Lad en gulvsliber friske dine gulve op

I mange danske boliger er gulvene beklædt med træværk. Dette skyldes dels, at træværk var den eneste form for gulvbelægning i første halvdel af det tyvende århundrede, dels at trægulve bare er mere behagelige at betræde end så mange andre gulvtyper som for eksempel beton, cement eller laminat gulv i syntetisk klik parket.

Træ er et organisk materiale, som nærmest føles levende under fødderne. Samtidig er trægulve med til at skabe den hjemlige og hyggelige atmosfære, som er så eftertragtet. Og endelig er der få gulvtyper så kønne at se på som et smukt og velplejet trægulv.

Mit gamle trægulv er slidt og grimt – hvad gør jeg?

Omvendt er et trægulv, som er blevet slidt og snusket med årene, ikke det kønneste syn i verden. Faktisk kan et slidt trægulv have en skæmmende effekt på boligen, hvorfor man kan være fristet til at skifte det ud.

Men går du i tanker om at brækket dit gamle trægulv op og erstatte det med et nyt et af slagsen, bør du træde et skridt tilbage og overveje dine muligheder. En af disse er en gulvafslibning, som kan få has på selv de mest genstridige pletter samt andre misfarvninger og de overfladiske ridser og skrammer, et gulv pådrager sig i årenes løb.

Du kan faktisk komme rigtig langt med en gulvafslibning. Og så er en gulvafslibning en meget billigere løsning end en total udskiftning af det gamle trægulv.

Hvem kan hjælpe mig med en gulvafslibning?

Hvis du ønsker at få trægulvet sat flot i stand, bør du alliere dig med en dygtig og erfaren gulvmand.

Du kan med stor fordel henvende dig til din lokale afdeling af det landsdækkende gulvfirma Gulvkanonen. Her vil du altid kunne få den mest kvalificerede rådgivning samt hjælp til valg af gulvbehandling hos faguddannede gulvslibere, som kan deres kram og som har hænder og hoved skruet rigtigt på.

Hvordan kan Gulvkanonen hjælpe mig?

Gulvkanonen kan hjælpe dig med alt fra vurdering af gulvets tilstand og beskaffenhed til beslutning om den rette behandling og endelig implementering af denne.

Hos Gulvkanonen finder du udelukkende kompetente og rutinerede fagfolk, som står klar til at hjælpe dig med afslibning af gulve samt efterbehandling med lud, sæbe, olie, lak eller maling. Gulvkanonen råder desuden over de nyeste og mest moderne maskiner til afslibning af gulve, lige som de dygtige håndværkere ved præcis hvorledes disse skal betjenes.

Du kan få yderligere information om gulvafslibning og efterbehandling på gulvkanonen.dk