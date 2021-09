Indret den lille bolig bedst muligt

Opbevaring, opbevaring og opbevaring

Hvis du bor i en lille lejlighed eller mindre rækkehus, så kender du formentlig til dilemmaet omkring hvorledes du skal indrette dig bedst muligt. Det er måske også tilfældet, hvis du bor i en stor villa – ofte kan man nemlig altid bruge et ekstra værelse uanset hvor meget plads, som man har. Herunder kommer vi med nogle tips til hvorledes du indretter dig praktisk på lidt plads.

Det handler om at have en masse hylder, skabe og reoler, som kan gemme al rodet væk. Hvis man har for mange ting stående fremme, så kan rummet nemlig hurtigt komme til at se rodet ud. Sørg derfor altid for at have en masse god opbevaring. Dette er også medvirkende til at skabe et større og mere overskueligt overblik over alle dine ting.

Udnyt pladsen bedst muligt

Overvej nøje hvilke møbler, som du har stående i boligen. Væk med de store lænestole, som tager alt for meget plads. Vær også en smule påpasselig med for mange tæpper på gulve og plakater på væggene. Tænk også gerne multifunktionelt – det kan fx være, at du kan bruge nogle af de samme møbler til flere forskellige formål.

Er du en gamer? Så bør du ikke gå ned på et godt gamer bord, som også kan anvendes som et klassisk skrivebord til lektierne. Et godt gamer bord giver dig en god spilleoplevelse, og samtidig behøves det heller ikke fylde alverden. Du kan fx finde et gamer bord med kabelgennemføringer, så alle ledningerne ikke roder rundt omkring. Vælg et gamer bord af god kvalitet, dette kan fx være et fra Nordic Gaming og Deltaco.

Husk også en god belysning, hvis du bor småt. Boligen kan nemlig hurtigt virke meget mindre, hvis du blot har få lamper og ikke meget lysindfald til stede i rummet.