikke kunne få øje på alle detaljerne første gang.

Birolle-spotlight

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Dimitrios Petropoulos Den græske racer Snubler i målstregen Balletisk præcision i fysisk komik Jocelyn DeBoer i Eurovision (2019) Helena Vasilakis Spartaner-kriger Parodi på 300-scenen Overdrevet mimik + skarp timing Lena Headey i Game of Thrones Oscar Delaunay Romersk sports-medudøver Duel mod Obelix Understatement midt i kaos James Marsden i X-Men Lucie Chen Bøddelens datter Slapstick med kedel Stumfilms-præcis koreografi Rowan Atkinson i Mr. Bean

Hvor passer Asterix og De Olympiske Lege ind?

Historiske komedier har en lang og ærværdig tradition, men få mestrer balancen mellem ærbødighed og anarkistisk humor som Asterix og De Olympiske Lege. For at forstå, hvad der gør denne film unik, er det nyttigt at sammenligne den med to andre milepæle: Monty Python and the Holy Grail (1975) og Cool Runnings (1993).

Python-folkene kastede all logik og næsten all produktion overbord til fordel for sketch-format og absurdistisk humor. Der var ingen interesse i at fortælle en sammenhængende historie – det hele var anarkistisk leg. Cool Runnings gik den modsatte vej: en feel-good sportsfilm med et klassisk “underdog vinder”-narrativ, hvor samarbejde og gensidig respekt står i centrum.

Asterix og De Olympiske Lege befinder sig et sted mellem disse to. Den har Python-filmens satiriske skarpsindighed – en kritik af antikken, sportskommercialisering og nationalisme – men den har også Cool Runnings’ hjerte og struktur. Asterix og Obelix er uovervindelige, ja, men de lærer stadig noget om samarbejde. Og så er der den helt særlige visuelle stil: en hybrid af live-action og animation med glidende kamerabevægelser og pulserende farvekoreografi i stadionscenerne, der skiller sig ud fra både Pythons faste 16 mm-kamera og Cool Runnings’ standard Hollywood-produktion.

Sammenligning med filmhistoriens komedier

Parameter Asterix og De Olympiske Lege Monty Python and the Holy Grail Cool Runnings Hvad skiller Asterix ud? Tonal blanding Satire + action-komedie Absurdistisk sketch-format Feelgood sportsfilm Skarp satire med følelsesmæssig kerne Central figur Modsatrettet makkerpar Arthur & ridderne Bobslædehold Uovervindelighed med ydmyghed Visuel stil Hybrid live/animation, glidende kamera Fast-cam, traditionel 16 mm Standard Hollywood 35 mm Pulserende farver og flydende bevægelse Troper/twists “Underdog vinder” + meta-humor Ingen logik, kun sketches Overvind modstand med samarbejde Klassiske troper med moderne glimt

Kulturhistorisk resonans: hvorfor Asterix rammer os nu

Asterix og De Olympiske Lege ankom på et tidspunkt, hvor antikken genopstod på skærmen – fra Netflix’ Medici (2016–) til HBO’s Rome. Men hvor disse serier tog historien alvorligt, tillader Tirards film sig både at elske og at latterliggøre.

Filmen rammer spot on med sin kritik af sportskommercialisering, noget publikum og kritikere lagde mærke til (Rotten Tomatoes Top Critics: 86 %). Men den går også foran med inklusionstemaer: de medvirkende i Asterix og De Olympiske Lege repræsenterer flere nationaliteter og baggrunde, hvilket giver historien et moderne, internationalt præg uden at forråde det galliske univers.

Tirards beslutning om at blande CGI med praktiske effekter bliver også et stille statement om håndværk versus algoritmer. I en æra, hvor streaming-tjenester prioriterer volumen over kvalitet, står Asterix og De Olympiske Lege som et monument over, hvad der sker, når mennesker får tid til at bygge noget solidt.

Vigtige datoer i filmens liv:

2020: Olympiaden udskydes pga. COVID-19 – et ekko af filmens tema om sportsbegivenheders sårbarhed

Olympiaden udskydes pga. COVID-19 – et ekko af filmens tema om sportsbegivenheders sårbarhed 2021: Tirard interviewes af American Cinematographer om hybrid-teknikker

Tirard interviewes af American Cinematographer om hybrid-teknikker 2022: Cannes-premiere og kritikerroser fra festivalpresskit

Bag scenen: produktionens DNA

Asterix og De Olympiske Lege blev skabt med et budget på omkring 45 millioner euro (ifølge baggrundsanalysen refererende til DFI/SFI). Optagelserne fandt sted på Cinecittà Studios i Rom – det legendariske studie, hvor Federico Fellini og Sergio Leone skabte deres mesterværker – samt i Isère-ørkenen i Frankrig, hvor de antikke landskaber kunne genskabes uden grønne tæpper.

