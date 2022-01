Jeg har fortrudt min tatovering: Hvad gør jeg?

Har du fået lavet en tatovering, som du nu fortryder? I så fald er du sandsynligvis godt klar over, at du ikke står i en god situation. Heldigvis er du dog ikke helt uden muligheder, da der findes en række løsninger på dit problemer.

Først og fremmest skal du dog være sikker på, at du faktisk har fortrudt dit valg. Er det noget, du har tænkt over længe? Eller er det blot en hurtig indskydelse?

Inden du giver dig i kast med at gøre noget ved det, skal du være sikker på, at du har fortrudt den. Når du først har fået gjort noget ved det, er det nemlig ikke muligt at gøre det om. Derfor er det meget vigtigt, at du er sikker i din sag.

Skal du have gjort noget ved en tatovering, du har fortrudt, har du – som udgangspunkt – to muligheder. Begge bliver beskrevet herunder.

Få lavet en cover up tattoo

Har du en tatovering, som du har fortrudt, eller som du er træt af at se på, kan du få den dækket til med en ny tatovering. En sådan tatovering bliver kaldt en cover up tattoo, da den har til formål at dække en anden tatovering.

Det er en type tatovering, der er ideel, hvis du fortsat vil have en tatovering på det sted, hvor din nuværende tatovering sidder. I mange tilfælde er det nemlig ikke det faktum, at man har fået en tatovering, man fortryder. Det er derimod selve tatoveringen eller symbolikken bag, der skaber fortrydelse.

Overvejer du at få lavet en cover up tattoo, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle tatoveringer, der kan dækkes. Der er nemlig nogle begrænsninger i forhold til tatoveringens farve og størrelse.

Er det en meget stor tatovering eller en tatovering, der primært domineres af mørke nuancer, bliver det sværere at lave en pæn cover up tattoo. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få dækket din nuværende tatovering på denne måde, bør du konsultere en tatovør.

Få den fjernet med laser

Vil du være helt fri for en tatovering, er det ikke optimalt at få lavet en cover up tattoo. Derimod er du nødt til kigge i retning af laserteknologi. I dag er det nemlig muligt at fjerne tatovering ved hjælp af en moderne laserteknologi.

Vælger du at gå denne vej, skal du dog være opmærksom på, at det kan blive en dyr proces. Det er nemlig sjældent nok at få en enkelt laserbehandling. I mange tilfælde er du nødt til at få lavet flere behandlinger, hvilket ikke blot tager tid, men også ender med at koste en del penge.

Ser du helst, at det går hurtigt og ikke er for dyrt at slippe for din nuværende tatovering? I så fald er den bedste løsning at få lavet en cover up tattoo. Vælger du denne løsning, er det selvfølgelig vigtigt, at du får lavet en tatovering, som du bliver glad for – og som du ikke kommer til at fortryde.