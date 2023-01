Kan gulve hjælpe med at holde på varmen?

Både i forhold til din pengepung og miljøet kan det være en god ide at spare på varmen. Det er dog træls at fryse, men heldigvis kan det rette gulvvalg være med til at hold på varmen, det kan du læse mere om her, hvor du får et bud på hvilke flottegulve, der er et godt valg for dit varmebudget.

De fleste af os kunne nok godt tænke sig at spare penge på varmebudget, men samtidigt vil vi også gerne føle os veltilpas i vores bolig og det kan være svært, hvis du fryser. Heldigvis er der en del ting, du kan gøre for at du kan spare på varme budgettet uden at fryse. En af dem er at vælge et gulv, der er isolerende.

Her kan du vælge at gå i to retninger.

Enten kan du vælge at lægge et klassisk væg-til-væg gulvtæppe, hvilket er en velkendt løsning, der i rigtigt mange år har været brugt. Eksempelvis var gulvtæpper tidligere yderst populære i soveværelset, fordi gulvet aldrig føles koldt og er dejligt blødt for bare fødder, hvilket er skønt, hvis du skal op om natten. Gulvtæpper er i dag knap så populære, men i forhold til at holde på varmen er de et fremragende valg.

Den anden vej du kan vælge at gå er at vælge et gulv, der som en del af sin opbygning består af et eller flere korklag. Kork er nemlig et isolerende materiale og ligesom et gulvtæppe, vil et gulv med korklag heller ikke føles koldt. Der findes flere gulvtyper, der har korklag. Den oplagte er selvfølgelig et korkgulv, men også gulvtyper som Wicanders, Novego og DISANO kan fås med korklag. Derudover findes der en del klikvinyler, der har et korklag.

Både gulvtæpper og gulve med korklag har i øvrigt den ekstra bonus fordel, at de også bidrager til at skabe en bedre lydakustik i et lokale.