Loftisolering: Den usynlige, uundværlige hjælper til et sundt hjem

Når man køber et hus eller lejer sig en i en bolig, så er der utroligt mange ting at holde øje med og fokusere på undervejs. En af de ting, som man måske nemt kan komme til at overse er loftisoleringen. Men hvorfor er det så vigtig en ting at huske, og hvorfor er det vigtigt at netop denne del er i orden? Det kan du blive klogere på og læse meget mere om lige her.

Hold fugten ude

Den vigtigste funktion med en god loftisolering er at holde fugt og kulde ude. Hvis der ikke er isolering i husets øverste etage, så bliver det meget svært at holde et sundhedsniveau, som man kan bo i, i længere tid af gangen. Hvis du bor i et helt nyt hus, så er der ofte en masse loftisolering, da det rent lovmæssigt er påkrævet. Bor du derimod i et ældre hus vil det typisk være et af de områder, hvor du bør tjekke op på tilstandsrapporten, så der ikke senere kommer ubehagelige overraskelser i form af fugt, svamp og andre sundhedsskadelige punkter.

Varmeregningen kommer i bund

Rent økonomisk er der en stor gevinst ved at have en god isolering. Så snart varmen er inde i huset, så slipper du ikke så nemt af med den. Med en god loftisolering hjælper du nemlig til, at varmeregningen bliver holdt nede. På den måde vil det blive super økonomisk for dig at bosætte dig i huset. Ligesom at isolering i væggene er vejen frem for at holde varmeregningen nede, så er gulvisoleringen og loftisoleringen altså heller ikke noget, man bør tage fejl af.

Langtidssigtet, økonomisk plan

Rent økonomisk er det smart at være opmærksom på fænomenet, inden du eventuelt køber huset. Med en god isolering slipper du fr at skulle koste en masse penge på taget og på eventuelle fugtskader indenfor nærmeste fremtid. Skulle der imod forventningerne opstå problemer i et nyere hus, så er det en stor fordel, at der allerede er stor mængder loftisolering, som på den måde gør det nemmere for dig at renovere.

Standen på loftisoleringen er oftest bedst i de nyere huse, og derfor vil der naturligvis være færrest omkostninger forbundet med dem i fremtiden.

Der er altså mange gode grunde til at fokusere på loftisolering, lige meget om det gælder sundheden, økonomisen eller den langsigtede plan for renovering. Overblik betaler sig.