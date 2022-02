Kan jeg få fibernet?

Med fibernet får du en internetforbindelse med lysets hastighed. For fiberbredbånd er hurtigt internet via fiberkabler, som transmitterer korte lysimpulser igennem lysledere. Det giver dig bredbånd nok til, at hele familien kan både streame film og musik, spille onlinespil og læse hjemmesider, uden at nogen af jer kommer til at mangle hastighed. Spørgsmålet er bare, om du kan få fibernet, der hvor du bor!

På almindeligt bredbånd som f.eks. en ADSL-forbindelse eller mobilt bredbånd oplever du tit, at film, musik og hjemmesider begynder at hakke i det, hvis hele familien ser med.

Samtidig opstår der tit – især på mobile bredbåndsforbindelser – perioder på dagen, hvor internetforbindelsen er ekstrem langsomt. Det sker så snart andre brugere i lokalområdet, som får internetforbindelsen fra den samme leverandør som dig, begynder at bruge den. Det gør desværre de oftest på de tidspunkter på dagen, hvor du har allermest brug for båndbredden.

Det er brandirriterende.

Hvad kræves der, for at få fibernet?

Derfor har du sikkert overvejet, om du kan få en fiberforbindelse, der hvor du bor. Så bliver internetforbindelsen leveret i lyslederkabler. De har ikke de samme kapacitetsproblemer som gamle kobberbaseret kabelnet og luftbårne dataforbindelser. Derfor giver udbyderne tit hastighedsgaranti på forbindelsen.

Så kan du få en ordentlig internethastighed, så du har en lynhurtig internetforbindelse hele dagen via dit fibernet.

Den eneste ulempe er, hvorvidt der findes et fibernetselskab, som har lagt fiberkabler ud i dit lokalområde. Det er der heldigvis en god chance for. For inden for de seneste 5 år er fiber-forbindelser blevet rullet ud selv i landområderne på grund af den særlige bredbåndspulje.

Derfor kan du næsten altid være sikker på at kunne få fiber-bredbånd, uanset hvor du bor. Tit er der endda flere forskellige fibernetselskaber tilgængelige. Særligt i de større byer. Her er der stor konkurrence på at kapre fibernetkunder.

Derfor er prisen på fibernet faldet gevaldigt i de seneste år. Ja, faktisk kan du få et af de mindre fibernetabonnementer til stort set samme pris som en gammeldags ADSL-forbindelse – og stadig få en nærmest eksplosionsagtig forøgelse af internethastigheden.

Test om du kan få fibernet ved at indtaste din adresse i søgefeltet hos Onefiber.

Hvordan foregår installation af fibernet

For at få fibernet, der hvor du bor, skal du:

Undersøge, om der er et fibernetselskab i dit område Vælge et fibernetabonnement, der passer til familien Have gravet fibernetkabler fra vejen og ind til din bolig Have opsat en fiberboks, som kan modtage forbindelsen Have tilsluttet alle enheder til fiberboksens WiFi-netværk Tilslutte dit tv til netværket, så du kan se tv via fibernet

Så er du klar til at tage din internetoplevelse til et helt nyt niveau. Samtidig kan du – og resten af familien – vinke farvel til problemerne med at få internethastighed nok, når I alle sammen streamer, spiller eller læser hjemmesider.

For selv en af de langsommere fibernetabonnementer kan levere båndbredde nok til en familie på 3-4 personer.

Kan jeg også få fibernet i mit sommerhus

Vil du også have fibernet i dit sommerhus, kræver det – lige som derhjemme – at der er et fibernetselskab i området, som har trukket lyslederkabler rundt i sommerhusområdet.

Er det tilfældet, er det bare at bestille fibernet hos udbyderen, og få det installeret.

I sommerhuset kan du tit klare dig med en lavere båndbredde end derhjemme. For selv om I måske nok er hele familien afsted på en gang, er der sjældent nær så meget brug for internetforbindelsen i sommerhuset. I hvert fald ikke i sommerhalvåret.

Med en fast fibernetforbindelse i sommerhuset får du samtidig bedre muligheder for at overvåge og fjernbetjene sommerhusets lys, vand og varme. For ved hjælp af moderne varmepumper, vandvarmere og vandspildsalarmer, er det muligt at tænde og slukke for vand og varme over internetforbindelsen.

Du kan også sætte videoovervågning og alarmanlæg op i sommerhuset. Så kan du holde øje med, om der er nogen, der bryder ind, når I ikke er der. Samtidig kan du så også holde øje med f.eks. dyrelivet udenfor. Samt få et hurtigt overblik over, om der er sket skader, hvis det har stormet, eller der har været skybrud i området.

Hvornår kom fibernet og fiberbredbånd til Danmark

Fibernet og lysledere er faktisk en gammel opfindelse. Allerede i midten af 1980’erne blev de første fibernetforbindelser taget i brug.

I første omgang var fibernet forbeholdt militæret og store virksomheder, der havde råd til at betale for teknologien. For i starten var både lyslederkablerne, netværkskortene og hele teknologien omkring fibernet rasende kostbar.

Vi skal op i begyndelsen af 1990’erne, før TDC udbød de første fibernetforbindelser til danske firmaer. Det var en erhvervsydelse, som ikke bare lige kunne leveres. Samtidig skulle firmaerne i starten selv betale for at få etableret fibernetforbindelserne. Men i takt med at TDC selv fik lagt deres infrastruktur om til fiberforbindelser, blev opstartsomkostningerne med tiden til at betale for firmaer i mere almindelige størrelser.

Men kun i de største danske byer.

Fibernetforbindelser til private

I starten af det nye årtusinde fortsatte prisen på fibernetforbindelser med at falde. Det betød, at fibernet blev tilgængeligt i de private boligkvarterer i starten af 00’erne.

Samtidig begyndte den brede udrulning af fibernet over hele landet, i takt med at elselskaberne gravede elkablerne i jorden efter erfaringerne med orkanen i 1999. Her blev store dele af landet ramt af langvarige strømafbrydelse, fordi elmaster og elledninger blev væltet under orkanen.

Derfor besluttede elselskaberne sig for at grave elnettet i jorden helt ud til den enkelte forbruger. Og når de nu var i gang, kunne de lige så godt grave lyslederkabler ned også. For allerede i starten af dette årtusinde havde elselskaberne besluttet sig for at satse mere på internetforbindelser.

Prisen var dog stadig i den høje ende. Så i 2005 var der kun 4.575 private husstande, som havde fibernet.

Bredbåndspuljen får fibernettet til at eksplodere

I 2015 var prisen på fibernet ved at nå ned på et niveau, hvor alle havde råd. Således var der ved udgangen af første halvår 377.077 private husstande med fibernet installeret.

Problemet var, at disse stort set alle lå i København og alle de andre store byer. For ingen af fibernetudbyderne var vilde med at skulle etablere fibernet i udkantsområderne. For her var der ikke abonnenter nok til, at de kunne tjene etableringsomkostninger hjem.

Det lavede den daværende borgerlige regering om på med bredbåndspuljen. Den gav tilskud til de fibernetselskaber, som gav sig til at etablere sig i Udkantsdanmark.

Det satte for alvor skub i udrulningen af fibernet i Danmark.

Derfor er der i dag stor sandsynlighed for, at du kan få fibernet, der hvor du bor.