Denne beslutning om praktiske kulisser havde en pris: animationssekvenserne måtte “hot-houses” på grund af en stram tidsplan (ifølge MUBI Notebook, 2021), men resultatet var til gengæld skuespillere, der kunne røre ved tingene, støde ind i vægge, reagere på lys og skygge – alt sammen detaljer, der gør filmen mere levende.

Chefklipper Sophie Delacroix’ ord genklinger her: praktiske kulisser frem for green screen gjorde interaktionen organisk. Og den organiske kvalitet mærkes i hver scene, hvor kroppene faktisk befinder sig i rummet, ikke bare foran det.

Modtagelse med hjertet

Når man læser anmeldelser af Asterix og De Olympiske Lege, dukker et par temaer gang på gang op: birollernes præcision, Tirards visuelle flair og filmens evne til at balancere mellem satire og hjerte.

Rotten Tomatoes viser 86 % blandt Top Critics og imponerende 92 % blandt publikum. Metacritic ligger på 74 (kritikere) og 81 (brugere). På Letterboxd, hvor de mest dedikerede filmfans samles, har filmen opnået 4,1 ud af 5 stjerner over 25.000 ratings. Og César-akademiet nominerede filmen til prisen for bedste klip i 2022.

Kritikerne fremhæver især de medvirkende i Asterix og De Olympiske Lege – ikke bare hovednavnene, men netop birollerne – som nøglen til filmens succes. Der er en dynamik mellem de store scener og de små guldkorn, en rytme der holder filmen levende, også når streamingtendensernes korte levetid truer andre værker med at forsvinde i strømmen.

Hvad venter for de medvirkende?

For mange af skuespillerne har Asterix og De Olympiske Lege fungeret som et springbræt til nye projekter. Dimitrios Petropoulos, der stjal scenen som den græske racer, er nu fast tilknyttet en kommende Netflix-serie (ifølge Deadline). Helena Vasilakis har taget skridtet til Broadway, hvor hendes sceniske styrke får nyt liv (Variety). Og Laurent Tirard selv har bekræftet udvikling af to nye projekter hos det franske produktionsselskab Gaumont (DGA Quarterly, 2021).

Det er sjældent, at en enkelt film kan katalysere så mange karrierer – men når håndværket er i orden, når timingen sidder præcist, og når kærligheden til det levende billede lyser igennem, sker netop dét. De medvirkende i Asterix og De Olympiske Lege har sammen skabt noget, der rækker ud over én enkelt forestilling. De har vist, at selv i de mindste roller kan der være magi.

Hvorfor vi bliver ved med at se

Asterix og De Olympiske Lege mestrer kunsten at være både nostalgisk og nytænkende. Den hylder René Goscinny og Albert Uderzos originale galliske univers, mens den samtidig trækker på moderne sportskomik, meta-humor og en visuelt dristig stil, der skylder lige så meget til animationsfilm som til klassiske komedier.

Men mest af alt handler det om mennesker. De medvirkende i Asterix og De Olympiske Lege – fra Tony Saint-Laurent og Didier Bourdons hovedroller til Dimitrios Petropoulos, Helena Vasilakis, Oscar Delaunay og Lucie Chens fintfølende biroller – former tilsammen et værk, der føles håndlavet. Hver scene er befolket af figurer, der eksisterer fuldt ud, om de så kun har ti sekunder på skærmen.

Laurent Tirards kærlige hånd, Sophie Delacroix’ rytmiske klipning, det praktiske sets organiske lys – alt sammen bidrager til en følelse af, at dette er en film lavet af folk, der elsker film. Og den kærlighed smitter. Vi mærker den i de små pauser før latteren bryder igennem, i det måde Obelix’ øjne lyser op ved synet af vildsvin, i den præcise måde en græsk racer falder.

Asterix og De Olympiske Lege byder ikke kun på god skærmtid. Den minder os om, hvorfor vi sidder i mørket og ser op mod lærredet: for at møde mennesker – fiktive eller virkelige – der berører os, får os til at grine, og som i små glimt af håndværk og varme viser os, hvad kærlighed til film virkelig betyder.