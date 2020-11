Læskærme giver også skygge

Der er flere funktioner i en læskærm end – nå, ja – læ. Læskærmen giver også skygge, og kan med fordel bruges til at skærme mod nysgerrige blikke. Dyk ned i fordele og ulemper ved at vælge læskærme i f.eks. glas, polyrattan eller tekstil. Læs med, og find den rigtige læskærm til din bolig.

Vælg en læskærm efter, hvor meget skygge, du har brug for, og efter om du søger 100 % eller blot delvis læ. Træ, tekstil, plast og glas opfylder forskellige krav, når det gælder læskærme.

Med den rette kombination kan du finde netop den form for læ, du søger. Det handler om kigge på tætheden i tekstilets vævning, vælge mellem naturtræ som pil eller faste brædder i trælæskærme, eller kombinere glas med et solsejl.

Hvor meget skygge har du brug for?

Der er et hav af muligheder, når du er på jagt efter en læskærm, der også giver skygge. Du kan få hel eller delvis skygge, som kan kombineres med hel eller delvis læ. Dit valg af materiale til læskærmen afgør, hvad du får.

Hel eller delvis skygge?

For at opnå hel skygge fra din læskærm, bør du vælge en lukket model af eksempelvis træ, tekstil eller plastik.

Træ-læskærme fås i mere eller mindre tætte brædder samt i naturmaterialer som pil. Næsten alle læskærme i træ giver skygge, og er velvalgte som stationær læskærm på terrasser og altaner.

Læskærme i tekstil giver skygge efter farven, og efter hvor tæt de er vævet. Tætvævede solsejl i en mørk farve giver selvfølgelig mere skygge end et lyst solsejl i mindre tæt vævning. Du kan montere dit solsejl på dit altangelænder for at få en mere stationær læskærm.

Plastlæskærme i f.eks. polyrattan er ofte flettede, og giver derfor en afbrudt skygge, der tillader solen at trænge en smule igennem. Denne delvise skyggeskaber tillader også vinden at trænge en smule igennem, så du kan blive afkølet på varme dage.

Glem ikke at indtænke en læskærm i glas, når du søger en løsning, der også giver skygge. Du kan sagtens få skygge fra glaslæskærme med påsat matteringsfolie, eller hvis du monterer et solsejl foran glasset på særligt varme dage. Det er en fleksibel løsning til skiftet mellem sommer og vinter.

Vælg hel eller delvis læ

For 100 % læ på terrassen vælger mange en glasløsning. Du bevarer på den måde udsigten, og gør ikke terrassen visuelt mindre med en lukket indramning.

Lukkede trælæskærme eller tætvævet tekstil kan også give meget læ. Men de vil ofte tillade en smule vind at trænge igennem for at undgå skader fra vinden.

Fordelen ved en læskærm, hvor der kan trænge en smule vind igennem, er, at den er mere fleksibel overfor stærk vind. Selv vindtætte materialer som glas, bliver ofte monteret med små mellemrum, så vinden kan trænge forbi, og dermed undgå at trykke glasset ind.

Har du brug for en mellemløsning kan du vælge en transportabel læskærm, der giver 100 % læ i form af et åbent telt. Det kan nemt pakkes væk, når du gerne vil have en brise på varme dage.